MamboLosco – Arte è l’album d’esordio: info e titoli delle canzoni

Arte è il primo album del rapper vicentino William Miller Hickman III, in arte MamboLosco, disponibile in digitale dal 12 settembre 2019 e nel classico CD dal giorno successivo via Virgin Records & Universal Music Italia. I titoli delle canzoni e i link all’audio.

Prodotto da Adam11, AVA, Boston George, Mojobeatz, Nardi, Peppe Amore & Sick Luke e anticipato da Guarda Come Flexo 2, sequel della hit che lo fece salire alla ribalta, il disco racchiude un totale di sedici inediti e sei featuring, nello specifico, il rapper duetta con Boro Boro, Enzo Dong, Nashley, Prynce, Shiva & Tony Effe.





Arte tracklist (MamboLosco album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD – Download – Download su iTunes – Audio delle canzoni

Faccio Apposta 2:06 Costa Tanto [feat. Tony Effe] 3:29 Benzina 3:01 Colleziono Banconote [feat. Pyrex] 3:11 Di Più 2:22 Twerk [feat. Boro Boro] 2:32 La Wave 2:05 Mc Drive [feat. Shiva] 3:08 Hijo De Puta 2:00 Arte 2:45 IDGAF 2:51 G-Star [feat. Enzo Dong] 3:23 No Cap 2:34 Sugo [feat. Nashley] 3:00 Lelly Kelly 2:30 Guarda Come Flexo 2