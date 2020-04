Bob Dylan – I Contain Multitudes: ascolta il nuovo brano (testo e traduzione)

Rilasciato il 17 aprile 2020, I Contain Multitudes è un singolo di Bob Dylan, il cui titolo deriva dalla sezione 51 di Song of Myself, poesia di Walt Whitman inclusa nella sua opera Leaves of Grass.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di questa canzone scritta dall’interprete, che arriva dopo Murder Most Foul, altro inedito pubblicato il precedente 27 marzo, che ruotava attorno alle circostanze dell’assassinio del presidente John F. Kennedy nel novembre 1963 e al conseguente impatto nella cultura popolare.

Bob Dylan – I Contain Multitudes Testo

Today, tomorrow, and yesterday, too

The flowers are dyin’ like all things do

Follow me close, I’m going to Balian Bali

I’ll lose my mind if you don’t come with me

I fuss with my hair, and I fight blood feuds

I contain multitudes

Got a tell-tale heart, like Mr. Poe

Got skeletons in the walls of people you know

I’ll drink to the truth and the things we said

I’ll drink to the man that shares your bed

I paint landscapes, and I paint nudes

I contain multitudes

Red Cadillac and a black mustache

Rings on my fingers that sparkle and flash

Tell me, what’s next? What shall we do?

Half my soul, baby, belongs to you

I relic and I frolic with all the young dudes

I contain multitudes

I’m just like Anne Frank, like Indiana Jones

And them British bad boys, The Rolling Stones

I go right to the edge, I go right to the end

I go right where all things lost are made good again

I sing the songs of experience like William Blake

I have no apologies to make

Everything’s flowing all at the same time

I live on the boulevard of crime

I drive fast cars, and I eat fast foods

I contain multitudes

Pink petal-pushers, red blue jeans

All the pretty maids, and all the old queens

All the old queens from all my past lives

I carry four pistols and two large knives

I’m a man of contradictions, I’m a man of many moods

I contain multitudes





You greedy old wolf, I’ll show you my heart

But not all of it, only the hateful part

I’ll sell you down the river, I’ll put a price on your head

What more can I tell you? I sleep with life and death in the same bed

Get lost, madame, get up off my knee

Keep your mouth away from me

I’ll keep the path open, the path in my mind

I’ll see to it that there’s no love left behind

I’ll play Beethoven’s sonatas, and Chopin’s preludes

I contain multitudes





I Contain Multitudes traduzione

Oggi, domani e anche ieri

I fiori stanno morendo come tutte le cose

Seguimi da vicino, vado a Balian Bali

Diventerò matto se non vieni con me

Sistemo i capelli e combatto le faide di sangue

Ho molte sfaccettature

Ha un cuore rivelatore, come il signor Poe [Nota: Il cuore rivelatore (The Tell-Tale Heart) è un breve racconto di Edgar Allan Poe, che fu pubblicato per la prima volta nel bostoniano The Pioneer di James Russell Lowell nel gennaio 1843, e poi nel Dollar Newspaper dello stesso mese; Poe lo ripubblicò, dopo averlo rivisto, nel suo periodico The Broadway Journal il 23 agosto 1845.]

Ho scheletri nei muri delle persone che conosci

Brinderò alla verità e le cose che abbiamo detto

Brinderò all’uomo che condivide il tuo letto

Dipingo paesaggi e dipingo nudi

Ho molte sfaccettature





Cadillac rossa e baffi neri

Anelli sulle dita che brillano e luccicano

Dimmi, Oras che si fa? Che dobbiamo fare?

Metà della mia anima, baby, appartiene a te

Io reliquia e me la spasso con tutti i giovani

Ho molte sfaccettature

Sono proprio come Anne Frank, come Indiana Jones

E quei cattivi ragazzi britannici, i Rolling Stones

Mi spingo fino al limite, vado fino in fondo

Vado proprio dove tutte le cose perse vengono rimesse a posto

Canto le canzoni dell’Esperienza come William Blake [Nota: Songs of Innocence and of Experience (Canzoni dell’Innocenza e dell’Esperienza: rappresentazione dei Due Stati Contrari dell’Anima Umana) è una raccolta di poesie del pittore e poeta inglese William Blake]

Non ho scuse da fare

Tutto scorre nello stesso momento

Vivo sul viale del crimine

Guido auto veloci e mangio cibi veloci

Ho molte sfaccettature

Pink petal-pushers [Nota: non sono sicuro, è una mia ipotesi, ma potrebbe fare riferimento a una birra che si chiama “Pink Petal Pushers”], jeans rossi

Tutte le belle cameriere e tutte le vecchie regine

Tutte le vecchie regine da tutte le mie vite passate

Porto quattro pistole e due grandi coltelli

Sono un uomo pieno di contraddizioni, sono un uomo di molti stati d’animo

Ho molte sfaccettature

Ingordo vecchio lupo, ti mostrerò il mio cuore

Ma non del tutto, solo la parte odiosa

Ti venderò lungo il fiume, metterò una taglia sulla tua testa

Cosa posso dirti di più? Dormo con la vita e la morte nello stesso letto

Perdersi, signora, alzati dal mio ginocchio

Tieni la bocca lontana da me

Lascio la strada aperta, la strada nella mia mente

Farò in modo che non ci sia più amore

Suonerò le sonate di Beethoven e i preludi di Chopin

Ho molte sfaccettature

