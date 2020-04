Maluma – ADMV: audio, testo, traduzione e video della romantica canzone che lo vede invecchiato!

Leggi il testo e la traduzione in italiano di ADMV (acronimo di Amor de mi vida), singolo del cantautore colombiano Maluma, rilasciato il 24 aprile 2020 per Sony Music Latin. Si tratta della seconda release del 2020, dopo Qué Chimba, brano totalmente differente da questo.

In questa bella e dolcissima canzone ascoltala e guarda il video, scritta con la collaborazione di Miky La Sensa, Vicente Barco & Edge, con produzione di quest’ultimo, abbiamo modo di ascoltare la versione romantica dell’artista, che si rivolge alla donna che ama e con la quale vuole passare il resto dei suoi giorni.

In questo pezzo, il cantante riserva parole veramente bellissime alla dolce metà, della quale è follemente innamorato: è con lei che ha scelto di vivere e invecchiare, non a caso nel filmato dal sapore volutamente amatoriale, lo vediamo nella versione invecchiata insieme alla donna della sua vita, intento anche a ricordare i tempi in cui erano giovani.

Maluma – ADMV testo

[Intro]

No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño

¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos pa’ un año

De solo pensar en perderte

Las milésimas se vuelven horas

Contigo yo me voy a muerte

Y mucho más cuando estamos a solas

[Pre-Coro]

Cuando nos falle la memoria y solo queden las fotografías

Que se me olvide todo, menos que tú eres mía

[Coro]

Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen

Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire

Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida

Y aunque nada de esto pase, woh-oh

Eres el amor de vida, woh-oh-oh-oh

Eres el amor de mi vida

[Verso]

Yah-yah, dice

Me encanta verte desnudita

Eres la pintura más bonita

¿Tanta belleza quién la explica?

En la ducha mojaíta’

Si salimos, fino exquisita

Y en los parches donde no se quita

To’ los planes cambiaron, era perro y me amarraron

El corazón me robaron, justo y necesario

Me haces sentir millonario

[Coro]

Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen

Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire

Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida

Y aunque nada de esto pase, woh-oh

Eres el amor de vida

[Puente]

Siempre me he soñado una vida contigo

Más valen los hechos que lo prometido

Sin saber a dónde vayas te persigo, oh-oh

[Pre-Coro]

Y cuando falle la memoria y solo queden las fotografías

Que se me olvide todo, menos que tú eres mía





[Coro]

Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen

Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire

Cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida

Y aunque nada de esto pase, woh-oh

Eres el amor de vida, woh-oh

Eres el amor de mi vida

[Outro]

Jajajaja





ADMV Maluma Traduzione

[Intro]

Non sei uscita dalla mia vita, vita mia, ma già mi manchi

Chi l’avrebbe detto? Non ci credeva nessuno e siamo già ad un anno

Al solo pensiero di perderti

I millesimi di secondo diventano ore

Con te vado a morire

E molto di più quando siamo soli

[Pre-Ritornello]

Quando la nostra memoria ci abbandonerà e resteranno solo le fotografie

Magari dimenticherò tutto, ma non che tu sei mia

[Ritornello]

Quando gli anni ci peseranno e le gambe non cammineranno

I nostri occhi si chiuderanno e la pelle sarà piena di rughe

Quando l’unica cosa che pesa sarà quel che abbiamo fatto nella vita

E anche se nulla di tutto ciò accadrà, woh-oh

Sei l’amore della vita, woh-oh-oh-oh

Sei l’amore della mia vita





[Strofa]

Yah-yah, dice

Adoro vederti nuda

Sei il dipinto più bello

Così tanta bellezza chi la spiega?

Sotto la doccia bagnati

Se usciamo, bene, splendido

E nei parchi dove non si va più via

Tutti i piani sono cambiati, ero un cane e mi hanno legato

Il mio cuore mi hanno rubato, giusto e necessario

Mi fa sentire un milionario

[Ritornello]

Quando gli anni ci peseranno e le gambe non cammineranno

I nostri occhi si chiuderanno e la pelle sarà piena di rughe

Quando l’unica cosa che pesa sarà quel che abbiamo fatto nella vita

E anche se nulla di tutto ciò accadrà, woh-oh

Sei l’amore della vita

[Ponte]

Ho sempre sognato una vita con te

I fatti valgono più delle promesse

Senza sapere dove andrai, ti inseguirò, oh-oh

[Pre-Chorus]

E quando ci saranno problemi con la memoria e resteranno solo le fotografie

Magari dimenticherò tutto, ma non che tu sei mia

[Ritornello]

Quando gli anni ci peseranno e le gambe non cammineranno

I nostri occhi si chiuderanno e la pelle sarà piena di rughe

Quando l’unica cosa che pesa sarà quel che abbiamo fatto nella vita

E anche se nulla di tutto ciò accadrà, woh-oh

Sei l’amore della vita, oh-oh

Sei l’amore della mia vita

