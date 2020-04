Tommaso Paradiso – Ma lo vuoi capire?: il testo del nuovo singolo

Il testo di Ma lo vuoi capire?, singolo di Tommaso Paradiso disponibile ovunque, anche on air, da venerdì 17 aprile 2020 per Island Records / Universal Music Italia.

Dopo i grandissimi successi di I nostri anni e Non avere paura e il recente fortunato duetto con Elisa sulle note del singolo benefico Andrà Tutto Bene, l’ormai ex frontman dei Thegiornalisti torna alla ribalta con questa meravigliosa canzone (ascolta), scritta di suo pugno e composta e prodotta da Dario Faini, meglio conosciuto come Dardust. Ne vien fuori una track veramente molto bella ed emozionante ma d’altronde si sa: Paradiso è un vero fuoriclasse che difficilmente sbaglia un colpo e finora, nella sua ancor breve carriera solista, ha collezionato solo ed esclusivamente meritati successi.

Per quel che concerne il significato del terzo singolo solista di questo grande cantautore capitolino classe 1983, ascoltando il brano si capisce subito che qui l’artista canta di sentire la mancanza della persona di cui è follemente innamorato, motivo per il quale è molto triste e nonostante cerchi di farsi forza e trovare motivazioni per affrontare le giornate, si rende conto che è impresa ardua, perché senza questa persona la sua vita è senza senso. Solo lei riuscirebbe a colmare gli immensi vuoti che gli ha lasciato.

Ma lo vuoi capire Tommaso Paradiso testo

[Intro]

Oh-ohoh-ohoh-ohoh





[1a Strofa]

Mi diverto

Solitamente dopo le 18

La mattina invece, beh

La mattina è quello che è

Sono a letto

Che cerco il pensiero giusto

Per mettermi le scarpe

E muovermi in un mondo

Cos’è… che hai?

Perché scappi via così in fretta?

[Rit.]

Oh… ma lo vuoi capire?

Che senza di te pure il vino buono sa di aranciata

E che la notte non sa di niente, non prende gusto

Neanche il suono del piano, il rumore dei pini, l’odore del sole

Oh… ma lo vuoi capire? Sì o no?

Che senza di te trascino male anche la spesa

Che la marcia non entra, la chiave non gira, che questa sera

È solo un’altra sera che piove, che piove, che piove

Un’altra sera che piove, che piove, che piove

O no?

[2a Strofa]

Sono incerto

Non so se sia il tramonto

Scendere le scale o… rimanere sdraiati in salotto

Cos’è… che hai?

Perché non mi guardi neanche?

[Rit.]

Oh… ma lo vuoi capire?

Che senza di te pure il vino buono sa di aranciata

E che la notte non sa di niente, non prende gusto

Neanche il suono del piano, il rumore dei pini, l’odore del sole

Oh… ma lo vuoi capire? Sì o no?

Che senza di te trascino male anche la spesa

Che la la marcia non entra, la chiave non gira, che questa sera

È solo un’altra sera che piove, che piove, che piove

Un’altra sera che piove, che piove, che piove





[Ponte]

(Oh-ohoh-ohoh-ohoh)

E se torni ci guardiamo pure un film

(Oh-ohoh-ohoh-ohoh)

Di quelli che fanno piangere

(Oh-ohoh-ohoh-ohoh)

E se ti va poi ci spariamo pure un drink

[Rit.]

Oh… ma lo vuoi capire?

Che senza di te pure il vino buono sa di aranciata

E che la notte non sa di niente, non prende gusto

Neanche il suono del piano, il rumore dei pini, l’odore del sole

Oh… ma lo vuoi capire? Sì o no?

Che senza di te trascino male anche la spesa

Che la la marcia non entra, la chiave non gira, che questa sera

È solo un’altra sera che piove, che piove, che piove

Un’altra sera che piove, che piove, che piove

O no?





