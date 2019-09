Poli Ok – Quante lacrime: video e testo del nuovo brano

Leggi il testo di Quante lacrime, canzone di Poli Ok prodotto da Naima, che al momento è possibile ascoltare solo attraverso il video diretto da Diego Rotella.

Poli Ok – Quante lacrime testo

Ueeeeh

Quante la…

Quante volte noi ci siamo…

Quante lacrime sono cadute da quella faccia

Quante volte noi ci siamo provati a dire BASTA

Se una cosa la vuoi non te la levi dalla testa

E una volta che l’avrai non riuscirai a starne senza

Litighiamo ma poi tornerai per sempre indietro

Solo noi capiamo questo nostro sentimento…

Di ogni sbaglio fatto, sincero, non me ne pento

Perché mi ha aiutato a capire quello che ho dentro, ma…

Stasera io ti porterò con me

Puoi spegnere il telefono per me?

Vuoi una cosa diversa?

Ti canterò una canzone

Per me tu eri diversa

E adesso che non c’è

Ragione per cui piangere

Tu spiegami perché

Continui ancora a piangere

Tanto già lo so che mi ami e poi mi odi

So che non mi sopporti

A volte mi vuoi morto

Ma tanto tu ami me

E indietro non ci torni

Puoi piangere per giorni

Cerco una soluzione quando questa poi non c’è

Ah yeah, cerco una soluzione quando questa poi non c’è.

Ma… stasera io ti porterò con me

Puoi spegnere il telefono per me

Vuoi una cosa diversa?

Ti canto una canzone

Per me tu sei diversa.





Ora che non parlo mi guardi e mi dici “che dici” (che dici)

che vuoi che ti dica?

Mi porti al limite ma solo con te lo supero (lo supero)

Mi sento uno stupido, non mi serve che parli so che pensi

Se non va tra di noi mi sento a pezzi

ti scrivo messaggi e non mi rispondi

Come se tra di noi non ci fosse stato niente

Ma non è così, sai che non è così

Certe cose io le ho provate una sola volta

Certe cose il mio cervello, no, non se le scorda

Baby resta qui mi sento che è la volta giusta.

Ma… stasera io ti porterò con me

Puoi spegnere il telefono per me

Vuoi una cosa diversa?

Ti canterò una canzone

Per me tu sei diversa.





E adesso che non c’è

Ragione per cui piangere

Tu spiegami perché

Continui ancora a piangere

Tanto già lo so che mi ami e poi mi odi

So che non mi sopporti

A volte mi vuoi morto

Ma tanto tu ami me

E indietro non ci torni

Puoi piangere per giorni

Cerco una soluzione quando questa poi non c’è (non c’è non c’è)

Ah yeah, cerco una soluzione quando questa poi non c’è.

Volevo ricordarti che l’amore è rimanere e non sparire per vedere se uno poi ci tiene. Sul frigo lasci un post-it, i tuoi pensieri nascosti. ? l’amore e tu amerai la vita e chi ha paura della vita non c’ha molta importanza.