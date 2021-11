Oasis, il vero motivo della fine della band: Noel Gallagher svela la verità

Vi siete mai chiesti qual è stata la vera motivazione che ha fatto sciogliere gli Oasis? Ve la sveliamo.

Gli Oasis sono stata una band rock britannica che si è formata a Manchester. La loro attività musicale nata nel 1991 è terminata nel 2008.

Negli anni ’90 la band è stata una delle più influenti del genere indie rock e del Britpop di cui sono i pionieri.

Il gruppo era formato da due fratelli, Noel e Liam Gallagher, che sono stati gli ultimi a rimanere nella band fino alla fine. Assieme a loro originariamente c’erano anche Paul Arthurs, Paul McGuigan e Tony McCarroll, chiamati i Rain.

La fine degli Oasis: ecco il motivo scatenante

I fratelli Gallagher hanno avuto un passato difficile per via dei continui atti violenti del padre nel confronto di loro madre e dei suoi figli, (tra cui l’altro loro fratello), l’unico che non veniva toccato dall’uomo era Liam.

Questo causò a Paul e Noel delle balbuzie, e la madre decise di scappare di casa con i suoi figli.

Liam non si era mai interessato alla musica ma rimase colpito da un concerto degli Stones Roles a cui era andato insieme a suo fratello Noel, così accettò la proposta di un suo amico di entrare a far parte della sua band.

Il gruppo aveva difficoltà a insediarsi nel mondo musicale, il motivo secondo Liam erano i testi considerati da lui molto mediocri e di scarsa qualità.

A seguito dell’esperienza di Noel come tecnico delle chitarre on the road degli Insipiral Carpets in Europa, Giappone e Argentina, Liam propose a suo fratello di entrare a far parte della band, quest’ultimo prima di accettare assistette ad una prova dei Rain e inizialmente disse che il gruppo non gli piaceva affatto. Alla domanda di far loro da manager rispose loro dicendo che voleva diventare non solo un membro, ma il leader assoluto.

Cambiato il nome in Oasis, il successo avviene nel 1995 con il singolo Some Might Say, seguito da altre 10 canzoni tutte di successo. In quel momento nacque il fenomeno musicale degli Oasis.

Tutta colpa dei vestiti

Il gruppo ha avuto molte controversie interne, prima tra tutte l’allontanamento di Tony McCarroll che ha affermato di essere stato cacciato ingiustamente per via di alcune controversie con i fratelli Gallagher.

In seguito, rimasti da soli, i due fratelli hanno proseguito la loro carriera fino a quando una lite tra di loro ha messo fine alla band.

Il motivo è stato per via di una linea i vestiti di Pretty Green, che aveva firmato Liam. L’uomo aveva regalato ai membri del gruppo i capi d’abbigliamento e Noel gettò via i vestiti facendogli un dispetto.

Secondo la versione di Noel, invece, lui aveva preso i vestiti, e li aveva portati in un negozio che raccoglieva abiti per beneficienza. Secondo lui infatti ce ne erano tantissimi, ma questo sembra aver mandato Liam su tutte le furie.

A questo segue il fatto che un negozio di abbigliamento ha messo in vetrina questi abiti un mese prima del suo debutto ufficiale.