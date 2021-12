Zucchero e il post su Instagram per Mahmood: “ha un fraseggio che vola”

By

Zucchero Fornaciari ha pubblicato su Instagram un post pieno di lodi per Mahmood. Ecco cosa ha scritto.

Adelmo Fornaciari, noto al grane pubblico con il nome d’arte di Zucchero, è un cantautore italiano che da anni sforna hit divenute famose in tutto il mondo, e diventato un vero e proprio riferimento per il panorama musicale del nostro Paese e non solo.

Il cantante ha ottenuto molti riconoscimenti sia in Italia che nel resto del mondo collaborando con artisti di fama internazionale molto famosi che hanno da sempre apprezzato il suo stile e la sua musica.

Zucchero e il post con Mahmood

Nato nel 1995, a Reggio Emilia in un’intervista ha rilevato l’origine del suo nome d’arte Zucchero.

Il musicista ha ammesso di aver scelto lo pseudonimo da un’episodio passato di vita risalente alla sua infanzia. Quando Adelmo frequentava la scuola elementare, la sua maestra lo definiva “dolce come lo zucchero” per via del suo carattere benevolo.

Sentimentalmente, il cantautore, si è unito in matrimonio per ben due volte. La prima volta ha portato all’altare Angela Figliè da cui ha avuto due figlie Alice e Irene. Mentre la seconda volta ha preso in moglie Francesca Mozer da cui è nato Adelmo Blue.

Una delle sue figlie, Irene ja seguito le orme di suo padre. Nata 1983, la donna ha partecipato per più volte all Festival di Sanremo ottenendo elogi e una discreta fama soprattutto nel primo decennio degli anni 2000.

Il cantante ha ammesso di aver sofferto di depressione nel periodo in cui ha pubblicato il Miserere. In quel periodo Zucchero si era separato dalla sua prima moglie e non riusciva neanche ad uscire di casa a tal punto da annullare il suo tour. Da quel brutto momento è nata però una delle canzoni che lui stesso definisce tra le migliori, Senza una donna.

La collaborazione con il giovane cantautore

Recentemente, Zucchero ha postato una foto sul suo account Instagram dove è in studio in compagnia di Mahmood. L’uomo ha rivelato che da sempre ha trovato la voce del giovane cantautore particolare, considerandola soul con un fraseggio che vola.

A sua volta Alessandro Mahmoud si è rivelato molto felice di questa collaborazione in quanto Zucchero è stato uno dei cantanti che hanno accompagnato la sua infanzia e la sua adolescenza e ha ammesso che la sua canzone preferita del cantautore è Come il sole all’improvviso che l’ha cantata tantissime volte in varie occasioni.

Sul post oltre la dedica di Zucchero a Mahmood possiamo notare come quest’ultimo ha ringraziato con un commento il cantautore chiamandolo King.

