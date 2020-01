I Desideri – Superstar: audio e testo della nuova canzone

Il testo e l’audio di Superstar, terza traccia facente parte dell’album 96/97, nella quale I Desideri duettano con Geolier. Il disco, il secondo del duo composto da Giuliano e Salvatore Iadicicco, è stato rilasciato il 17 gennaio 2020, a oltre 2 anni e mezzo da Uagliò.

Nella seconda era discografica, che racchiude 13 canzoni inedite, incluso l’ultimo fortunato singolo Al Buio, gli ospiti sono Daniel Cosmic, Livio Cori, Peppe Soks e un ormai affermato Emanuele Palumbo, aka Geolier, guest star di questo contagioso e gradevolissimo pezzo, caratterizzato da un ritornello veramente incisivo e ben fatto.

Dal punto di vista del testo, qui i protagonisti si rivolgono a una ragazza della quale sono molto presi: a quanto sembra, lei si frequenta con un tipo con molti quattrini, ma come sentiamo all’inizio del brano, l’amore vero non si più comprare.

I Desideri – Superstar testo e traduzione

Yah, Desideri style

Geolier

T’agg vist e passa’, vist e passa’

rind’ a na Lamborghini cu nu figgh’ e papà, nu figgh’ e papà

senza sapè che l’ammor over non se po accattà (accattà)

E tutto quest’oro e diamanti. resta niente per te

Niente per te

(Brra!)

Ma il tuo ragazzo non immagina che-e

Ieri notte eri sul letto con me-e

Mi sussurravi non finire mai

Perché sto godendo assai, assai

Sient’ chistu cor comm’ è pazz’ e te

Ho bisogno di stringerti forte a me

Basta fare i ladri p ‘un ce fa verè

Abbracciam’ cchiù fort e dici ca vuò a me

Ammò rimmel ancor ca me vuò vasà

Lascia stare questo figlio di papà

Diventeremo insieme delle superstar

Tu si ‘a regina mia, andiamo via di qua

Via di qua

Ehi

Forse ‘e vot nun pens’, si pensass foss megl’

tu cammin’ cu iss, ij cammin cu ess (brrrra!)

te vuless vicin’ almen pe na ser’

tu me chiamm si t’appiccec e vaj a cas a pper’

teng chell che vuò e nun cio dong a nisciun

vien n’ poc vicin ca te lev ‘e paur’

nun pensà a chesti cos’, nun pensà a ‘sti vestit’

tant’ quand’ ce spugliamm nuje jettamm ‘e vestit’ (Brrrra!)

Sient’ chistu cor comm’ è pazz’ e te

Ho bisogno di stringerti forte a me

Basta fare i ladri p ‘un ce fa verè

Abbracciam’ cchiù fort e dici ca vuò a me

Amò rimmel ancor ca me vuò vasà

Lascia stare questo figlio di papà

Diventeremo insieme delle superstar

Tu si ‘a regina mia, andiamo via di qua

Via di qua

Non deve sapere

che addosso ci sono ancora

i residui del tuo profumo

senti come odora





O ssaje, te voglj bene e nun o ssaje nemmen

e si te tratt mal è pecché vac nfrev

e vot chiagn asul quann staje cu chill

pecché nun me chiamm, pecché là so zer

nun pensà a ‘sti macchi ca te rong ammor

a te te rong ‘o tiemp, a te t rong ‘utt cos

a me tu sul n’or, o ssaje ca nun m’abbast

te vuless lloc ma è tutt a nuttat’

Sient’ chistu cor comm’ è pazz’ e te

Ho bisogno di stringerti forte a me

Basta fare i ladri p ‘un ce fa verè

Abbracciam’ cchiù fort e dici ca vuò a me

Ammò rimmel ancor ca me vuò vasà

Lascia stare questo figlio di papà

Diventeremo insieme delle superstar

Tu si ‘a regina mia, andiamo via di qua

Via di qua

T’agg vist e passa’, vist e passa’

rind’ a na Lamborghini cu nu figgh’ e papà, nu figgh’ e papà

senza sapè che l’ammor over non se po accattà.





Ti ho vista passare, ti ho vista passare

dentro una Lamborghini con un figlio di papà, un figlio di papà

senza sapere che l’amore vero non si più comprare

E tutto quest’oro e diamanti. resta niente per te

Niente per te

Ma il tuo ragazzo non immagina che

Ieri notte eri sul letto con me-e

Mi sussurravi non finire mai

Perché sto godendo assai, assai

Senti questo cuore com’è pazzo di te

Ho bisogno di stringerti forte a me

Basta fare i ladri per non farci vedere

Abbracciami più forte e dici che vuoi a me

Amore, dimmelo ancora che mi vuoi baciare

Lascia stare questo figlio di papà

Diventeremo insieme delle superstar

Tu sei la regina mia, andiamo via di qua

Via di qua





Ehi

Forse a volte non penso, se pensassi sarebbe meglio

tu cammini con lui, io cammino con lui (brrrra!)

ti vorrei vicina almeno per una sera

tu mi chiami se ti appiccichi e vai a casa a pper’

ho quello che vuoi e non lo do a nessuna

avvicinati che ti tolgo le paure

non pensare a queste cose, non pensare a questi vestiti

tanto quando ci spogliamo i vestiti ce li togliamo (Brrrra!)

Senti questo cuore com’è pazzo di te

Ho bisogno di stringerti forte a me

Basta fare i ladri per non farci vedere

Abbracciami più forte e dici che vuoi a me

Amore, dimmelo ancora che mi vuoi baciare

Lascia stare questo figlio di papà

Diventeremo insieme delle superstar

Tu sei la regina mia, andiamo via di qua

Via di qua

Lo sai, ti voglio bene e nemmeno te ne rendi conto

e se ti tratto male è perché mi arrabbio

a volte piango da solo quando sei con quello

perché non mi chiami, perché là so zer

non pensare a queste macchine che io ti do amore

a te do il tempo, a te do tutte cose

a me stare con te solo un’ora, lo sai che non mi basta

ti vorrei qui ma per tutta la nottata

Senti questo cuore com’è pazzo di te

Ho bisogno di stringerti forte a me

Basta fare i ladri per non farci vedere

Abbracciami più forte e dici che vuoi a me

Amore, dimmelo ancora che mi vuoi baciare

Lascia stare questo figlio di papà

Diventeremo insieme delle superstar

Tu sei la regina mia, andiamo via di qua

Via di qua

