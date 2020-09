Medaglia – Emis Killa & Jake La Furia: ascolta il nuovo singolo (con testo)

Il 18 settembre 2020 è uscito 17, il primo album collaborativo di Emis Killa e Jake La Furia, e Medaglia è il secondo singolo estratto dal progetto, composto da un totale di 17 tracce inedite e collaborazioni con artisti del calibro di Tedua, Fabri Fibra, Salmo, Massimo Pericolo e Lazza. Quest’ultimo collabora in ben due tracce dell’atteso disco, che vanta un roster di producers di tutto rispetto. Le produzioni sono infatti opera di blasonati nomi, nello specifico i 2nd Roof, Boss Doms, Dat Boi Dee, Low Kidd, Chris Nolan, Big Fish, Kid Caesar, Young Satana, Abaz e X-Plosive.

Il testo e sotto l’audio di questa gradevole canzone, nella quale i due amati rapper parlano di come siano riusciti a raggiungere il successo, realizzando quindi i propri sogni, non necessariamente legati al denaro.

Dopo Malandrino, primo ed unico anticipo dell’album, è il momento di questo interessante brano, scritto dagli interpreti e prodotto da Big Fish, in rotazione radiofonica nazionale dallo stesso giorno della release di 17.

Testo Medaglia di Emis Killa e Jake La Furia

[1a Strofa: Jake La Furia]

Volevo fare l’astronauta

Aprire la camicia di raso e guidare il Daitarn

Poi però non ce l’ho fatta (no)

Sono volato nello spazio cavalcando navi di polvere bianca

Sognavo sui libri di scuola (seh)

Io avevo fame di sapere e ancora oggi il sapere è la mia pistola

È stata lunga e dura come il cammino verso Santiago (yeah)

E oggi gli amici bucano per me ma non perché li pago (ahahah)

Rappavo mentre gli altri vendevano il male

Oggi stanno dietro le sbarre o dentro le bare

I sogni sono benzina per chi se ne vuole andare

Da qui, da dove dalle conchiglie non senti il mare, frate’ (frate’)

Apparteniamo alle strade (seh)

Sogni d’oro, cuscini di Versace (yeah)

Proteggimi e perdonami, madre, ma questa vida loca

Mi fa venire i brividi e la pelle d’oca

[Rit.: Jake]

La faccia è l’unica cosa di me che cambia-ia

E questa strada ha il valore di una medaglia-ia

Perché la mia benzina non saranno i soldi mai

Ho sogni così grandi che se dormi non li fai

[2a Strofa: Emis]

Se un sogno non ti spaventa non è grande abbastanza (nah)

Per questo pensavi in grande da quella stanza

E puntavo alle stelle come la NASA (Già), ma senza i radar (nah)

Senza nemmeno un piano B per poi tornare a casa (ehi)

Prima dei fatti l’ho fatto con il pensiero

Sognavo soldi e successo finché un giorno è successo davvero (davvero)

Fra’, è la mia fede che mi apre tutte le porte

Tu prova e se non succede, riprova e sogna più forte

La vita è un viaggio

Chi è nato sopra un’astronave e si gode il paesaggio

E chi sta ancora in strada in cerca di un passaggio

Io all’arrembaggio su una zattera senza equipaggio

Ho agito con la forza sulla vita e l’ho presa in ostaggio

Sono la prova vivente che a fare il vincitore

Non è una carta vincente ma il giocatore

Proteggimi e perdonami, madre, ma questa vida loca

Mi aiuta a sentirmi vivo come la coca

[Rit.: Jake]

La faccia è l’unica cosa di me che cambia-ia

E questa strada ha il valore di una medaglia-ia

Perché la mia benzina non saranno i soldi mai

Ho sogni così grandi che se dormi non li fai





[3a Strofa: Emis Killa, Emis & Jake]

Sopra ad un tram senza il biglietto, auricolare nell’orecchio

In quel cassetto quanti sogni avevo

Guardai il futuro nello specchio e giuro aveva un brutto aspetto

Fra’, ma io qualcosa ci vedevo

Se è vero che anche l’erba calpestata diventa un sentiero

Io proseguo e non mi guardo indietro

Dicevano: “Sei pazzo”, e forse un po’ era vero

Grazie al cielo che ero pazzo e quindi ci credevo

[Rit.: Jake]

La faccia è l’unica cosa di me che cambia-ia

E questa strada ha il valore di una medaglia-ia

Perché la mia benzina non saranno i soldi mai

Ho sogni così grandi che se dormi non li fai