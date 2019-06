Luchè – 10 Anni Fa RMX ft. Tony Effe & CoCo: audio e testo

Il remix di 10 Anni Fa di Luchè, con la collaborazione di CoCo e Tony Effe. Il brano è tratto dall’album Potere (Il Giorno Dopo). Leggi il testo e ascolta la nuova versione della canzone.

La traccia è stata scritta dai tre rapper e prodotta da Tashmin Zene, in arte IamTash. Originariamente era cantata dai napoletani Luchè e Corrado Migliaro, meglio conosciuto come CoCo (precedentemente Corrado). Quella versione era inclusa nella precedente versione del disco. Qui si è aggiunta una strofa del romano Tony Effe, al secolo Nicolò Rapisarda. I tre cantano ricchezza, lusso e celebrità, stile di vita che Luca Imprudente conduce ormai da dieci anni.

10 Anni Fa RMX testo Luchè ft. Tony Effe & CoCo

Yeah, Black Friday

Luchè e CoCo

Non mi fermo

Yeah, woooh woooh woooh woooh

Hey

Lei ha detto: “Sono vergine” (ya, ya, ya)

Ho urlato: “Madonna!” (woooh, woooh)

Tesoro sei un angelo (ok)

Ma già c’hai le corna (woooh, woooh)

Ho fatto un altro disco

Perché devo mantenerla (eh)

La mia vita è una pu**ana (ah)

Pagheresti per averla

Non ho bisogno di presentazioni (zioni)

Basta uno sbaglio e ti faccio fuori (fuori)

Non rispondo alle provocazioni (zioni)

Se non fai il nome nelle canzoni (zoni)

Alta quota, tutti in alta moda (moda)

L’invidia fra è una cosa da donna (donna)

Parto ultimo ma arrivo prima (prima)

Al volante di quest’autostima (Skrt, skrt)

È il mio stile di vita

Non mi fermo mai

Lei prova lo xanny

Si addormenta qua (ah)

Tu non vuoi problemi

Fra’ tu non vuoi guai

Gucci, Prada e Fendi

Già dieci anni fa (woooh, woooh)

È il mio stile di vita

Non mi fermo mai

Lei prova lo xanny

Si addormenta qua (ya, ya)

Tu non vuoi problemi

Fra’ tu non vuoi guai (ah)

Gucci, Prada e Fendi

Sià dieci anni fa

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto





[CoCo]

Questi rappers non hanno il mio swag bro’

Ci provano ma non ci riescono (No, no)

Spendo 10k steso a letto

I miei amici pensan sia depresso

Giuro è tutto ok bro’

Mi sto divertendo

Finestrino aperto

We don’t give a fuck

Mai sentito meglio

Lei la fa, io l’accendo

Fuma più di me bro’

She don’t give a fuck no

Fancu*o il tuo hype, non ti metto il like (like, like)

Questo è lifestyle, quello che non hai (hai, hai)

Mille pound in tasca li spendo per lei (lei, lei)

Faccio un giro in banca, fra’, non esco mai (mai, mai)

Sto contando come avessi sei mani (mani, mani)

Sto vivendo come morissi domani (mani, mani)

Vestito Rick Owens al tuo funerale

Tu sali sul palco sembra carnevale

Skrt, skrt

È il mio stile di vita

Non mi fermo mai (woooh)

Lei prova lo xanny

Si addormenta qua (ah)

Tu non vuoi problemi

Fra’ tu non vuoi guai (no)

Gucci, Prada e Fendi

Già dieci anni fa (woooh, woooh)

È il mio stile di vita

Non mi fermo mai

Lei prova lo xanny

Si addormenta qua (ya, ya)

Tu non vuoi problemi

Fra’ tu non vuoi guai (ah)

Gucci, Prada e Fendi

Già dieci anni fa

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto Gucci, Prada e Fendi

[Tony Effe]

Ok, vesto Gucci, Prada e Fendi (ehi)

Tu fai soldi e non gli spendi (uoh)

Ho mezzo chilo in tasca fatto a pezzi (Fatto a pezzi)

Hey, non controllo mai i prezzi (ehi)

Sto con la gang in giro a Roma centro, non perdo tempo

Faccio un milione e poi lo spendo

Tu non puoi essere me

Gioielli Bulgari, Diamani oppure Cartier

La porto a fare shopping, diecimila da Hermes (da Hermes)

Ok, Tony, ho il conto a sei zeri e non mi fermo (non mi fermo)

L’amore per la gang non ha prezzo (non ha prezzo)

Hey, sono innamorato di me stesso (di me stesso)

Vorrei amarti ma non ci riesco (non ci riesco)

Guarda me e prendi esempio (ehi)

A Roma come fossi un monumento (Skrt, skrt)





È il mio stile di vita

Non mi fermo mai (woooh)

Lei prova lo xanny

Si addormenta qua (ah)

Tu non vuoi problemi

Fra’ tu non vuoi guai (no)

Gucci, Prada e Fendi

Già dieci anni fa (woooh, woooh)

È il mio stile di vita

Non mi fermo mai

Lei prova lo xanny

Si addormenta qua (ya, ya)

Tu non vuoi problemi

Fra’ tu non vuoi guai (ah)

Gucci, Prada e Fendi

Già dieci anni fa

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto Gucci, Prada e Fendi

Gucci, Prada e Fendi

Vesto Gucci, Prada e Fendi





