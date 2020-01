Vale Lambo – Mea Muri Tu feat. Yung Snapp & MV Killa: audio e testo del nuovo singolo

Il rapper napoletano Valerio Apice e Vale Lambo, vi presenta il nuovo contagioso singolo Mea Muri Tu, impreziosito dalla collaborazione dei colleghi partenopei MV Killa e Yung Snapp. Il brano è disponibile ovunque da venerdì 17 gennaio 2020.

Il testo e l’audio della canzone, scritta dagli interpreti e prodotta da Yung Snapp, che quindi in questo pezzo riveste un doppio ruolo, dato che lo ascoltiamo in zona ritornello, che con una certa incisività raggiunge sin dal primo ascolto lo scopo di rimanere nella testa dell’ascoltatore di turno.

I fan dei tre emergenti artisti stanno letteralmente impazzendo per questa nuova potenziale hit, perché la canzone è decisamente catchy e ben fatta, anche se i temi affrontati potrebbero far storcere il naso a qualcuno. Gli amanti del genere, non possono di certo non apprezzare questa traccia, che sta già collezionando tantissimi ascolti, il tutto in attesa del video ufficiale che contribuirà a darle un’ulteriore spinta verso l’alto.

Il testo di Mea Muri Tu by Vale Lambo, MV Killa & Yung Snapp

Download su: Amazon – iTunes

Woah, woah, woah, whoa, ppph

Yung Snapp made another hit





[V. L]

Ndo Lamborghini

Mea muri’ tu

Vattimm a iss

Mea muri’ tu

Song ‘na scign

Mea muri’ tu

T’o giur a dij

Mea muri’ tu

[Y. S.]

Mea muri’ tu song proprij ‘na lot

L’agg chiavat, so’ venut mbocc

Aggir’ subit’ sto post e blocc

Mea muri’ tu er proprij ‘na sporc

Nun c crer

Tu staje a per

Ten’ sidic’ ann, m’e facc ‘e galera

Me facc e galer’

[V. L.]

Frat’m abbusc’ ‘a mammà

M’ha ritt:”Maronn, cu chist’ n’cià facc chiù!”

Chell è ‘na pret, m’ha rat mo ‘o nummer

Mea muri’ tu-tu-tu-tu-tu-tu

M’aggia accatta’ ‘nu Mercedes bianco

Mea muri’ tu-tu-tu-tu-tu-tu

M’agg accattà nu Mercedes bianc

Mea muri’ tu-tu-tu-tu-tu-tu

So’ tutt figl’ re mij

O’ cap è ‘sta merd’, vaseme ‘o bucu ru cul’

Buongiorno si tras rind ‘o terzo mond’ e nun te sap nisciun

Aro’ jamme jamme facimm’ ‘na storij

Bast’ ca pav co cul’

‘Nt ‘e ristorant’ se vonn fa ‘a fot’

Chest è venut’ chiù scur’

Chell’at’ nun m’ha mis ‘o flash (tu-tu-tu-tu-tu-tu)

Ammo c’e fatt’ nu *** (bip)

[V. L]

Ndo Lamborghini

Mea muri’ tu

Vattimm a iss

Mea muri’ tu

Song ‘na scign

Mea muri’ tu

T’o giur a dij

Mea muri’ tu





[Y. S.]

Mea muri’ tu song proprij ‘na lot

L’agg chiavat, so’ venut mbocc

Aggir’ subit’ sto post e blocc

Mea muri’ tu er proprij ‘na sporc

Nun c crer

Tu staje a per

Ten’ sidic’ ann, m’e facc ‘e galera

Me facc e galer’

[SMv K.]

Mea muri’ tu

Mea muri’ tu

Si vir ‘e guardie fra’ fuje semp’ tu

‘E fatto ‘o giallo, fra’ t’e fatt’ blu

Si vuò fa ‘o scem cu me ‘o saje tu

Arap ‘e DM me pare o Badoo

Vaco a fa’ ‘a spesa me ferm ‘o Baku

Pover ‘e stelle, cann’ ‘e bambù

Mea muri’ tu stamm for ca cap’

Rint ‘o local’ stamm t’ pavat’

Bev’ acqua santa e m’ fum o gelat’

T’aggia fa tanto sto tutt’ ‘ngrippat’

Mea muri’ tu

Mea muri’ tu

Pav’m tu.





Ascolta su: