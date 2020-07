Beba – Cringe feat. Samurai Jay: leggi il testo e ascolta il nuovo brano

la rapper torinese Roberta Lazzerini, alias Beba, e il collega napoletano Gennaro Amatore, meglio conosciuto come Samurai Jay, duettano sulle note di Cringe, termine inglese che può essere tradotto come “imbarazzante”.

Leggi il testo e ascolta la nuova interessante canzone, scritta a quattro mani dagli interpreti e prodotta dalla partenopea Rossella Essence, al secolo Rossella Spena. Il singolo è disponibile dal 24 luglio 2020 su Island Records.

Il significato di Cringe: di cosa si parla nella canzone?

I due giovani rapper hanno unito le forze in questo brano, nel quale dissano ironicamente le persone ossessionate dal mondo dei social network, perché in questo pezzo si mettono in discussione le relazioni e l’approccio alla realtà che si sviluppano in questo mondo virtuale, un rifugio per molti, nel quale si tende a simulare vite non vissute realmente.

Il testo di Cringe by Beba

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

E-e-e-ehi-ehi

Rrrrr-Rossella Essence

[1a Strofa]

Vorresti essere lei, vuoi tutto ciò che non hai

Tutta piena di like, si, ma non ti piaci mai (no, no)

..passi a fare storie quasi tutta la festa

Questi social ti hanno dato alla testa

Dai, va bene, non posso mentirti

Guardo ciò che fai senza seguirti

Stasera resto a casa, se vuoi unirti

Così mi vedi appena sveglia senza filtri

Pensavo fosse odio ma era lunedì

Tutto il weekend a fare marketing

Più marketing che musica sul tuo Insta ID

Non bastano i seguaci per pagarti il feat

No, no, no, scusa amò (scusa amò)

Guadagni da quello e io dal flow (ahahah)

Magari ti insegno, come no

Mi sono rifatta il senno, ne vuoi un po’? Ehi (Ehi)





[Pre-rit.: Beba, Con Samurai]

Adesso ogni influencer fa la DJ

Il tuo ultimo pezzo, fra’, non spinge

Fa la bella vita però finge

Io penso soltanto che sia cringe, cringe

[Rit.: Beba e Samurai (Samurai)]

Cringe (woo), cringe (yeye), io penso soltanto tu sia cringe

Cringe (woh), cringe, io penso soltanto tu sia cringe

[2a Strofa: Samurai]

Scusa amò, mi dici di stare a casa ma è meglio di no (è meglio di no)

Io pensavo che era amore, che era amore ma (che era amore ma)

Lei pensava solo al follow di Instagram (ehi)

E non mi scambiare mai per uno di loro (per uno di loro)

Che qua in mezzo nessuno sa davvero chi sono (woh)

E stavo bene pure senza le collane d’oro

E ho fatto ogni lavoro per diventare chi sono

Oh mio Dio qui siamo pazzi ye (pazzi ye)

Baby, nessuno può controllarmi ye (yeye)

Mi accorgo dal modo in cui mi guardi (guardi)

Che non mi guardi come guardi gli altri

Mi piace quando muovi il cu*o e al piede porti i tacchi, ye

Baby, il bis, non posso distrarmi (ye)

Quindi stai attenta a come mi parli (brrr)

Che sto aspettando il volo per Miami

Se mi ami poi ci sentiamo domani ye, ye

[Pre-rit.: Beba, Con Samurai]

Adesso ogni influencer fa la DJ

Il tuo ultimo pezzo, fra’, non spinge

Fa la bella vita però finge

Io penso soltanto che sia cringe, cringe (brrrrrra)

[Ritornello: Beba & Samurai, (Samurai)]

Cringe (woh), cringe (yeye), io penso soltanto tu sia cringe

Cringe (woh), cringe (ah), io penso soltanto tu sia cringe





Ascolta su: