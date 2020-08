Machine Gun Kelly – ​​concert for aliens: audio, lyric video, testo e traduzione della canzone

​​Concert for aliens è un singolo del rapper e cantautore statunitense Machine Gun Kelly, rilasciato il 5 agosto 2020, a oltre tre mesi di distanza dall’ultima fortunata release Bloody Valentine.

Leggi il testo, la traduzione in italiano e ascolta e guarda il lyric video che accompagna questa gradevole canzone, che anticipa il quinto album in studio Tickets to My Downfall, che al momento in cui scrivo non ha ancora una data d’uscita.

Il rockeggiante brano è stato prodotto da Travis Barker, che l’ha anche co-scritto insieme all’interprete e Nicholas Alex Long.

MGK – ​​concert for aliens Testo e Traduzione

[1a Strofa]

Alright

The headlines say, “The world is over”

Whatever happened to a fairytale ending?

You can’t pass if you don’t know the codeword

I’m inside a UFO crash landing

I’m in a room by the door with a space invader

I know that I’m immature

But at least I’m not a goddamn failure

[Ritornello]

SOS, I’m calling

SOS, I’m calling out

SOS, I’m falling

SOS, I’m falling now

[Post-Ritornello]

Upside down, upside down, upside down

My life is a rollercoaster, rollercoaster

Get me off this rollercoaster

(Get me off this rollercoaster)

[2a Strofa]

I heard you never graduated from high school

The food sucked and the kids were awful

I know you wanted me to go to law school

I dyed my hair, pierced my nostril

I know I’ve done this before

But it’s a mind eraser

I’m waking up on the floor

I got to get my life back later

[Ritornello]

SOS, I’m calling

SOS, I’m calling out

SOS, I’m falling

SOS, I’m falling now

[Post-Ritornello]

Upside down, upside down, upside down

My life is a rollercoaster, rollercoaster

Get me off this rollercoaster

[Ponte]

I’m in too deep, I feel too much

I’m insecure, I fuck things up

I’m in too deep, I feel too much

I’m insecure, I did, fuck

[Ritornello]

SOS, I’m calling

SOS, I’m calling out

SOS, I’m falling

SOS, I’m falling now

I’m calling, I’m calling, I’m calling, I’m calling out

I’m falling, I’m falling, I’m falling, I’m falling now

I’m calling (SOS), I’m calling, I’m callin’g, I’m calling out

I’m falling (SOS), I’m falling, I’m falling, I’m falling now





[Outro]

Fuck, I said the wrong lyric

Ooh, keep that





La traduzione di ​​concert for aliens

[Strofa 1]

Ok

I titoli dei giornali dicono, “Il mondo è finito”

Che ne è stato del finale da favola?

Non puoi passare se non conosci la parola in codice

Sono all’interno di un atterraggio di emergenza UFO

Sono in una stanza vicino alla porta con un invasore spaziale

So di essere immaturo

Ma almeno non sono un maledetto fallito

[Rit.]

SOS, sto chiedendo

SOS, sto gridando

SOS, sto precipitando

SOS, sto precipitando adesso

[Post-Rit.]

Sottosopra, sottosopra, sottosopra

La mia vita è una montagna russa, montagna russa

Fammi scendere da queste montagne russe

(Portami via da queste montagne russe)

[Strofa 2]

Ho sentito che non ti sei mai diplomato al liceo

Il cibo faceva schifo e i ragazzi erano terribili

So che volevi che io studiassi legge

Mi sono tinto i capelli, fatto il piercing

So di averlo fatto prima

Ma è un lavaggio del cervello

Mi sono svegliato per terra

Più tardi devo riprendermi la vita

[Rit.]

SOS, sto chiedendo

SOS, sto gridando

SOS, sto precipitando

SOS, sto precipitando adesso





[Post-Rit.]

Sottosopra, sottosopra, sottosopra

La mia vita è una montagna russa, montagna russa

Fammi scendere da queste montagne russe

[Ponte]

Ci sono dentro fino al collo, provo emozioni così forti

Sono insicuro, mando tutto a pu**ane

Ci sono dentro fino al collo, provo emozioni così forti

Sono insicuro, si, ca**o

[Rit.]

SOS, sto chiedendo

SOS, sto gridando

SOS, sto precipitando

SOS, sto precipitando adesso

Sto chiedendo, sto chiedendo, sto chiedendo, sto gridando

Sto precipitando, sto precipitando, sto precipitando, sto precipitando adesso

Sto chiedendo (SOS), sto chiedendo, sto chiedendo, sto chiedendo

Sto precipitando (SOS), sto precipitando, sto precipitando, sto precipitando ora

[Outro]

Mer*a, ho detto il testo sbagliato

Ooh, tienilo

