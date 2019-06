Luchè – Potere (Il Giorno Dopo) è il nuovo album (con libro): titoli e audio delle canzoni della standard edition

Si intitola Potere (Il Giorno Dopo) il nuovo album del rapper Luca Imprudente, in arte Luchè, disponibile in streaming e in download digitale da martedì 18 giugno 2019 via Island Records / Universal Music Italia. I titoli delle canzoni e audio.

Il successivo 28 giugno, il disco sarà disponibile nella versione CD più Libro, anche in digitale. Ma che novità ci sono nell’edizione 2019 dell’ultima fatica discografica Potere, rilasciata un anno fa?

Nella versione rilasciata il 18 giugno, sono presenti le sedici tracks dell’ultimo lavoro certificato Oro, più due inediti, uno dei quali (Stamm Fort – certificato Platino) rilasciato lo scorso 18 gennaio.





La versione in uscita 10 giorni più tardi, contiene inoltre 2 remix e un’ulteriore nuova canzone, per un totale di 21 tracce.

Il libro, una delle più grandi novità, è un sincero e coraggioso autoritratto, nel quale l’artista napoletano ripercorre sia i momenti belli che quelli più tristi della sua vita e della sua carriera, senza nascondere proprio nulla. La morale del libro di Luca, è che “il giorno dopo” sarà un giorno migliore.

Potere Il Giorno Dopo tracklist (Luchè album 2019)

Lo trovi su Amazon: Audio CD + Libro – Download (standard Edition) – Download (Deluxe Edt.) – Download su iTunes – Deluxe Edt. – Audio su Spotify – Audio della versione con 21 brani

Parliamo 3:16 [ novità – brano inedito] Stamm Fort [feat. Sfera Ebbasta] ( novità ) 2:51 Intro [feat. Paola Imprudente] 1:20 Potere / Il Sorpasso 7:24 Nada 3:45 Je Ce Credevo 3:22 Facile 3:37 Lv & Balmain [feat. Guè Pequeno] 5:03 Torna Da Me 3:00 Star 4:27 Lo Sai Chi Sono [feat. CoCo] 5:41 Diamanti Nei Denti 4:27 10 Anni Fa [feat. CoCo] 3:09 Non Abbiamo Età 3:01 Dormiamo Insieme 4:37 Gli Altri 3:42 Potere 2 [feat. Enzo Avitabile] 4:39 Al Mio Fianco 3:22 10 Anni Fa RMX (feat. Coco & Tony Effe) [ novità – solo nella deluxe edition – traccia numero 3] Non Abbiamo Età (Max Brigante RMX) [ novità – solo nella deluxe edition] Burn [ novità – solo nella deluxe edition]