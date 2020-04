Canzone per un amico – Venerus: testo e audio della canzone

Canzone per un amico è un singolo di Andrea Venerus, cantautore e produttore milanese classe ‘92, rilasciato il 23 aprile 2020 per Asian Fake. Il testo e l’audio di questo pezzo, on air dallo stesso giorno.

Scritta dall’interprete e prodotta insieme a MACE, al secolo Simone Benussi, questa dolcissima canzone è stata concepita come una sorta di lettera dedicata a una persona speciale, ma una volta tradotta in musica, finisce per rivolgersi a tutte quelle persone che stanno vivendo questi tempi bui, a chiunque cerchi sostegno in questi giorni a dir poco difficili e strani.

Andrea ha così spiegato questa nuova release: “è un invito, una dedica, un pensiero a un mio amico a cui sono legato da molto tempo. Sto sviluppando nel tempo un desiderio di fare musica che possa fare bene a me e a chi la ascolta, vorrei tornare a parlare di amicizia con semplicità, per quanto il tema oggi possa sembrare obsoleto“.

Canzone per un amico Venerus Testo

Download su: Amazon – iTunes

Tu-ru-tu, tu

Tu-ru-tu, tu

Tu-ru-tu-ru

Tu-ru-tu-ru, ru-tu





Forse è normale

Sentirsi soli in un momento così

È dura pensare

Se guardi il soffitto

Per non guardar dentro te

Ma niente può cambiare

Se non vuoi cambiare tu

Con questa canzone vorrei ricordati che-eh

Se vuoi, puoi chiamarmi amico

Quando avrai più bisogno

Ci sarò sempre per te

Se tutto ti sembra andar male

Pensa ai sogni più grandi

Avran bisogno di te

Tu-ru-tu, tu

Tu-ru-tu, tu

Tu-ru-tu-ru

Tu-ru-tu-ru, ru-tu

Quando ti ho incontrato

Guardavo i tuoi modi

Volevo anch’io esser così

E può sembrar banale

Ma poche persone

San così tanto di me

E se mi senti un po’ lontano

Non è perché non ci sono più

Sto spiccando il volo

Voglio tu sia con me

Se vuoi, puoi chiamarmi amico

Quando avrai più bisogno

Ci sarò sempre per te

Se tutto ti sembra andar male

Pensa ai sogni più grandi

Avran bisogno di te





Ascolta su: