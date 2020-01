Giovanni Truppi e Niccolò Fabi duettano in “Conoscersi In Una Situazione Di Difficoltà”: audio e testo della nuova versione

Dal 17 gennaio 2020 è disponibile Conoscersi In Una Situazione Di Difficoltà di Giovanni Truppi, nella versione in duetto con Niccolò Fabi, che anticipa il rilascio dell’EP 5, che includerà anche il duetto con Calcutta sulle note di Mia, pubblicato il 22 novembre 2019.

Il testo e l’audio di questa nuova versione della terza traccia contenuta in Poesia e Civiltà, quinto album in studio del cantautore napoletano Giovanni Truppi, uscito il 22 marzo 2019. Nell’Extended Play, Truppi duetterà anche con Veronica Lucchesi (de la Rappresentante di Lista) in “Due Segreti”, ottava traccia dell’ultima fatica discografica, ma ci sarà spazio anche per due inediti “Il tuo numero di telefono” e “Procreare” con il cantautore calabrese Brunori Sas.

In questo speciale progetto rientra anche un fumetto dallo stesso titolo, edito da Coconino Press e out il 30 gennaio 2020 insieme al CD contenente le cinque tracks. Sono sei i disegnatori che hanno ideato e illustrato questo progetto, nello specifico Piero Scarnera (Due segreti), Zuzu (Il tuo numero di telefono), Fulvio Risuleo e Antonio Pronostico (MIA), Mara Cerri (Procreare) e Cristina Portolano il brano in oggetto, che prossimamente sarà accompagnato da un filmato girato presso il Castello di Pandino, in provincia di Cremona.

Conoscersi In Una Situazione Di Difficoltà testo Giovanni Truppi e Niccolò Fabi

Conoscersi…

In una situazione di difficoltà

È un’opportunità

A me mi piace la difficoltà

Perché… è una cosa che

Io divento alleato con te.

Distinguersi, avvicinarsi e riconoscersi

Dimenticare tutti i fuochi spenti, i mostri, i fallimenti

Liberare tutti i prigionieri

Non ti preoccupare

Nelle cose scure come nelle cose chiare noi ci andremo insieme

Come due cavalieri.

Benvenuta tra le mie promesse

Quelle che non ci sono più

E quelle che sono rimaste

Stare con te mi definisce





[Insieme – x4]

Se ti do la mia solitudine

Tu mi dai la tua solitudine

[Fabi – INSIEME]

Accendermi…

Sacrificando tutti i miei idoli

Anticipare tutti i movimenti delle mie paure

E tutte le trappole del mio cuore

E MOSTRARTI COM’ERO IERI

E come sono oggi

QUALI SONO I MIEI DESIDERI… VERI

[Fabi]

Benvenuta tra le mie promesse

Quelle che non ci sono più

E quelle che sono rimaste

[Insieme]

Stare con te mi definisce





[Insieme – x4]

Se ti do la mia solitudine

Tu mi dai la tua solitudine

E mentre ci innamoriamo

Tieniti forte, tieniti bene

Mentre mi vieni vicino

Sull’orlo di questo burrone





