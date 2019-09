MamboLosco – Costa Tanto feat. Tony Effe: audio e testo della nuova canzone

Costa Tanto feat. Tony Effe, è la traccia numero due di Arte, debut album di Mambolosco, disponibile in streaming e in digital download da giovedì 12 settembre 2019: leggi il testo e ascolta la nuova canzone.

Il rapper vicentino e il collega romano Nicolò Rapisarda, in arte Tony Effe, hanno unito le forze in questo interessante brano scritto dagli interpreti e prodotto dall’emergente producer vicentino Nardi. Nel brano si parla di droga, sesso e del potersi permettere qualsiasi cosa, perché tanto il denaro non manca… E non mancano riferimenti alla hit Guarda come Flexo.

MamboLosco – Costa Tanto testo

Download su: Amazon – iTunes

Nardi you drippin’

[Mamb.]

Il mio drip costa tanto (tanto)

Il mio drip costa tanto (tanto)

Nessuno ha più stile di Mambo (hah)

Fumo tanto, sono sempre stanco (lil bitch)

Il mio drip costa soldi

Fare il figo e flexare è il mio hobby (flex)

Il mio drip costa soldi

Fare il figo e flexare è il mio hobby (lil bitch).

[Mamb.]

Il mio drip costa tanto (tanto)

Il mio drip costa tanto (bitch)

Nessuno ha più stile di Mambo (hah)

Fumo tanto, sono sempre stanco (ehi)

Il mio drip costa soldi (uh)

Fare il figo e flexare è il mio hobby (bitch)

Il mio drip costa soldi (seh)

Fare il figo e flexare è il mio hobby (lil bitch)





[Mamb.]

Uh, il mio drip costa troppo

Se mi piace, me lo coppo

Spendo soldi e me ne fo*to (fan*ulo)

Tanto ogni mese raddoppio (hah)

Quanto swag è il mio giubbotto (troppo)

Alta moda, costa un botto (un botto)

Alta moda, costa tanto (seh)

Fumo cali, sono cotto (lil bitch)

Sono il più fresco d’Italia (sì)

Sto in giro con la Natalia (sì)

VVS sopra tutti e due i mignoli e la mia collana ti abbaglia (sì)

Sto in giro con la Lolita (gang)

Ti amo per tutta la vita (ti amo)

Delle canne non metto la siga

Preferisco sti soldi alla fi*a (trap trap)

Tr*ia vesto alta moda (ya)

Tu copi il drip, prendi nota

Pantaloni Balmain, diamanti veri come Gucci Mane

Trappo così dopo passo per radio

Daytona basta, fan*ulo il tuo Casio (stupido)

Hai spaccato, è stato un caso (hah)

Io spacco un beat, dopo mi gaso.

[Mamb.]

Il mio drip costa tanto (tanto)

Il mio drip costa tanto (tanto)

Nessuno ha più stile di Mambo (hah)

Fumo tanto, sono sempre stanco (lil bitch)

Il mio drip costa soldi

Fare il figo e flexare è il mio hobby (flex)

Il mio drip costa soldi

Fare il figo e flexare è il mio hobby (lil bitch).

[Mamb.]

Il mio drip costa tanto (seh)

Il mio drip costa tanto

Nessuno ha più stile di Mambo (seh)

Fumo tanto, sono sempre stanco (okay)

Il mio drip costa soldi (lil bitch)

Fare il figo e flexare è il mio hobby

Il mio drip costa soldi (okay)

Fare il figo e flexare è il mio hobby.

[Tony Effe]

Tony

Il mio drip costa troppo (troppo)

Se mi piace me lo coppo

Se mi piace la fot*o (okay)

Anche se parla troppo (bitch)

Pullappo la tipa di un altro

Ops, che disastro (wow)

Della galera fottesega

Entro da Gucci, faccio spesa

Ok, che bello

Mi guardo allo specchio e dopo vado a letto (che bello)

Il mio pendente pesa un etto (un etto)

Era bella ma faceva l’escort (bitch)

Dieci mila il mio nuovo sorriso

Di una put*ana non mi fido (no no)

Faccio la hit poi cambio casa

Metto la tuta e vado in banca (cash, cash)

Spostiamo quei pacchi ed è tutto normale

Tutti ormai sanno quello che faccio

Lancio soldi tanto li rifaccio (okay)

Mangio e parlo a bocca chiusa

Anche quando sto in questura

Tutti ormai sanno quello che faccio

Lancio soldi tanto li rifaccio.





[Mamb.]

Il mio drip costa tanto (tanto)

Il mio drip costa tanto (tanto)

Nessuno ha più stile di Mambo (hah)

Fumo tanto, sono sempre stanco (lil bitch)

Il mio drip costa soldi

Fare il figo e flexare è il mio hobby (flex)

Il mio drip costa soldi

Fare il figo e flexare è il mio hobby (lil bitch).

[Mamb.]

Il mio drip costa tanto (tanto)

Il mio drip costa tanto (bitch)

Nessuno ha più stile di Mambo (hah)

Fumo tanto, sono sempre stanco

Il mio drip costa soldi (uh)

Fare il figo e flexare è il mio hobby (bitch)

Il mio drip costa soldi (seh)

Fare il figo e flexare è il mio hobby (lil bitch).





