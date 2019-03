Marina: audio, testo e traduzione di Superstar

Venerdì’ 1° marzo Marina and the Diamonds ha pubblicato il nuovo singolo Superstar, come secondo estratto dal nuovo atteso quarto album in studio Love + Fear, che vedrà la luce il 26 aprile 2019.

Si tratta di una bella canzone d’amore, nella quale la cantante riserva bellissime parole alla persona che ama, una persona che per lei è una vera e propria superstar, perché le ha cambiato la vita in senso positivo.

Marina – Superstar traduzione

[Strofa 1]

Prima di incontrarti, ho allontanato tutti da me

Appena ti ho baciato, volevo che tu restassi

Quello che mi piace di te è che tu sai chi sei

Quello che ti piace di me è che so quello che non sono

[Pre-Ritornello]

E io, so che non dormi mai, oh

Così impossibile sognare

Quando sei lontano da me

Oh, io sono tutto quello di cui tu possa aver bisogno, oh

Così impossibile da respirare

Adoro il modo in cui

[Ritornello]

Adoro il modo in cui abbiamo lavorato così duramente

Sì, siamo arrivati ​​così lontano

Baby, guardami, tu sei la mia superstar

Quando ho paura, quando il mondo diventa buio

Vieni a salvare la mia giornata, tu sei la mia superstar

[Post-Ritornello]

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Superstar, superstar

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Superstar, superstar

[Strofa 2]

Non mi giudichi mai per nessuna delle mie paure

Non mi volri mai le spalle, tieni sempre il mio corpo vicino al tuo

Tutti i giorni che trascorriamo lontani

Il mio amore è un pianeta che orbita intorno al tuo cuore

[Pre-Ritornello]

E io, so che non dormi mai, oh

Così impossibile sognare

Quando sei lontano da me

Oh, io sono tutto quello di cui tu possa aver bisogno, oh

Così impossibile da respirare

Adoro il modo in cui

[Ritornello]

Adoro il modo in cui abbiamo lavorato così duramente

Sì, siamo arrivati ​​così lontano

Baby, guardami, tu sei la mia superstar

Quando ho paura, quando il mondo diventa buio

Tu vieni a salvare la mia giornata, tu sei la mia superstar

[Post-Ritornello]

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Superstar, superstar

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Superstar, superstar

[Ponte]

Rimarremo uniti, supereremo la tempesta

Io e te, chi ha detto che non avremmo potuto avere tutto?

[Ritornello]

Adoro il modo in cui abbiamo lavorato così duramente

Sì, siamo arrivati ​​così lontano

Baby, guardami, tu sei la mia superstar

Quando ho paura, quando il mondo diventa buio

Tu vieni a salvare la mia giornata, tu sei la mia superstar





[Post-Ritornello]

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Superstar, superstar

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Superstar, superstar

Superstar – Marina – Testo

Autori: Ryan Rabin, Ryan McMahon, Ben Berger & MARINA.

[Verse 1]

Before I met you, I pushed them all away

Soon as I kissed you, I wanted you to stay

What I like about you is you know who you are

What you like about me is I know what I’m not

[Pre-Chorus]

And I, I know that you never sleep, oh

So impossible to dream

When you’re far away from me

Oh I, I’m all you could ever need, oh

So impossible to breathe

I love the way

[Chorus]

I love the way we worked so hard

Yeah, we’ve come so far

Baby, look at me, you’re my superstar

When I’m afraid, when the world’s gone dark

Come and save my day, you’re my superstar

[Post-Chorus]

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Superstar, superstar

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Superstar, superstar

[Verse 2]

You never judge me for any of my fears

Never turn your back, always keep my body near

All of the days that we spend apart

My love is a planet revolving your heart

[Pre-Chorus]

And I, I know that you never sleep, oh

So impossible to dream when you’re far away from me

Oh I, I’m all you could ever need, oh

So impossible to breathe

I love the way

[Chorus]

I love the way we worked so hard

Yeah, we’ve come so far

Baby, look at me, you’re my superstar

When I’m afraid, when the world’s gone dark

Come and save my day, you’re my superstar

[Post-Chorus]

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Superstar, superstar

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Superstar, superstar

[Bridge]

We’ll stick together, make it through the storm

You and I, whoever said we couldn’t have it all?

[Chorus]

I love the way we worked so hard

Yeah, we’ve come so far

Baby, look at me, you’re my superstar

When I’m afraid, when the world’s gone dark

Come and save my day, you’re my superstar

[Post-Chorus]

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Superstar, superstar

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh

Oh, oh-oh-oh-oh-oh

Superstar, superstar





