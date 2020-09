Gashi & Sting – Mama: video, testo e traduzione del singolo

Mama è un singolo che vede duettare il rapper Labinot Gashi e il cantautore inglese Sting, rilasciato il 7 agosto 2020 e in rotazione radiofonica nazionale dal successivo 11 settembre.

Leggi il testo di questa gradevole canzone, scritto dagli interpreti con la collaborazione di Nathan Cunningham & Marc Sibley, mentre la produzione è opera di Space Primates e lo stesso GASHI. Qui la traduzione in italiano e sotto il video ufficiale diretto da Edgar Esteves. Nel filmato vediamo un giovane GASHI guardare STING con una certa ammirazione e mentre la clip va avanti, egli cresce e realizza i propri sogni.

Il talentuoso rapper africano, cresciuto a Brooklyn da genitori del Kosovo, e il celebre cantante e musicista britannico Gordon Matthew Thomas Sumner, meglio conosciuto come sting, che non ha di certo bisogno di presentazioni, hanno unito le forze in questo coinvolgente brano, racchiuso in 1984, quarto album dell’emergente artista, pubblicato il 7 agosto. Come si intuisce dal video, il senso di questo pezzo è quello che realizzare i propri sogni è cosa tutt’altro che impossibile.

Mama Gashi testo

Download su: Amazon – Ascolta su: Apple Music

[Intro]

Oh, mama

Oh, mama

[Verse 1]

God shine a light on something

Demons tryna shoot me down, down, down, down

I keep fighting

My treasure is in Heaven, got my soul now

I made decisions on emotions

Sabotaged relations to keep on fighting

Work with what you got and hold on

We all sacrifice for better days

[Chorus]

Woah, mama

Wish I knew then what I know now, know now

Woah, mama

Thinking ’bout you as I’m heading down this road now

[Verse 2: Sting, Sting & GASHI]

Wanted all or nothing

See my own flesh tryna bring me down, down

They always overlooked him

And followed all the kings without no crowns

They gon’ make you lose your mind, then claim you lost your mind

Time is so little when the dreams big, keep on fighting

They gon’ make you lose your mind, then claim you lost your mind

Your new life is costing you your old one





[Chorus: GASHI, GASHI & Sting]

Woah, mama

Wish I knew then what I know now, know now

Woah, mama

Thinking ’bout you as I’m heading down this road now

Woah, mama

Wish I knew then what I know now, know now

Woah, mama

Thinking ’bout you as I’m heading down this road now

[Bridge]

A fork ahead of me

It’s eating me inside

You help me choose what’s right

Yeah, yeah

[Chorus: GASHI, GASHI & Sting]

Oh, mama

Wish I knew then what I know now, know now

Woah, mamaWoah,

Thinking ’bout you as I’m heading down this road now

Oh, mama

Wish I knew then what I know now, know now

Woah, mama

Thinking ’bout you as I’m heading down this road now





La traduzione di Mama by Gashi e Sting

[Intro: GASHI]

Oh, mamma

Oh, mamma

[1a Strofa]

Dio fai luce su qualcosa

I demoni cercano di abbattermi, abbattermi, abbattermi, abbattermi

Continuo a lottare

Il mio tesoro è in paradiso, ho un’anima adesso

Ha preso decisioni basate sulle emozioni

Ho sabotato relazioni per continuare a lottare

Lavora con quello che hai e tieni duro

Tutti noi ci sacrifichiamo per giorni migliori





[Ritornello]

Oh, mamma

Avrei voluto sapere allora quello che so adesso, lo so adesso

Woah, mamma

Sto pensando a te mentre sto percorrendo questa strada

[2a Strofa]

Volere tutto o nulla

Vedere la mia stessa carne cercare di distruggermi

Lo hanno sempre trascurato

E seguito tutti i re senza corone

Ti faranno perdere la testa, poi affermeranno che hai perso la testa

Il tempo è così poco quando i sogni sono grandi, continua a lottare

Ti faranno perdere la testa, poi affermeranno che hai perso la testa

La tua nuova vita ti sta costando quella vecchia

[Ritornello]

Oh, mamma

Avrei voluto sapere allora quello che so adesso, lo so adesso

Woah, mamma

Sto pensando a te mentre sto percorrendo questa strada

Oh, mamma

Avrei voluto sapere allora quello che so adesso, lo so adesso

Woah, mamma

Sto pensando a te mentre sto percorrendo questa strada

[Ponte]

Un bivio davanti a me

Mi sta mangiando dentro

Mi aiuti a scegliere ciò che è giusto

Si si

[Ritornello]

Oh, mamma

Avrei voluto sapere allora quello che so adesso, lo so adesso

Woah, mamma

Sto pensando a te mentre sto percorrendo questa strada

Oh, mamma

Avrei voluto sapere allora quello che so adesso, lo so adesso

Woah, mamma

Sto pensando a te mentre sto percorrendo questa strada