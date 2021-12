Jovanotti, nasce il “Disco del Sole”: pubblicate 5 nuove canzoni inedite

Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto con il nome d’arte di Jovanotti, è un cantautore italiano che negli anni ’90 ha ottenuto un’enorme popolarità facendolo diventare uno degli artisti italiani più amati e influenti sulla scena musicale italiana.

La sua bravura è spesso stata riconosciuta anche da alcuni suoi colleghi a tal punto che hanno desiderato collaborare e duettare con lui. Uno tra questi Gianni Morandi che quest’estate ha pubblicato il singolo L’allegria scritto e arrangiato proprio da Jovanotti e sarà in gara al prossimo Festival di Sanremo con un brano scritto da Cherubini intitolato Apri tutte le porte.

Jovanotti: 5 nuovi brani

Jovanotti, sin da bambino, ha dei bei ricciolini castani e da due grandi occhi chiari, caratteristiche tipiche dei cherubini come il suo cognome. Questi assieme al suo carattere hanno conquistato Francesca Valiani, sua moglie dalla quale ha avuto una figlia Teresa.

La coppia ha avuto una superato una crisi avvenuta nel 2002 a seguito del tradimento della donna con il giornalista Giuseppe Cruciani. Jovanotti ha confessato di aver capito il gesto di Francesca e che l’ha visto come un modo per far richiamare l’attenzione su di sé.

Il cantante e sua moglie, hanno dovuto superare la dura battaglia affrontata da loro figlia Teresa contro un tumore che l’ha colpita il 3 luglio del 2020 da cui è fortunatamente guarita.

Le nuove cinque canzoni

Jovanotti un mese fa ha annunciato il ritorno del Jova Beach Party nel 2022 di cui la prima data sarà a Lignano Sabbiadoro il 2 luglio per poi fare il giro di ben 12 spiagge Italiane.

Dopo il singolo Boom, Lorenzo Cherubini ha pubblicato altre cinque canzoni, che fanno parte dell’album, Il disco del sole, prodotte con Rick Rubin. Queste sono:

La primavera , dalle sonorità anni ’80 è un omaggio a Franco Battiato .

, dalle sonorità anni ’80 è un omaggio a . I Love you baby, a detta dell’artista il suo brano preferito che parla di una ragazza che deve affrontare molte sfide senza sapere quale sarà il suo destino.

a detta dell’artista il suo brano preferito che parla di una ragazza che deve affrontare molte sfide senza sapere quale sarà il suo destino. Un amore come il nostro , nata a seguito di un consiglio da parte di sua figlia Teresa e nata a Capodanno.

, nata a seguito di un consiglio da parte di sua figlia e nata a Capodanno. Tra me e te , un’altra canzone d’amore.

, un’altra canzone d’amore. Border Jam , brano vicino all’attualità.

, brano vicino all’attualità.

In molti hanno pensato che il rilascio dei 5 nuovi brani, siano tali in quanto l’uomo potrebbe essere ospite al prossimo Festival di Sanremo e quindi cantare in ogni serata una delle nuove canzoni.

intanto ricordiamo che nel 2022 sia all’Alcatraz di Milano il 14 novembre che all’Atlantico di Roma il12 novembre ci saranno i concerti del “Ri-Party-Amo”, iniziativa promossa da Intesa Sanpaolo e WWF Italia insieme al Jova Beach Party, che ha come obiettivo quello di coinvolgere quanti più possibile per per pulire e recuperare 20 milioni di metri quadri di spiagge fiumi, laghi e fondali.