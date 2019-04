Michael Leonardi – Solitary Soul: video, informazioni, testo e traduzione in italiano

Solitary Soul è un singolo di Michael Vaiasinni, in arte Michael Leonardi, disponibile dappertutto dallo scorso marzo.

Nato a Sidney nel 1990 da genitori siciliani, devo ammettere che questo emergente artista italo australiano, che attualmente lavora a Berlino, che nel 2016 prese parte al Festival di Sanremo nella categoria Giovani insieme ad artisti come Irama, Mahmood, Ermal Meta e Francesco Gabbani, ha una voce veramente straordinaria ed il brano in oggetto anticipa la release mondiale dell’album d’esordio.

Questa bella e interessante canzone, è stata anche utilizzata per il trailer in tedesco di “Seattle Firefighters – Station 19”, spin off di Grey’s Anatomy.

Il video ufficiale è stato diretto da Marvin Ströter ed è possibile vederlo direttamente su Youtube cliccando sull’immagine.

Testo

Night is crawling through my window sill

My mind’s as fragile as porcelain

And I can’t stand the night

Feel the weight on my shoulders bring me down

So I head out tonight

Hoping that I’ll find you here somehow

Tell me

How do I get home?

How do I get home?

I’m a solitary soul

Where I’m headed? I don’t know

Tell me, how do I get home?

How do I get home?

I’m a solitary soul

Where I’m headed? I don’t know

Haunting shadows, dreaming of soft skin

Just as sweet and hopeful as the spring

So come and tell me all your prayers

And let my thoughts get lost in your words

And watch my spirit leave me bare

A tear I faced again by her





Tell me

How do I get home?

How do I get home?

I’m a solitary soul

Where I’m headed? I don’t know

Tell me, how do I get home?

How do I get home?

I’m a solitary soul

Where I’m headed? I don’t know

Digging in the frozen ground

Tryna find my roots somehow

Find me in the lost and found

(If you are looking at all)

Digging in the atmosphere

I could get so lost up here

Find me as I disappear

Tell me

How do I get home? (tryna find my roots somehow)

How do I get home?

I’m a solitary soul (I could get so lost up here)

Where I’m headed? I don’t know

I’m a solitary soul





Traduzione in italiano

La notte si infila sul davanzale della mia finestra

La mia mente è fragile come la porcellana

E non riesco a sopportare la notte

Sento che il peso sulle mie spalle mi distrugge

Quindi stasera esco

Sperando che in qualche modo ti troverò qui

Dimmi

Come torno a casa?

Come torno a casa?

Sono un’anima solitaria

Come vado a casa? Non lo so

Dimmi, come torno a casa?

Come torno a casa?

Sono un’anima solitaria

Come vado a casa? Non lo so





Ombre ossessionanti, sogno una pelle morbida

Proprio come la primavera, dolce e piena di speranza

Quindi vieni a raccontarmi tutte le tue preghiere

E lascia che i miei pensieri si perdano nelle tue parole

E guarda il mio spirito lasciarmi nudo

Una lacrima che ho nuovamente affrontato per lei

Dimmi

Come torno a casa?

Come torno a casa?

Sono un’anima solitaria

Come vado a casa? Non lo so

Dimmi, come torno a casa?

Come torno a casa?

Sono un’anima solitaria

Come vado a casa? Non lo so

Scavando nel terreno ghiacciato

Cercando in qualche modo di trovare le mie radici

Cercami tra gli oggetti smarriti

(Se stai guardando tutto)

Scavando nell’atmosfera

Potrei essere così perso quassù

Trovami mentre sparisco

Dimmi

Come torno a casa? (prova a trovare in qualche modo le mie radici)

Come torno a casa?

Sono un’anima solitaria (potrei essere così perso quassù)

Come vado a casa? Non lo so

Sono un’anima solitaria

Download

Audio

Informazioni

Artisti: Michael Leonardi

Data di pubblicazione: 15 marzo 2019

Durata: 2:59

Etichetta: Sugar/Airforce1 Records

Autori

Michelle Leonard, Michael Vaiasinni & Tim Uhlenbrock. Prodotto da Michael Vaiasinni.