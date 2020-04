Diego Lazzari – Vienimi a Prendere: audio e testo del singolo d’esordio

Vienimi a Prendere è la prima canzone dello youtuber Diego Lazzari, rilasciata il 17 aprile 2020. Leggi il testo del singolo d’esordio che sta letteralmente facendo impazzire i fan e ascoltalo qui.

Diego è nato a Genzano di Roma il 14 novembre 2000 ed è uno dei più popolari youtuber italiani, oltre ad essere molto conosciuto anche su Instagram (quasi 800 mila follower) e Tik Tok (1 milione e 133 mila followers).

La sua prima canzone è molto gradevole, coinvolgente e parla d’amore, ma come sottolineato dallo stesso Lazzari, è stata scritta in un periodo differente da quello in cui è uscita, quindi rispetto ad allora, alcune cose sono cambiate e non può essere rivolta all’attuale fidanzata classe 2003, anch’essa star del web, Elisa Maino, detta “baby influencer” per aver raggiunto la celebrità ad appena 15 anni su Musical.ly, dal 2 agosto 2018 diventata TikTok. Il primo brano di questo ragazzo, idolo delle teenagers, potrebbe forse essere (stato) dedicato all’ex Marta Daddato?

Diego Lazzari Vienimi a Prendere testo

Download su: Amazon – iTunes

Ho fatto quattro passi in più verso di te

ma non sembra importarti più

che sia vicino casa o sulla torre Eiffel

non fa niente, dai, scegli tu





Vedo la luce e le corro dietro qualche secondo

fino a quando mi sveglio e non respiro più

Roma che fa da sfondo e poi Milano è il contorno

qualche sguardo rubato nel retro di un bus

Rimango con gli amici di sempre

quei quattro mi ritornano in mente

ti guardo, sempre più appariscente

non serve, sto contando i segni sulla mia pelle, oh

E solo qui in camera d’hotel

non resisto più, tu vienimi a prendere

e sto bene quando stavo con te

ci ripenso come se fosse un sogno

e ti togli i vestiti ma restano i lividi

impressi negli anni in un corpo da brividi

che vorrei soltanto sentire su di me

adesso vienimi a prendere (vienimi a prendere)

Oh-ohoh, yah

In viaggio sto cercando il mio posto, mmh

in due sul motorino d’agosto ma

il casco tu puoi anche non metterlo

ci penserò io se poi alla fine ci fermano

e ok, sembriamo due scemi

seduti al Mc dimmi cosa bevi, eh

che ti ho già dato tutto quello che posso

permettermi il conto, lo pago ma senza rifletterci





E solo qui in camera d’hotel

non resisto più, tu vienimi a prendere

e stavo bene quando stavo con te

ci ripenso come se fosse un sogno

e ti togli i vestiti ma restano i lividi

impressi negli anni in un corpo da brividi

che vorrei soltanto sentire su di me

adesso vienimi a prendere (vienimi a prendere)

Sono solo senza di te





Ascolta su:

Youtube

Spotify

Deezer