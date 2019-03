Pinguini Tattici Nucleari – Sashimi: audio e testo del nuovo brano

Dal 1° marzo 2019 è disponibile il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari battezzato Sashimi, un brano che omaggia questa specialità culinaria giapponese, tipicamente fatta di pesce o molluschi freschissimi, ma il Sashimi è alle volte composto da carne, tagliata in sottilissime fette.

Dopo il successo di Verdura, che proprio poche ore fa ha superato il milione di streams su Spotify, il gruppo indie rock formato da Riccardo Zanotti, Lorenzo Pasini, Nicola Buttafuoco, Simone Paganii, Matteo Locati ed Elio Biffi, torna alla ribalta con questo interessante brano firmato dallo stesso Zanotti, “Un pezzo funk rock da dedicare al proprio sushi di fiducia” ha scritto il gruppo sui social, che poche ore dopo ha aggiunto ulteriori dettagli sul singolo: “Sashimi è tratta da una storia vera. È un omaggio a Gong, il mio susharo preferito, che mi sa sempre consolare nel momento del bisogno e non giudica mai nessuno. Neanche chi chiede le posate perché non sa usare le bacchette. Non è un bacchettone, diciamo. Una volta in cui ero veramente col morale a terra mi offrì del sushi e fu lì che decisi di dedicargli una canzone. Ci sono momenti della vita in cui qualcuno, se a te ci tiene davvero, il sushi te lo deve pur offrire. Questa canzone parla di questo.“.

Sashimi – Pinguini Tattici Nucleari – Testo

Download su: Amazon – iTunes

Ciao come va?

Sei tornato anche questa sera qua

Non fraintendere mi fa piacere

Però bene non ti fa

Ascolta, tutto il sashimi che ingoi

Non risana le ferite che ti porti dentro al cuore

Ordini gyoza

Il cielo singhiozza

Pensi al suo viaggio a Saragozza

Sembrava amore invece era una stronza amen (amen)

Sono cose che succedono in Erasmus

Stai nell’ombra come stavano i The Rasmus

So che ti senti vivo solo quando vieni al sushi

Ma non vorrei finissi proprio come John Belushi

Monsters & Co. c’ha insegnato tutto sulla vita

Cioè che una risata è più forte di un milione di grida (yeeee)

Ciao come va?

Dicono che la speranza è l’ultima a morire

Ma di certo è la prima a mandarti a fanchiulo

Poi chissà lei cosa fa là

Ha trovato la felicità

Tra le braccia di un tipo spagnolo

Che dice “Te quiero” ma non l’amerà mai come te

Che sorseggi il tuo Saké

Ma che cosa vuoi che sia

L’hai presa con filosofia

Ma era quella di Kierkegaard

Ed è per questo che ti trovi qui

A parlare d’amore e di vita con un cameriere dell’all you can eat





So che ti senti vivo solo quando vieni al sushi

Ma non vorrei finissi proprio come John Belushi

Monsters & Co. c’ha insegnato tutto sulla vita

Cioè che una risata è più forte di un milione di grida (yeeee)

E se le stelle fossero brufoli

Di un Dio adolescente che gioca a The Sims di sera

E l’Apocalisse non fosse altro che

Sua mamma che dall’altra stanza lo chiama per cena

Tutto finisce

Tutto finisce

Anche il sashimi al Sushiko

Tutto ferisce

Tutto ferisce

Tutto ferisce Gianrico

Tutto finisce

Tutto finisce

Anche il sashimi al Sushiko

Tutto ferisce

Tutto ferisce

Tutto ferisce Gianrico

Tutto finisce

Tutto finisce

Anche il sashimi al Sushiko

Tutto ferisce

Tutto ferisce

Tutto ferisce Gianrico





Ascolta su: