Maneskin, la replica all’accuse dei Cugini di Campagna

I Maneskin hanno risposto alle accuse da parte dei Cugini di Campagna. Ecco cosa hanno detto.

I Maneskin sono un gruppo italiano che negli ultimi mesi si sta facendo conoscere in tutto il mondo.

Il gruppo formatosi nel 2016 per volere della bassista Victoria De Angelis, ha avuto forma durante gli anni della scuola superiore, quando la ragazza è stata spinta dalla sua passione per la musica a formare una band. Dopo aver deciso di intraprendere questa strada con Thomas Raggi e aver trovato il bassista Ethan Torchio, la band era in cerca di un cantante.

Maneskin: la risposta ai Cugini di Campagna

In un primo momento, i componenti del gruppo, dopo aver ascoltato alcuni cantanti che si erano proposti, avevano scartato anche il leader dei Maneskin, Damiano David, per poi ricredersi quando è tornato a convincerli migliorando le sue qualità vocali.

Dopo aver suonato per le strade del centro di Roma, nel 2017 decidono di presentarsi alle selezioni di X Factor, dove vengono scelti dal capitano della squadra dei Gruppi, Manuel Agnelli.

Nonostante siano sempre i favoriti del pubblico, grazie alle loro performance e alle lodi avute da parte degli esperti del settore, arrivati in finale si classificano al secondo posto venendo battuti dal vincitore Lorenzo Licitra.

Il successo però non si affievolisce ma dopo il talent, la loro fama si accresce sempre più con una pioggia di certificazione e la consacrazione della vittoria al Festival di Sanremo 2021 e seguita da quella dell’Eurovision Song Contest dello stesso anno.

A seguito del trionfo Europeo, alcuni loro brani entrano prima nelle classifiche di alcuni paesi d’Europa e successivamente in tutto il mondo, portandoli a vincere un Mtv Ema nella categoria Best Rock e una nomination agli AMA per il brano Beggin’.

Durante le loro performance in queste occasioni, i Maneskin hanno sfoggiato un abbigliamento sempre molto particolare che ha attirato l’attenzione del gruppo musicale dei Cugini di Campagna che hanno accusato la band di copiare i loro look.

Le parole di Damiano

Dopo l’ennesima accusa, Damiano David, ha replicato a Striscia la notizia:

“Se ci sentiamo più come i Pooh del nuovo millennio o i Cugini di Campagna? Ovviamente i Cugini di Campagna. Sono più wild, hanno uno stile… Diciamo che di loro ci piacciono i loro vestiti”

Con queste parole il cantante dei Maneskin ha messo a tacere ogni altra insinuazione e chissà se i Cugini di Campagna avranno altre accuse da imputare loro o chiederanno una collaborazione con la band.

