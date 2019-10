Me contro Te – Signor S: audio (anche della nuova versione karaoke), video ufficiale e testo – Chi è il Signor S? Quando esce il film?

Disponibile dal 23 gennaio 2018 via 780827 Records DK, Signor S è una canzone degli youtuber nonché fidanzatini Sofia Scalia e Luigi Calagna (Sofì e Luì), meglio conosciuti come Me contro Te, che hanno anche girato il film denominato Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S, pellicola che segna il loro debutto sul grande schermo e per la quale arriverà anche una nuova canzone dedicata a questo personaggio. Il testo, il video e l’audio (anche della nuovissima versione karaoke) della contagiosa canzone, scritta da Max Longhi, Giorgio Vanni, Sofia Scalia & Luigi Calagna e prodotta da Lova Music. Il filmato è stato diretto da Serafilms.

Chi è il Signor S?

Si tratta di un personaggio immaginario e quindi inventato da questi due celebri ragazzi siciliani, il cui canale Youtube vanta ben oltre 4 milioni di iscritti, mentre il secondo canale “Me contro Te Music” dove rilasciano video di canzoni ha ben 1,13 milioni di iscritti.

Me contro Te Il Film – La vendetta del Signor S: quando esce?

Distribuita da Warner Bros Italia, la pellicola è stata diretta da Gianluca Leuzzi, mentre per quel che concerne la data d’uscita, è prevista giovedì 16 gennaio 2020. La giovane coppia da tempo viene perseguitata da questo personaggio che, nonostante sia stato annientato più volte, torna all’attacco e lo fa recapitando a Sofia e Luigi una lettera, attraverso la quale promette una tremenda vendetta.

Me contro Te Signor S testo

Download su: Amazon – iTunes

[x2]

Signor S, Signor S, Signor Muahahahah

Il signor S fa progetti malvagi su di noi

Ci ruba tutte le cose che amiamo di più e poi

Ci sottopone a prove più difficili che mai

Per superarle a volte ci infiliamo in mezzo ai guai

[x2]

Signor S, Signor S, Signor Muahahahah

Nessuno sa realmente quale sia la sua identità

Sa sempre dove siamo e poi ci spia con facilità

Lui entra in casa e tu proprio non te ne accorgi mai

Lui pensa di essere invincibile e più furbo

Ci vuol far paura, ma non ci riuscirà!

In quest’avventura presto capirà perché noi

Non ci fermiamo

No, non ci arrendiamo

Sempre avanti andiamo

Siamo due tosti, lo sai

Contrattacchiamo!

Il vostro aiuto abbiamo

Sempre avanti andiamo

Siamo due tosti, vedrai!

[x2]

Signor S, Signor S, Signor Muahahahah





Il signor S fa progetti malvagi su di noi

Ci manda lettere che appaiono dal nulla e poi

Sparisce mesi e mesi e torna più cattivo che mai

Ci spinge a fare cose sempre più pazze e poi

Ci vuol far paura, ma non ci riuscirà!

In quest’avventura presto capirà perché noi

Non ci fermiamo

No, non ci arrendiamo

Sempre avanti andiamo

Siamo due tosti, lo sai

Contrattacchiamo!

Il vostro aiuto abbiamo

Sempre avanti andiamo

Siamo due tosti, vedrai!

Yeeeee

Signor S tu non vincerai mai!

Yeeeee

Signor S presto lo capirai!

Sappiamo tutti che l’ignoto fa paura

Immaginando un Signor S nella stanza

Ma dentro al buio non c’è niente di nascosto

Noi salveremo i nostri amici ad ogni costo, ad ogni costo!

Yeeeee

Signor S tu non vincerai mai!

Yeeeee

Signor S presto lo capirai!





Ci vuol far paura, ma non ci riuscirà!

In quest’avventura presto capirà perché noi

Non ci fermiamo

No, non ci arrendiamo

Sempre avanti andiamo

Siamo due tosti, lo sai

Contrattacchiamo!

Il vostro aiuto abbiamo

Sempre avanti andiamo

Siamo due tosti, vedrai!

Yeeeee

Signor S tu non vincerai mai!

Yeeeee

Signor S presto lo capirai!

[x2]

Signor S, Signor S, Signor Muahahahah.





