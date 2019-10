Michael Leonardi – Running Wild: video, testo e traduzione del singolo

Disponibile dal 29 agosto 2019 via Sugar, Running Wild è un singolo del cantautore italo-australiano Michael Leonardi, secondo estratto dall’album d’esordio Walking My Heart Back Home, out il 30 marzo 2020. Il testo e la traduzione in italiano, l’audio e il video ufficiale che accompagna questo bel brano.

Nell’atteso disco vi saranno un totale di dodici canzoni, tra le quali il precedente estratto Solitary Soul, uscito il 15 marzo 2019.

E’ a parer mio veramente niente male questo contagioso pezzo, recentemente utilizzato in uno spot della Jeep e in rotazione radiofonica nazionale dal 30 agosto 2019.

Each day is life

In every circle there is death

Each thought a guess

And every moment fades and blurs

Deceiving smiles

You know I know, can I forgive?

But in love there’s always hurt

In every heart there’s always dirt

We’re all just running wild

May the sky never fall in

The sky never fall in

We set these streets on fire

May the sky never fall in

Just give us another day

I’ll make the road rise

‘Cause I don’t wanna see us sink

One more handshake

‘Til something better comes our way

All that’s been said

Will be locked away someday

But in love there’s always hurt

In every heart there’s always dirt

We’re all just running wild

May the sky never fall in

The sky never fall in

We set these streets on fire

May the sky never fall in

Just give us another day

Another day, another day

May the sky never fall in

The sky never fall in, oh Lord

May the sky never fall in

The sky never fall in, oh Lord

We’re all just running wild

May the sky never fall in

The sky never fall in

We set these streets on fire





May the sky never fall in

The sky never fall in

We’re all just running wild

May the sky never fall in

The sky never fall in

We set these streets on fire

Set these streets on fire

Just give us another day

May the sky never fall in

The sky never fall in





Ogni giorno è vita

In ogni cerchio c’è la morte

Ogni pensiero un’ipotesi

E ogni momento svanisce e sfuma

Sorrisi ingannevoli

Sai che lo so, posso perdonare?

Ma nell’amore c’è sempre del male

In ogni cuore c’è sempre sporcizia

Siamo solo tutti fuori controllo

Possa il cielo non cadere mai

Il cielo non cade mai

Incendiamo queste strade

Possa il cielo non cadere mai

Ci dia solo un altro giorno

Farò aprire la strada

Perché non voglio vedere noi che affondiamo

Ancora una stretta di mano

Finché non accadrà qualcosa di meglio

Tutto ciò che è stato detto

Un giorno verrà rinchiuso

Ma nell’amore c’è sempre del male

In ogni cuore c’è sempre sporcizia





Siamo solo tutti fuori controllo

Possa il cielo non cadere mai

Il cielo non cade mai

Incendiamo queste strade

Possa il cielo non cadere mai

Ci dia solo un altro giorno

Un altro giorno, un altro giorno

Possa il cielo non cadere mai

Il cielo non cade mai, oh Signore

Possa il cielo non cadere mai

Il cielo non cade mai, o Signore

Siamo solo tutti fuori controllo

Possa il cielo non cadere mai

Il cielo non cade mai

Diamo fuoco a queste strade

Possa il cielo non cadere mai

Il cielo non cade mai

Siamo solo tutti fuori controllo

Possa il cielo non cadere mai

Il cielo non cade mai

Diamo fuoco a queste strade

Incendiamo queste strade

Dacci solo un altro giorno

Possa il cielo non cadere mai

Il cielo non cade mai

