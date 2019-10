Meduza, Becky Hill, Goodboys – Lose Control: audio, lyric video, testo e traduzione

Disponibile dall’11 ottobre 2019 via Virgin Records, Lose Control è il secondo singolo dei produttori italiani Simon de Jano, Luca de Gregorio e Mattia Vitale, in arte Meduza, con la collaborazione della cantante inglese Becky Hill e del trio britannico Goodboys. Il testo e la traduzione in italiano, l’audio e il lyric video.

Sulle orme dell’ancora attuale successo del singolo d’esordio Piece of Your Heart, pubblicato il 1º febbraio 2019, l’italianissimo trio di producers italiani torna con questo secondo scoppiettante pezzo dance, auspicandosi di fare il bis.

Gli emergenti Meduza, hanno ancora una volta unito le forze con Joshua Grimmett, Johannes & Ethan Shore, in arte Goodboys, altro emergente trio con il quale hanno instaurato un sodalizio vincente grazie ai risultati conseguiti con il primo fortunato lavoro, che si è rivelato una vera hit, una della canzoni più ascoltate e soprattutto più ballate della scorsa estate.

Meduza – Lose Control Testo e Traduzione

Download su: Amazon – iTunes

[Verse 1]

Why do I feel like I’m drowning

Like I’m running out of air, ah-ah-ah

Why do I feel like I’m falling

When I’m nowhere near the edge, ah-ah-ah

[Refrain]

Just let me know

Can you be the one to hold and not let me go?

I need to know

Could you be the one to call when I lose control?

[Chorus]

Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

I need your love, ah, I need your love, ah

Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

I need your love, ah, I need your love, ah

Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

I need your love, ah, I need your love, ah

Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

Could you be the one to call when I lose control?

[Post-Chorus]

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

When I lose control? (I need your love, ah)

When I lose control? (I need your love, ah)

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Could you be the one to call when I lose control?

[Verse 2]

I know I can be destructive

And I can change the atmosphere, ah-ah-ah

All I ask from you is patience (Patience)

Some patience (Patience), some patience (Patience)

[Refrain]

Just let me know

Can you be the one to hold and not let me go?

I need to know

Could you be the one to call when I lose control?

[Pre-Chorus]

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

When I lose control? (I need your love, ah)

When I lose control? (I need your love, ah)

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Could you be the one to call when I lose control?





[Chorus]

Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

I need your love, ah, I need your love, ah (Oh)

Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

I need your love, ah, I need your love, ah

[Post-Chorus]

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

When I lose control? (I need your love, ah)

When I lose control? (I need your love, ah)

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

When I lose control? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Could you be the one to call when I lose control?





Perché mi sento come se stessi affogando?

Come se mi mancasse l’aria, ah-ah-ah

Perché mi sento come se stessi precipitando

Quando non sono vicino al limite, ah-ah-ah

Fammelo sapere

Puoi essere la persona che mi stringe e non mi lascia andare?

ho bisogno di sapere

Potresti essere tu a chiamarmi quando perdo il controllo?

Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

Ho bisogno del tuo amore, ah, ho bisogno del tuo amore, ah

Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

Ho bisogno del tuo amore, ah, ho bisogno del tuo amore, ah

Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

Ho bisogno del tuo amore, ah, ho bisogno del tuo amore, ah

Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

Potresti essere tu a chiamarmi quando perdo il controllo?

Quando perdo il controllo? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Quando perdo il controllo? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Quando perdo il controllo? (Ho bisogno del tuo amore, ah)

Quando perdo il controllo? (Ho bisogno del tuo amore, ah)

Quando perdo il controllo? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Quando perdo il controllo? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Potresti essere tu a chiamare quando perdo il controllo?





So di poter essere distruttiva

E di poter cambiare l’atmosfera, ah-ah-ah

Tutto ciò che ti chiedo è pazienza (pazienza)

Un po’ di pazienza (pazienza), un po’ di pazienza (pazienza)

Fammelo sapere

Puoi essere la persona che mi stringe e non mi lascia andare?

ho bisogno di sapere

Potresti essere tu a chiamarmi quando perdo il controllo?

Quando perdo il controllo? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Quando perdo il controllo? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Quando perdo il controllo? (Ho bisogno del tuo amore, ah)

Quando perdo il controllo? (Ho bisogno del tuo amore, ah)

Quando perdo il controllo? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Quando perdo il controllo? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Potresti essere tu a chiamarmi quando perdo il controllo?

Ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

Ho bisogno del tuo amore, ah, ho bisogno del tuo amore, ah (Oh)

Ah, ah-ah-ah-ah, ah, ah-ah-ah

Ho bisogno del tuo amore, ah, ho bisogno del tuo amore, ah

Quando perdo il controllo? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Quando perdo il controllo? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Quando perdo il controllo? (Ho bisogno del tuo amore, ah)

Quando perdo il controllo? (Ho bisogno del tuo amore, ah)

Quando perdo il controllo? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Quando perdo il controllo? (Ah-ah-ah-ah, ah)

Potresti essere tu a chiamarmi quando perdo il controllo?

Ascolta su: