Tredici Pietro – Dimmi come fare, lo faccio: ascolta il nuovo singolo

La settimana scorsa, il rapper Tredici Pietro aveva promesso che avrebbe rilasciato un nuovo singolo, senza tuttavia specificare la release date. Il nuovo interessante pezzo si intitola Dimmi come fare, lo faccio ed è disponibile ovunque da mercoledì 5 agosto 2020. Il testo e l’audio.

Lo scorso 29 luglio, Pietro Morandi, figlio del grande Gianni, aveva condiviso il filmato che accompagna una sorta di freestyle battezzato Sospesi-01, annunciando inoltre che questa settimana sarebbe arrivato un singolo a tutti gli effetti. Nel finale di Sospesi-01, era inoltre presente un estratto di qualche secondo della canzone in oggetto, scritta di suo pugno e prodotta dal bolognese Matteo Novi, aka Mr. Monkey.

Nella copertina, vediamo l’artista classe 1997 a petto nudo su un campo da tennis in terra rossa.

Il testo di Dimmi come fare lo faccio

Download su: Amazon – iTunes

Giovane Pietro, no

Non mi pongo un divieto, no

Ma non ho mai tirato, no

Perché dopo mi attacco alla banconota

Giovane Pietro, no

Non mi pongo un divieto, no, no

Ma non ho mai tirato, no

Perché dopo mi attacco alla banconota

Dimmi come fare, lo faccio

Come si sale, io salgo

Ma poi non mi piace, mi lancio

Non tornano i conti, bilancio

E dimmi come fare, lo faccio

Come si sale, io salgo

Ma poi non mi piace, mi lancio (Piace)

Non tornano i conti, bilancio e ok, ok

Cogito ergo, so che mi è logico il verbo

Pietro spacca in ogni contesto

So che ti va un po’ di traverso

Mi parano i cori, ti avverto, tipo i cori da stadio

Non mi vendo a un modico prezzo

Perché ho un patrimonio, sì in testa

Questi squali vogliono un pezzo

Io non glielo mollo, li afferro

La testa dal collo, la spezzo, ok

Giovane Pietro la testa

Ma pure la testa di caxxo

Tu abbassa la cresta e ripassa

A scuola la maestra mi odiava

Guarda qui che bella rivalsa

Guarda qui che bello, ho il cell che squilla

Ma non è una sgrilla, è solo mio fratello

Appena arrivato, beve

La sua testa di cazzo …

Un paio di pacche e si riprende





Giovane Pietro, no

Non mi pongo un divieto, no

Ma non ho mai tirato, no

Perché dopo mi attacco alla banconota

Giovane Pietro, no

Non mi pongo un divieto, no, no

Ma non ho mai tirato, no

Perché dopo mi attacco alla banconota

Dimmi come fare, lo faccio

Come si sale, io salgo

Ma poi non mi piace, mi lancio

Non tornano i conti, bilancio

E dimmi come fare, lo faccio

Come si sale, io salgo

Ma poi non mi piace, mi lancio

Non tornano i conti, bilancio e ok, ok

Dimmi come fare, bro

Come si sale, ops

Sono già salito un po’

Ora devo stare zitto, toc, toc, toc

Busso alla porta dove stanno i grandi

Voglio avvicinarmi, voglio fare grandi cose

Ma non so come spiegarmi

E’ meglio la musica parli

O forse è meglio che stia zitto (Zitto)

Convivo con la paranoia, con la parapina

Voglio trasferirmi su una palafitta

Per poter scordarmi di com’è finita

Pensavo non finisse mai

Ma gli esami son come i guai

Non li risolvi se non ti applichi

E tu di amici solo chiacchieri

Giovane Pietro, no

Non mi pongo un divieto, no

Ma non ho mai tirato, no

Perché dopo mi attacco alla banconota

Giovane Pietro, no

Non mi pongo un divieto, no, no

Ma non ho mai tirato, no

Perché dopo mi attacco alla banconota

Dimmi come fare, lo faccio

Come si sale, io salgo

Ma poi non mi piace, mi lancio

Non tornano i conti, bilancio

E dimmi come fare, lo faccio

Come si sale, io salgo

Ma poi non mi piace, mi lancio

Non tornano i conti, bilancio e ok, ok

[Outro]

Mr. Monkey





Ascolta su: