Margherita Vicario – Giubbottino: audio, video e testo della canzone

Leggi il testo e l’ascolta e guarda il video ufficiale di Giubbottino, singolo di Margherita Vicario uscito venerdì 17 gennaio 2020 via Island Records.

Dopo il successo di Mandela e Romeo, la talentuosa cantautrice romana torna con questa interessante e gradevole canzone, scritta di suo pugno e prodotta da due importanti nomi della scena, quali Davide Pavanello, in arte Dade, e Dardust, al secolo Dario Faini, che ha già collaborato con l’artista classe 1988 nei due citati singoli e in un terzo, il precedente Abaué (Morte di un Trap Boy), tutti pubblicati lo scorso anno via INRI.

Il coinvolgente brano, che trasmette una marcata femminilità, è caratterizzato da interessantissime quanto azzeccatissime e raffinate sonorità dal sapore internazionale, ma anche il testo è molto particolare, ironico ed efficace e parla di una donna che, molto sicura di se, non ha di certo peli sulla lingua, non teme di dire ciò che pensa; il brano è rivolto alle donne che hanno paura di esprimere la propria opinione, ma anche a quegli uomini che fanno i fighetti ma che “in realtà non ti vedono, non ti ascoltano e non riescono a entrare in contatto profondamente, nemmeno per una notte. Giubbottino è per tutte le parole che mi sono strozzata in gola con i miei amori, amanti, uomini” ha spiegato Margherita.

Il video musicale è stato diretto da Francesco Coppola e oltre alla Vicario, vede protagonista diverse ballerine, modelli, attori e attrici, quali Teresa Romagnoli, Marit Nissen, Sofia Odescalchi, Simonetta Soldier, Eleonora Russo e Fabrizia Sacchi. Il filmato è stato girato a Palazzo Ferrajoli (Roma).

Margherita Vicario – Giubbottino testo

Download su: Amazon – iTunes

Sia chiaro che quello che dico, che faccio, che scrivo, che penso

a te forse non ti piace

ma allora com’è che non cambi canale?

Se senti una donna parlare per cinque minuti d’amore

e la cosa non ti da pace

vuoi uscire e ti cambi mutande

chiedi da bere, cerchi consigli

ed eviti quelle che vogliono figli

ma sotto sotto sei come un biscotto

il problema è più grosso.

Tu al tuo uomo digli tutto (tutto)

ti farà godere il doppio (doppio)

ogni piccolo dettaglio (ogni piccolo dettaglio)

si trasformerà in un sogno.

E non è come in un porno

porco mondo, è molto meglio

e non è come in un porno, ah

è molto meglio

e non è come in un porno

porco mondo, è molto meglio

l’hai mai visto bene un porno?

Spacca il cervello.





[Strumentale]

(voglio farlo da te)

(farlo sempre da te)

E’ inutile, spegni la luce, riaccendi la luce

ma forse è lei che non ti piace

l’odore, le stelle, la giacca di pelle

non devi guardare le foto la notte

le donne, le botte, rovinano l’estate

l’America è alle parte

troppo latte poi troppo porno

mamma mi drogo ma non ogni giorno

eppure c’ho i soldi

ti giuro, ne ho molti.

Tu al tuo uomo digli tutto (tutto)

ti farà godere il doppio (doppio)

ogni piccolo dettaglio (ogni piccolo dettaglio)

si trasformerà in un sogno.

E non è come in un porno

porco mondo, è molto meglio

e non è come in un porno, ah

è molto meglio

e non è come in un porno

porco mondo, è molto meglio

l’hai mai visto bene un porno?

Spacca il cervello.

[Strumentale]

(voglio farlo da te)

(farlo sempre da te)





Ti fa stare male

se non ti metti il giubottino che ti pare

chiudi la bocca, con quei denti mi fai orrore

e se mi parli degli occhiali è da cafone

E non è come in un porno

porco mondo, è molto meglio

no, non è come in un porno, ah

è molto meglio

e non è come in un porno

porco mondo, è molto meglio

l’hai mai visto bene un porno?

Spacca il cervello.

[Strumentale]

(voglio farlo da te)

(farlo sempre da te)





