Maneskin, tutte le tappe europee del loro prossimo tour

I Maneskin hanno pubblicato le date del loro prossimo tour in Europa. Ecco dove saranno.

I Maneskin sono un gruppo musicale formata da Victoria De Angelis, Thomas Raggi, Ethan Torchio e Damiano David.

La band è nato grazie alla voglia della bassista Victoria De Angelis di formare un gruppo musicale durante gli anni del liceo. Inizialmente affiancata dal suo compagno Thomas Raggi comincia a suonare reclutando anche il batterista Ethan Torchio. Dopo qualche tempo decidono di cercare una voce per il gruppo e cominciano a provinare alcuni cantanti.

Damiano David, interessato al progetto, si presenta alle selezioni venendo inizialmente prima scartato dagli altri membri e successivamente scelto dopo essersi presentato per una seconda volta convincendoli dopo aver perfezionato la sua voce.

Maneskin: il tour europeo

Sotto il nome di Maneskin, la band comincia ad esibirsi nel 2016 per le strade del centro di Roma e nel 2017 si presentano ai casting di X Factor superando tutte le fasi delle selezioni ed entrando a far parte della categoria Gruppi capitanata da Manuel Agnelli e sorprendendo il pubblico con le loro esibizioni che tengono incollati i telespettatori.

Arrivati in finalissima, nonostante siano sempre stati i favoriti alla vittoria finale, si classificano al secondo posto dietro Lorenzo Licitra. Ma il loro primo Ep raggiunge in fretta la top ten della classifica italiana.

Dopo una serie di successi e certificazioni nel 2021partecipano al Festival di Sanremo 2021 con il brano Zitti e Buoni, trionfando sul palco del Teatro Ariston.

Grazie a questa vittoria, diventando i rappresentanti dell’Italia all’Eurovision Song Contest, dove si esibiscono in gara con il brano sanremese, portando l’Italia alla vittoria europea dopo 31 anni dall’ultima volta che accadde, ossia nel 1990 con Toto Cutugno, diventando così i terzi artisti italiani a vincere l’Eurovision dopo Gigliola Cinquetti e il già citato Toto Cutugno.

Da Sanremo ai palchi di tutta Europa

Il singolo presentato alla competizione europea e a Sanremo, in breve tempo riesce a insediarsi nelle classifiche radiofoniche europee fino ad arrivare a farsi conoscere anche in America grazie al loro singolo I Wanna Be Your Slave.

Dopo aver vinto l’MTV Europe music awards nella categoria Best Rock vengono nominati con la cover del brano Beggin‘ nella categoria Favorite Trending Song degli AMAs 2021.

Con oltre 3,4 miliardi di streaming su tutte le piattaforme digitali ed esibizioni all’interno dei i festival più importanti d’Europa, la band ha annunciato il nuovo tour, il Loud Kids 2022, che toccherà le più grandi città europee per un totale di sedici tappe.

Con partenza da Londra la band sarà presente anche a a Bruxelles, Varsavia, Vienna, Parigi, Zurigo, Berlino, Praga, Budapest, Amsterdam, Kiev, Mosca, San Pietroburgo, Tallinn e Riga.