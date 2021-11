Maneskin, vittoria agli MTV EMA 2021: l’esibizione di “Mammamia” conquista tutti | VIDEO

By

I Maneskin hanno trionfato agli MTV EMA 2021, la loro esibizione sulle note di Mammamia ha fatto impazzire tutti quanti. Ecco il video.

I Maneskin sono un gruppo musicale italiano formato da Damiano David, Thomas Raggi, Victoria De Santis e Ethan Torchio.

La band nasce per volontà di Victoria che assieme a Thomas Raggi, conosciuto durante il periodo del liceo, decide di mettere su una band. Dopo aver trovato il bassista in Ethan, il gruppo si mette alla ricerca di un cantante, Damiano si propone venendo inizialmente rifiutato dagli altri componenti della band e successivamente scelto dopo che questo migliora vocalmente.

Maneskin: la vittoria agli MTV EMA 2021

La band nasce nel 2016 a Roma, e dopo aver suonato per le strade della capitale, nel 2017 partecipa all’undicesima edizione di X Factor risultando i favoriti alla vittoria finale.

Giunti in finale, si classificano al secondo posto dopo Lorenzo Licitra, risultando però i vincitori morali grazie ai loro singoli tutti certificati oro o platino.

Dopo un enorme successo in patria, nel 2021 decidono di partecipare al Festival di Sanremo con il brano Zitti e Buoni vincendo la kermesse. Il trionfo sul palco del Teatro Ariston permette alla band di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Il gruppo vince anche questa competizione, portando l’Italia al primo posto della classifica del festival della canzone europea dopo 31 anni, facendo diventare i Maneskin i terzi vincitori dell’Eurovision per conto dell’Italia dopo Gigliola Cinquetti e Toto Cutugno.

Grazie al successo dell’ESC, diventano popolari in tutta Europa e successivamente in America arrivando ad aprire il concerto dei Rolling Stones e ad essere ospitati da Ellen DeGeneres.

Il video dell’esibizione

Damiano e Victoria hanno prestato la voce a due personaggi della versione italiana del film Crudelia del 2021, dove la band canta anche la cover della canzone colonna sonora I Wanna be your Dog.

I Maneskin hanno trionfato nella categoria Best Rock agli MTV Europe Music Awards 2021. Prima della loro vittoria la band ha battuto vari record diventando i primi artisti italiani ad aver ricevuto tre nominations, la prima band italiana ad essere stati nominati nella categoria Best Rocks, ed i primi italiani ad essere nominati nella categoria Best Group.

Attualmente è la prima band italiana ad aver vinto nella categoria Best Rock, diventando anche la prima a vincere un premio in una delle categorie principali dei premi.

La band durante gli MTV EMAs si è esibita al László Papp Budapest Sports Arena, sulle note del suo nuovo singolo Mammamia mandando tutti in delirio.

Ecco di seguito il video: