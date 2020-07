Emis Killa & Jake La Furia – Malandrino: ascolta il nuovo singolo (con testo)

Rilasciato venerdì 24 luglio 2020 per Sony, Malandrino è un singolo di Jake La Furia ed Emis Killa, primo anticipo dell’attesissimo album collaborativo battezzato 17, previsto a settembre.

Leggi il testo di questa gradevole canzone, scritta a quattro mani dai due rapper e prodotta da Low Kidd. Dal 24 luglio, la track è anche on air.

Un tempo non vi era molta simpatia tra i due artisti multiplatino, ma oggi Francesco ed Emiliano sono molto amici e così hanno deciso di incidere per la prima volta un disco insieme, che avrà come peculiarità quella di fondere le loro tecniche, il loro stile e il loro flow.

Questi due pezzi da 90 del rap italiano, hanno già collaborato in fortunati pezzi come “Fuoco e Benzina”, “Non è facile” e “Di tutti i colori” ed è ora il momento di questo primo succoso assaggio del progetto, decisamente orecchiabile e già divenuto virale a pochissime ore dalla release.

La nuova canzone racconta la sensazione di ribellione vissuta durante l’adolescenza dei due artisti, quando la fame per il successo si scontrava con la difficile realtà della vita di strada. Nonostante tutte le difficoltà e gli ostacoli, Jake e Emis si sono affermati nella musica e possono guardare il passato con la soddisfazione di chi ce l’ha fatta a realizzare i propri sogni.

Testo Malandrino Emis Killa, Jake La Furia

Mob, Mob





[Pre-Rit.: Jake]

Quando ero ancora un ragazzino (Oh-oh, oh-oh)

Volevo fare il malandrino (Oh-oh, oh-oh)

Per strada insieme a mio cugino (Oh-oh, oh-oh)

Coi pacchi sotto al motorino (Come Spadino)

[Rit.: Emis]

Sembrava un film di Tarantino (Oh-oh, oh-oh)

Balordi che ho ancora vicino (Oh-oh, oh-oh)

Fanno le buste in magazzino (Oh-oh, oh-oh)

Col ferro sotto al lavandino come Il Padrino

[1a Strofa: Killa]

Qui in zona basta una chiamata (Brr, brr)

E tu sparisci, abracadabra (Uno, due, tre, puff)

Puxxane, spie e gente di strada (Ah)

Attorno a me come Sinatra

Mi porto in tour tutta la squadra (Ehi)

Tutto il locale ci squadra (Ehi)

Questo fa Tony Montana

Ma quando ci passo davanti nasconde orologio e collana (Babbo di minc*ia)

Per fare la fresca mio fra’ suda freddo in dogana

Finisce al fresco così tanto tempo che arreda la cella come fosse casa

Quando andavo a scuola da bambino (Eh)

La gente nella classe mi chiamava “malandrino” e avevo già l’orecchio fino

Per le sirene, ni-no-ni-no

[Pre-Rit.: La Furia]

Quando ero ancora un ragazzino (Oh-oh, oh-oh)

Volevo fare il malandrino (Oh-oh, oh-oh)

Per strada insieme a mio cugino (Oh-oh, oh-oh)

Coi pacchi sotto al motorino (Come Spadino)

[Rit.: Killa]

Sembrava un film di Tarantino (Oh-oh, oh-oh)

Balordi che ho ancora vicino (Oh-oh, oh-oh)

Fanno le buste in magazzino (Oh-oh, oh-oh)

Col ferro sotto al lavandino come Il Padrino





[2a Strofa: Jake]

Metti il gettone che si vola

Gli scooter su una ruota sola

Facciamo dentro ai fogli viola

Le righe in una botta sola (Tipo vecchia scuola)

Eppure camminiamo ancora

Sopravvissuti ai pericoli (Ah)

Alle lame nel buio dei vicoli

Qui da prima della trap

Prima dei bicchieri di lean e prima del Vicodin

Vivo pure dopo l’overdose (Seh)

Sono Pablo, sono Keyser Söze (Seh)

Sono in giro a calpestare queste piazze con la suola delle scarpe nuove (Yeah)

Tra la mia gente senza paura, senza la pula

Ho fatto i soldi senza fortuna, senza fattura

Macchine nere timbrate

Portano i dischi d’oro sulle strade

Per ricordargli di onorare il padre, frate’ (Oh)

[Pre-Rit.: La Furia]

Quando ero ancora un ragazzino (Oh-oh, oh-oh)

Volevo fare il malandrino (Oh-oh, oh-oh)

Per strada insieme a mio cugino (Oh-oh, oh-oh)

Coi pacchi sotto al motorino (Come Spadino)

[Rit.: Killa]

Sembrava un film di Tarantino (Oh-oh, oh-oh)

Balordi che ho ancora vicino (Oh-oh, oh-oh)

Fanno le buste in magazzino (Oh-oh, oh-oh)

Col ferro sotto al lavandino come Il Padrino