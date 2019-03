Paola Turci – Viva da morire: info e tracklist del nuovo album + testo della title track

E’ in arrivo il quindicesimo album in studio della cantautrice capitolina Paola Turci che si intitola Viva da morire, atteso progetto che arriverà a poco più di due anni di distanza dal fortunato Il secondo cuore. L’uscita di Viva da Morire è fissata al 15 marzo 2019.

Il disco viene commercializzato nel classico CD, reperibile anche nell’edizione autografata, e in download digitale, oltre che nelle piattaforme streaming.

Nella tracklist sarà ovviamente presente L’ultimo Ostacolo, pezzo scritto dall’interprete con la collaborazione di Edwyn Roberts, Stefano Marletta e Luca Chiaravalli, che ha segnato l’ennesima partecipazione al Festival di Sanremo. Il brano, riflessione su quello che il rapporto di coppia descritto ha rappresentato ma anche un’ottimistica previsione per il futuro, è stato pubblicato il 6 febbraio 2019, ovvero il giorno successivo alla sua prima esecuzione alla kermesse.

Il secondo singolo estratto è invece la title track, rilasciata il 1° marzo e questa volta firmata da Andrea Pula, Roofio (dei Two Fingerz) & Luca Chiaravalli.

Le restanti otto tracce, una delle quali vede la collaborazione del rapper Shade, unico ospite del progetto, sono invece ancora tutte da scoprire ed i supporters della cantante classe 1964, non vendono sicuramente l’ora di poterlo fare. A seguire i titoli delle canzoni, il testo e il link all’ascolto del brano omonimo.

Paola Turci – Viva da morire tracklist

Lo trovi su Amazon: Audio CD – CD Edizione Autografata – Download – Download su iTunes

L’ULTIMO OSTACOLO [Video Ufficiale] LE OLIMPIADI TUTTI I GIORNI FEAT SHADE VIVA DA MORIRE [Testo – Audio] PRIMA DI SALTARE L’ARTE DI RICOMINCIARE NON HO MAI MOLTO DI PIU’ LA VITA COPIATA IN BELLA IO L’AMORE NO PICCOLA

Viva da morire Testo – Paola Turci

Autori: Andrea Pula, Roofio & Luca Chiaravalli

Vorrei esser così forte

Da non fermare il pianto

Mi sveglio con un cerchio in testa

Non sono un Santo

E passo tutto il giorno a correre, star ferma mi stanca

E questa vita voglio morderla finché non mi mangia.





E trovo il mio equilibrio, solo se sento le vertigini (le vertigini)

Quasi mi scoppia il cuore

Quando il battito sale

Ed io mi sento così (così) libera

[Ritornello]

Sono viva da morire

Ho troppi sogni per andarmene a dormire

Sono viva da morire

Sto bene da star male, viva da morire.

Siamo vive da morire

Siamo vive non puoi capire

In questa vita micidiale

Bene o male siamo vive da morire.

E con gli occhiali da sole sto sotto il temporale

Una cosa giusta l’ho fatta nella vita, è sbagliare

E trovo il mio equilibrio, solo se sento le vertigini (le vertigini)

Quasi mi scoppia il cuore

Quando il battito sale

Ed io mi sento così (così) libera

Sono viva da morire

Ho troppi sogni per andarmene a dormire

Sono viva da morire

Sto bene da star male, viva da morire.

Siamo vive da morire

Siamo vive, non puoi capire

In questa vita micidiale

Bene o male siamo vive da morire.

Questo mondo è un tribunale

Tutti lì a deliberare

è colpa mia, va bene uguale

Sono nata… condannata a festeggiare.

Sono viva da morire

Ho troppi sogni per andarmene a dormire

Sono viva da morire

Sto bene da star male, viva da morire.

Siamo vive da morire

Siamo vive, non puoi capire

In questa vita micidiale

Bene o male siamo vive da morire.