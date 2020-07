Ascolta e guarda il video di Un Día (One Day) di J Balvin, Dua Lipa & Bad Bunny (Testo e Traduzione)

Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta e guarda il video che accompagna Un Día (One Day), singolo che vede collaborare Bad Bunny, Dua Lipa e J Balvin. Il brano è stato rilasciato il 24 luglio 2020.

La cantautrice britannica, il cantante colombiano e il collega portoricano, star del reggaeton, per la prima volta insieme in questa coinvolgente e attesa canzone, prodotta da Tainy e lo stesso Balvin. Mesi prima, la collaborazione era già stata registrata con il titolo alternativo “Silver”.

La nuova canzone dell’estate 2020, parla di delusioni d’amore, con la volontà di tornare insieme alla donna amata: consapevoli di aver sbagliato, i protagonisti tentano di riconciliarsi con la fanciulla, nel videoclip diretto da Stillz, viene rappresentata dall’attrice Úrsula Corberó, che nella serie di successo La Casa di Carta, interpretava il ruolo di Tokyo. Nel filmato non c’è traccia dei tre cantanti e questo potrebbe sicuramente aver deluso qualcuno.

Testo Un Día (One Day) Bad Bunny Dua Lipa J. Balvin

Download su: Amazon – iTunes

Autori: Bad Bunny, J Balvin, Dua Lipa, Alejandro Borrero, Ivanni Rodríguez, Tory Lanez, Clarence Coffee Jr. & Tainy.

[Intro: Dua Lipa, J Balvin & (Bad Bunny)]

You know that sometimes I think about us, now and then

But I never wanna fall again, ah

Yo no te quisiera olvidar (Eh-eh)

Pero contigo es todo o na’ (Eh-eh)

Yeah-yeah

[Pre-Coro: Dua Lipa]

You’re deep in the water, yeah, now you’re drownin’ us

You question my love like it’s not enough

But I hate that you know, you know, you know

You got me tied up

You regret it now, but it’s your mistake

What makes you think that my mind will change?

And you hate that you know, you know, you know

You know you messed up

[Coro: Dua Lipa]

One day you’ll love me again

One day you’ll love me for sure

One day you’ll wake up feelin’ how I’ve been feelin’

Baby, you’ll knock on my door

One day you’ll love me again

Hug me again till the end

One day you’ll beg me to try

One day you’ll realize I’m more than your lover

I’m more than your lover, I’m your friend

[Verso 1: J Balvin]

Acércate un poquito no más

Que yo quiero que te quedes conmigo

Deja a tus amiga’ allá atrás, que no’ vamos en un viaje escondido’

No’ vamo’ pa’ Turks and Caicos

Y ahí calmamo’ las ganas

Suéltate conmigo, mamá

Que ya no hay marcha atrás

Una noche sin ti

No es tan fácil, baby

Que yo soy pa’ ti

Y tú eres pa’ mí

[Puente: J Balvin]

Nunca me dejes de querer

Oh, na-na-na

Contigo por siempre, baby

No quiero dejarte esta vez

[Coro: Dua Lipa]

One day you’ll love me again

One day you’ll love me for sure

One day you’ll wake up feelin’ how I’ve been feelin’

Baby, you’ll knock on my door

One day you’ll love me again

Hug me again till the end

One day you’ll beg me to try

One day you’ll realize I’m more than your lover

I’m more than your lover, I’m your friend

[Verso 2: Bad Bunny]

Yeah, yeah, yeah

Ya sé que estoy en tu corazón, quizás en el fondo

Otras babys me escriben, nunca les respondo (No)

La vida da vuelta’ y el mundo es redondo

Y yo voy a que te beso de nuevo en London

O sino en Marbella (¡Wuh!)

Encima de la arena viendo la’ estrella’

Yo sé que ni la’ ola’ han borra’o mi huella (Yeh)

Pero tu pichaera e’ lo que me atropella

Sol, playa y en la arena, vamo’ allá (¡Wuh!)

Baby, no te quede’ callá’

Yo sé que tú quiere’ guayar conmigo

Otra vez me tienes en depresión

Fumando en la habitación, eh

Pero yo sé que





[Coro: Dua Lipa & (Bad Bunny), Ambos]

One day you’ll love me again (¡Wuh!)

One day you’ll love me for sure

One day you’ll wake up feelin’ how I’ve been feelin’

Baby, you’ll knock on my door

One day you’ll love me again

Hug me again till the end

One day you’ll beg me to try

One day you’ll realize I’m more than your lover

I’m more than your lover, I’m your friend

[Outro: Bad Bunny, J Balvin & Dua Lipa]

Baby (Ay-ay-ay-aye)

One day you’ll love me again

One day you’ll realize I’m more than your lover

I’m more than your lover, I’m your friend

J Balvin, man

Bad Bunny, baby

Tainy

Latino Gang (Yeah)

La Familia





Un Día (One Day) Traduzione

[Intro]

Sai che a volte penso a noi, ogni tanto

Ma non voglio più ricascarci, ah

Io non voglio dimenticarti (Eh-eh)

Ma con te è tutto o niente (Eh-eh)

Si si

[Pre-Rit.]

Sei immerso nell’acqua, sì, ora stai affogando noi

Metti in dubbio il mio amore come se non fosse sufficiente

Ma odio il fatto che sai, sai, sai

Di avermi hai legata

Adesso te ne penti, ma è un tuo errore

Cosa ti fa pensare che cambiero idea?

E odi il fatto di sapere, ldi sapere, di sapere

Sai che hai sbagliato

[Rit.]

Un giorno mi amerai di nuovo

Un giorno di sicuro mi amerai

Un giorno ti sveglierai sentendo come mi sono sentita

Baby, busserai alla mia porta

Un giorno mi amerai di nuovo

Mi abbraccerai di nuovo fino alla fine

Un giorno mi supplicherai di provarci

Un giorno capirai che sono più di una semplice amante

Sono più di una semplice amante, sono tua amica

[1a Strofa]

Vieni un po’ più vicino

Voglio che tu stia con me

Lascia perdere le amiche che ci facciamo un viaggetto di nascosto

Partiamo per Turks e Caicos

E così lì plachiamo il desiderio

Lasciati andare con me, dolcezza

Che non si può piùà tornare indietro

Una notte senza di te

Non è così facile, piccola

Che io sono fatto per te

E tu per me





[Ponte]

Non smettere mai di desiderarmi

Oh, na-na-na

Per sempre con te, baby

Questa volta non voglio lasciarti

[Rit.]

Un giorno mi amerai di nuovo

Un giorno di sicuro mi amerai

Un giorno ti sveglierai sentendo come mi sono sentita

Baby, busserai alla mia porta

Un giorno mi amerai di nuovo

Mi abbraccerai di nuovo fino alla fine

Un giorno mi supplicherai di provarci

Un giorno capirai che sono più di una semplice amante

Sono più di una semplice amante, sono tua amica

[2a Strofa]

Si si si

So di essere già nel tuo cuore, forse nel profondo

Altre ragazze mi scrivono, non gli rispondo (No)

La vita gira e il mondo è rotondo

E ti bacerò di nuovo a Londra

O a Marbella (Wuh!)

Sulla sabbia guardando le stelle

So che nemmeno le onde hanno cancellato la mia impronta (Yeh)

Ma il tuo ognorarmi è quello che mi deprime

Sole, spiaggia nella sabbia, andiamo lì (wow!)

Piccola, non restare in silenzio

So che vuoi sfregarti con me

Mi hai fatto venire depressione ancora una volta

Fumando nella stanza, eh

Ma so che

[Rit.]

Un giorno mi amerai di nuovo

Un giorno di sicuro mi amerai

Un giorno ti sveglierai sentendo come mi sono sentita

Baby, busserai alla mia porta

Un giorno mi amerai di nuovo

Mi abbraccerai di nuovo fino alla fine

Un giorno mi supplicherai di provarci

Un giorno capirai che sono più di una semplice amante

Sono più di una semplice amante, sono tua amica

[Outro]

Baby (Ay-ay-ay-aye)

Un giorno mi amerai di nuovo

Un giorno ti renderai conto che sono più che della tua amante

Sono più di una amante, sono tua amica

J Balvin, amico

Bad Bunny, piccola

Tainy

Gang Latino (Sì)

La Familia

Audio e Video

Ascolta su: