Elisa & Tommaso Paradiso duettano nella meravigliosa e piena di speranza Andrà tutto bene: audio e testo

Elisa Toffoli e Tommaso Paradiso hanno unito le forze in Andrà tutto bene, dando vita a un bellissimo duetto (a distanza) il cui testo è stato scritto insieme ai follower in diretta streaming nella pagina Instagram della cantautrice triestina.

Ascolta questa meravigliosa canzone ricca di speranza, disponibile nelle piattaforme streaming e negli store digitali da venerdì 10 aprile 2020 per Island Records / Universal Music Italia.

Città desolatamente vuote, quasi prive di vita, è il risultato di questa pandemia con conseguente stato di quarantena che vedono molti paesi, Italia inclusa, quasi completamente fermi e il divieto lle persone di stare troppo vicini, di uscire di casa. Ma quando tutto questo sarà finito, tornerà la possibilità di abbracciarci, di baciarci, di correre per strada, di riassaporare quella libertà che al momento ci è preclusa. E’ questo il concept della canzone, nella quale si sentono anche le voci di alcuni bambini che dicono più volte che tutto si sistemerà.

Andrà tutto bene testo Elisa, Tommaso Paradiso

[Elisa]

E allora ciao

come sta la tua città?

Com’è vuota, com’è sola

e stendi le lenzuola

[Tommaso Paradiso]

Allora ciao, però

almeno il cielo è già

più pulito e trasparente

si vede oltre le stelle

[Elisa, Insieme]

Ritornerà

l’abbraccio tra la gente

il sole sulla pelle tornerà

la libertà

di correre per strada

baciarsi alla fermata

a un tratto guardarsi negli occhi per poi dire (dire)

Andrà tutto bene (bene)

andrà tutto bene (bene)

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene

lo so

[Tommaso Paradiso]

E allora ciao

la tua voce è musica

riempie questa stanza

colma la distanza





Non dirmi ciao

resta ancora qui perché

questa notte è un po’ più scura

il silenzio fa paura

[Elisa, Insieme]

Ritornerà

l’abbraccio tra la gente

il sole sulla pelle tornerà

la libertà

di urlare ad un concerto

come abbiamo sempre fatto e a un tratto

guardarsi negli occhi per poi dire (dire)

[Elisa]

Andrà tutto bene (bene)

andrà tutto bene (bene)

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene

andrà tutto bene (bene)

guardarsi negli occhi per poi dire (dire)

andrà tutto bene

andrà tutto bene

guardarsi negli occhi per poi dire (dire)

andrà tutto bene (bene)

andrà tutto bene (bene)

lo so

[Voci di bambini] [x8]

andrà tutto bene

Ciao Elisa

andrà tutto bene





[Elisa]

Dire

Andrà tutto bene (bene)

andrà tutto bene (bene)

guardarsi negli occhi per poi dire

andrà tutto bene (bene)

andrà tutto bene (bene)

guardarsi negli occhi per poi dire (dire)

andrà tutto bene (bene)

andrà tutto bene (e poi)

guardarsi negli occhi per poi dire (dire)

andrà tutto bene (bene)

andrà tutto bene (bene)

lo so

Andrà tutto bene

andrà tutto bene

andrà tutto bene

[Bambini]

andrà tutto bene

anch’io

andrà tutto bene





