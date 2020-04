Cancun – Ancora lì ft. Shiva: audio e testo della canzone

L’emergente rapper Cancun e il più conosciuto Shiva, hanno unito le forze nel singolo Ancora lì, rilasciato il 24 aprile 2020 per Thaurus / Universal Music Italia.

Leggi il testo e ascolta questo gradevole brano, scritto a quattro mani dagli interpreti e prodotto da Adam11 (Davide Maddalena) & MasterMaind (Stefano Breda). Anche se il singolo è di Cancun, egli in questo brano interpreta la sola seconda strofa. Ritornello e prima strofa sono stati invece affidati al milanese Andrea Arrigoni, aka Shiva, che sta attraversando un periodo a dir poco magico: nonostante abbia appena 21 anni, la sua popolarità sta infatti crescendo molto rapidamente e a dismisura. La sua influenza in questo brano, consentirà di certo al collega, ancora agli inizi, di iniziare a farsi conoscere nel panorama rap nazionale.

Chi è Cancun?

Giovanni Scardina Cellamare è nato a Cancun, città messicana sulla penisola dello Yucatán, il 4 Luglio 1999. La sua carriera è iniziata solo da pochi mesi ed ha ad oggi all’attivo tre singoli, nello specifico La Colombiana, Salvador e il brano in oggetto.

“Fin da bambino ho dovuto affrontare situazioni difficili, molto più grandi di me, per l’età che avevo. Crescere senza genitori può portare a fare scelte o percorrere strade sbagliate. La nascita di mio figlio ha rappresentato per me un momento di svolta, in cui ho deciso di abbandonare una vita, forse sbagliata, per dedicarmi alla mia passione. La musica. Intraprenderò questo cammino per lasciarmi alle mie spalle tutto ciò che non fa più parte della mia vita adesso. Un vero uomo è colui che esce dalla vita di strada realizzando i suoi sogni. La mia musica. Presto fuori.” Cancun.

Testo Ancora lì Cancun & Shiva

[Intro: Shiva, (Cancun)]

Eh-eh-eh (Oui)

Oui (ah)

Oui (ah)





[Ritornello: Shiva]

Ehi, dai, yah

Oui, vorrei camminare verso casa con te

Su quell’edificio come una torre Eiffel

Ma tu sei cambiata come questa città

Che non hai lasciato proprio nulla, ancora lì

Dove tu fissavi sempre quella coupé

Io volevo tanto un paio di Cartier

Non è questo quello che ci servirà

Nè rivederti ancora, rivederti ancora lì

[Strofa 1: Shiva]

Indovina perché sai smuovermi

Ho problemi che i cash non possono risolvermi

Gente che non conosco finge di conoscermi

Tu che mi conosci fingi di non conoscermi (eh, ah)

Non capisci per avere una scarpa firmata

Ho dovuto sempre lasciare il mio piede in strada

Motivo che ci alziamo presto come il sole all’alba

Motivo per cui tutto questo è la mia unica chance

Il mio cell pieno di note, non di avances

Fulmini nel cielo non sopra le tue Vans

Tu sei bella io ho fatto un po’ di soldi

Non ti fidar della città che già lo fanno in troppi

Yaa, ok come un beat che si spezza

Anche se lo rifai c’è una certa differenza, yah

Mio quartiere a 5 stelle i bro alla reception

Questo è quello che se cambia non sarò me stesso

[Ritornello: Shiva]

Oui, vorrei camminare verso casa con te

Su quell’edificio come una torre Eiffel

Ma tu sei cambiata come questa città

E non hai lasciato proprio nulla ancora lì

Dove tu fissavi sempre quella coupé

Io volevo tanto un paio di Cartier

Non è questo quello che ci servirà

Nè rivederti ancora, rivederci ancora lì

[Strofa 2: Cancun]

Ancora lì

Ho fatto di tutto per avere dei Cartier

Baby, sai che adesso faccio di tutto per te

Le 4 del mattino e sono ancora a fare il cash

Ancora lì

Prima senza un Euro, adesso molto peggio

Perché io sono ricco fuori ma povero dentro

Lo sai che io ti chiamo, tu mi chiudi, poi mi offendo

Centro Milano e spendo

Giù con Shiva, come Sheva al Milan

Lei lo sa, non ho mai fatto una riga

Come un fre’ scappa da quella divisa

Solo contanti niente carta Visa (carta Visa)

E non recitare mica siamo in un film

Tu sei la mia tata, io paura a Medellin

Ancora lì

Noi siamo la puntata che non vedi in TV

[Ritornello: Shiva]

Oui vorrei camminare verso casa con te

Su quell’edificio come una torre Eiffel

Ma tu sei cambiata come questa città

E non hai lasciato proprio nulla ancora lì

Dove tu fissavi sempre quella coupé

Io volevo tanto un paio di Cartier

Non è questo quello che ci servirà

Nè rivederti ancora, rivederci ancora lì





