Younha – Winter Flower feat. RM dei BTS: audio, testo e traduzione

Winter Flower è un singolo della cantante sudcoreana Go Yun-ha, in arte Younha, con la collaborazione di Kim Nam-joon, aka RM (dei BTS), estratto dall’EP Unstable Mindset, pubblicato il 6 gennaio 2020.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa gradevole canzone, scritta dagli interpreti con la collaborazione di Jonathon Ng, meglio conosciuto come Eden. Nel mini progetto discografico, sono presenti ulteriori 4 tracks, vale a dire Dark Cloud, See You, One Day Of Twenty e 26.

Younha – Winter Flower Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

(Hold on, hold on, hold on, hold on)

[Verse 1]

시린 겨울바람 깊은 발자국 아래 홀로 피어나

내가 태어나고 널 만난 이유를 찾아서 헤매어

[Pre-Chorus]

하얗게 번지는 한숨은 얼어붙은 눈물

버려진 꿈들은 다른 상처를 낳고

이 계절의 끝이 어딜까 영원이 있다면

Hold on, hold on, hold on

[Chorus]

I will take it away before you stumble

(Hold on, hold on)

I will stay by your side until you survive

(Hold on, hold on)

피어나 주기를

[Verse 2: RM]

난 왜 널 만난 걸까

하필 바로 지금 여기 이 겨울날

눈 감으면 봄은 아득하고

여긴 찬 숨만 가득한데

모진 겨울 네가 흘렸던 피

에서 빨갛게 나는 태어났지

설중매, 동백, 수선화

그래 날 뭐라고 불러도 좋아

They say life is full of paradox

All you gotta do is get used to this marathon

세상은 너에게만 모질까?

‘누구나 힘들다’

어른이 된 네게 그 말은 못 되네 위로가

똑바로 들어 겨울아

네가 날 피운 거야

나 이제 내 가지로

파란 향을 피울 거야

내가 알려줄게

다른 하늘이 있음을

힘껏 불러올게

너를 닮았던 가을을

[Pre-Chorus]

하얗게 번지는 불빛은 얼어붙은 태양

가려진 달처럼 아직 존재해도

기다림에 끝은 어딜까 시작이 있다면

Hold on, hold on, hold on

[Chorus]

I will take it away before you stumble

(Hold on, hold on)

I will stay by your side until you survive

(Hold on, hold on)

피어나 주기를

[Bridge]

네 온기 잊지 않아

[Bridge: YOUNHA & (RM)]

겨울의 꽃이 되어

춤추는 별이 되어

I will be by your side

(Stay)





[Chorus]

(I’m with you) I will take it away before you stumble

(I’m with you, I’m with you, by your side)

I will stay by your side until you survive

(Hold on)

[Outro: YOUNHA]

피어나길 바래 (Hey)

피어나길 바래 (Hey)

피어나길 바래 (Hey)

피어나길 바래 (Hey)

피어나길 바래





[Intro]

(Resisti, resisti, resisti, resisti)

[Strofa 1]

Sotto le profonde impronte nel vento freddo invernale sboccia da solo

Ho cercato di trovare la ragione per la quale sono nata e ti ho incontrato

[Pre-Ritornello 1]

I sospiri che sanguinano bianchi sono lacrime congelate

I sogni abbandonati causano altre ferite

Dov’è la fine di questa stagione?

E se ci fosse l’eternità

Resisti, resisti, resisti

[Ritornello]

Lo porterò via prima di inciampare

(Resisti, resisti)

Starò al tuo fianco fino a quando non sopravviverai

(Resisti, resisti)

Spero che fiorisca

[Strofa 2: RM]

Perché ti ho incontrata?

Qui, proprio ora, in questa giornata invernale

Quando chiudo gli occhi, la primavera sembra così lontana

E qui ci sono solo respiri freddi

Nel sangue che hai versato questo rigido inverno

Sono nato rosso

Prugna in fiore nella neve, camelia, narciso

Sì, chiamami come vuoi

Dicono che la vita sia piena di paradossi

Tutto quello che devi fare è abituarti a questa maratona

“Pensi che il mondo sia duro solo con te?

Tutti hanno difficoltà”

Per te che sei cresciuto non è confortante

Quelle parole non possono essere la tua consolazione

Ascolta attentamente, inverno

Mi hai fatto fiorire

Sono con i miei rami ora

Sento l’odore del blu

Ti dimostrerò che c’è un altro cielo

Richiamerò l’autunno che una volta era come te





[Pre-Ritornello 2]

La luce bianca è il sole ghiacciato

Anche se esiste ancora come una luna nascosta

Dov’è la fine di quest’attesa

Se c’è un inizio

Resisti, resisti, resisti

[Ritornello]

Lo porterò via prima di inciampare

(Resisti, resisti)

Starò al tuo fianco fino a quando non sopravviverai

(Resisti, resisti)

Spero che fiorisca

[Ponte]

Non dimenticare il tuo calore

Diventa un fiore d’inverno

Diventa una stella danzante

Sarò al tuo fianco

(Resta)

[Ritornello]

(Sono con te) Lo porterò via prima che inciampi

(Sono con te, sono con te, al tuo fianco)

Starò al tuo fianco finché non sopravviverai

(Resisti)

[Outro]

Spero che fiorisca (Ehi)

Spero che fiorisca (Ehi)

Spero che fiorisca (Ehi)

Spero che fiorisca (Ehi)

Spero che fiorisca

