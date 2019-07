Margherita Vicario – Romeo feat. Speranza: video ufficiale e testo

L’avevamo lasciata con la gioiosa e allegra Mandela e la ritroviamo in Romeo, brano piuttosto dark di Margherita Vicario con la collaborazione del rapper casertano Ugo Scicolone, in arte Speranza. Leggi il testo e ascolta e guarda il video ufficiale del nuovo singolo, rilasciato il 12 luglio 2019 via INRI Torino.

In questa canzone, nella quale non manca un pizzico di greco, albanese e francese, la cantante romana canta e rappa un amore tossico ormai giunto al capolinea, dal quale è nato un figlio che la coppia sembra contendersi e così un rabbioso Speranza, con intenzioni tutt’altro che benevole, si sta recando da Margherita per far valere le sue ragioni…

Scritto dagli interpreti con la collaborazione del torinese Davide Pavanello, meglio conosciuto come Dade, che l’ha anche prodotto, questo pezzo è accompagnato dal video ufficiale diretto da Francesco Coppola e disponibile da lunedì 22 luglio.

Margherita Vicario – Romeo testo e traduzione

Atto secondo, scena terza:

L’arroganza (l’arroganza)

Se non conosci la strada, chiedi al prete (lui sa tutto)

E se non mi vedi arrivare tu manda Rafilù

C’è chi vive per davvero dentro a dei tombini

Altri voglion suicidarsi su una Lamborghini

Per fortuna all’orizzonte c’è speranza

Degli arroganti temo solo l’ignoranza

Caserta-Mantova in sei ore

(Caserta-Mantova in sei ore)

Solo d’amore non si muore

(Solo d’amore non si muore)





Sono su un’Alfa Romeo modello Giulietta

Mancan cinquanta chilometri, ma non vado di fretta

Ho paura che scoppi una bomba ne sono capaci

Rallento all’uscita mi fermano due ceffi dagli occhi feroci

Non capiscono, parlo greco antico

Άνδρος κακώς πρασσοντος εκποδών φίλοι

C’hai paura eh? Eh ho fatto il classico

Te a malapena distingui un accento grave da un apostrofo (capra)

Pure il francese lo mastico

Pure il francese un po’ tossico

We salopard ne touche pas mon bras (tradotto: disgraziato, non toccarmi il braccio)

Je’n suis pas la pour toi (traduzione: Non sono qui per te)

Tanto si finisce sempre a litigare

O ti adegui o ti deprimi

Che per molti è uguale

C’è chi vive per davvero dentro a dei tombini

Altri voglion suicidarsi su una Lamborghini

Per fortuna all’orizzonte c’è speranza

Degli arroganti temo solo l’ignoranza

Caserta-Mantova in sei ore

(Caserta-Mantova in sei ore)

Solo d’amore non si muore

(Solo d’amore non si muore)

A volte basta una canzone

(A volte basta una canzone)

Perché d’amore non si muore

(Perché d’amore non si muore)

[Speranza]

Bottiglie al volante, sto venendo da te

Hai le unghie lunghe e vuoi abitare con me

D’amore non si muore, per amore ammazzo

Non avrete mai la mia patente che non ho

La viviamo in controsenso questa cosa

Conosco la strada non la meta, quella la sa Dio

Caserta-Roma in regionale per tre ore

Perderò te non mio figlio, sappilo

Prima del 113, fai il 118

Të qifsha motren (tradotto: sco*erò tua sorella)

Scinn’ quadra’ (tradotto: scendi)

Stong abbascie addu’ te (tradotto: sono sotto)

On mord à l’ameçon

Car c’est facile de pècher (tradotto: Perché è facile da pescare)

Tu te sens pute (tradotto: Ti senti pu**ana)

Moi, je me sens mal (tradotto: io mi sento male-in colpa)

Ouais, aimez-la ou quittez-la (tradotto: amarla o lasciarla)

Comme la France, endetté (tradotto: Come la Francia, indebitata)





C’è chi vive per davvero dentro a dei tombini

Altri voglion suicidarsi su una Lamborghini

Per fortuna all’orizzonte c’è speranza

Degli arroganti temo solo l’ignoranza

Caserta-Mantova in sei ore

(Caserta-Mantova in sei ore)

Solo d’amore non si muore

(Solo d’amore non si muore)

A volte basta una canzone

(A volte basta una canzone)

Perché d’amore non si muore

(Perché d’amore non si muore)





