Margherita Vicario – Mandela: video ufficiale e testo

Pubblicato il1 2 aprile 2019 via INRI, Mandela è un singolo dell’attrice e cantante romana Margherita Vicario, on air dallo stesso giorno.

Simpatica e carina la nuova canzone della musicista classe ’88, che parla di quel che prova quando cammina da sola per strada di notte, della gente che incontra e dei viaggi che vorrebbe fare.

Il video ufficiale è stato diretto da Ivan Cazzola ed è possibile vederlo direttamente su Youtube cliccando sull’immagine.

Mandela – Margherita Vicario – Testo

Sola sola

non mi ricordo a che ora

nella notte buia

io non ho paura

anche se la sera

guardo più per terra

perché sai, non sembra

ma qui c’è una guerra.

Non è che temo gli indiani oppure i rumeni

quelli che dormon per strada il più delle volte sono i più sereni

a volte li fermano i Carabinieri

ma se fermano me

che ho bevuto non proprio del tè

magari son bionda e e parlo anglais

e son ca**i amari

ca**i in divisa o un ca**o che sfiga

questa è l’Italia che odia l’indiano che mette benzina.





Buongiorno signorina ma quanto sei bela?

Miscela, lascia mancia, cosa fai stasera?

ti darei un morso, sembri una mela

aggiungo cannella, nu poco di zucchero e buto in padela

piacere Mandela.

Manila, Praga, Tirana, prendi la metro, scendi all’Avana

sorridi Mandela che questo è il tuo posto

Messina, Guadalajara, dal Vaticano fino ad Ankara

sorridi Mandela che questo è il tuo posto

Pechino, Lima, Lubjiana, da Gioia Tauro vai in Guatemala

sorridi Mandela che questo è il tuo posto

Brasilia, Copacabana, ceni a Milano dormi a Tijuana

sorridi Mandela che questo è il tuo posto.

Mi fermo un momento

guardo il cielo sul tempio

e m’immagino un viaggio

ti vedo contento sorrido e riparto.

Buongiorno signorina ma quanto sei bela?

miscela, lascia mancia, cosa fai stasera?

ti darei un morso, sembri una mela

aggiungo cannella, nu poco di zucchero e buto in padela

piacere Mandela.





Manila, Praga, Tirana, prendi la metro, scendi all’Avana

sorridi Mandela che questo è il tuo posto

Messina, Guadalajara, dal Vaticano fino ad Ankara

sorridi Mandela che questo è il tuo posto

Pechino, Lima, Lubjiana, da Gioia Tauro vai in Guatemala

sorridi Mandela che questo è il tuo posto

Brasilia, Copacabana, ceni a Milano dormi a Tijuana

sorridi Mandela che questo è il tuo posto.

Mi fermo un momento

guardo il cielo sul tempio

e m’immagino un viaggio

ti vedo contento sorrido e riparto.

e si è alzato il vento

me ne vado un po’ a zonzo

è un quartiere del mondo

sorridi Mandela che questo è il tuo posto

Manila, Praga, Tirana, nasci in Angola, muori in Padania.





