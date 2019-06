Luchè – Parliamo è il nuovo brano: audio e testo

Parliamo è una delle nuove canzoni racchiuse nell’album di Luchè, Potere (Il Giorno Dopo), uscito il 18 e il 28 giugno 2019. Leggi il testo (Autore Luchè) e ascolta il brano inedito prodotto da Paolo Alberto Monachetti, meglio conosciuto come Charlie Charles, che aveva già co-prodotto “Stamm Fort”, uno dei tre pezzi completamente inediti racchiusi nella nuova edizione del disco.

Luchè Parliamo testo

E parliamo

E parliamo

E parliamo in macchina tutta la notte

E parliamo (hey)

E parliamo (hey)

E parliamo dei viaggi nei posti nascosti

E parliamo

E parliamo

E parliamo in macchina tutta la notte

E parliamo (hey)

E parliamo (hey)

E parliamo in macchina fin quando si chiudono gli occhi.

Io che non son nato ieri, solo soldi nei pensieri

Con un coltello tra i denti e il cuore in mille frammenti

Vengo a prenderti in Mercedes, metto il disco degli Oasis

Cappellino degli Yankees, ti darò quello che chiedi

E non dirmi bugie, dimmi solo che mi vedi

Con un microfono in mano e una gran folla ai miei piedi

Ti darò i miei poteri, ti amerò più di ieri (ok)

Non dimenticherò mai i tuoi sogni e i tuoi desideri e

Si voliamo, immaginiamo sarà la quiete

Noi che già ci vediamo come nei film e

Se ti tengo la mano tu segui me, eheh hai paura lo so, ma sono qui.





E parliamo

E parliamo

E parliamo in macchina tutta la notte

E parliamo (hey)

E parliamo (hey)

E parliamo dei viaggi nei posti nascosti

E parliamo

E parliamo

E parliamo in macchina tutta la notte

E parliamo (hey)

E parliamo (hey)

E parliamo in macchina fin quando si chiudono gli occhi.

Yeah

Chiama a casa, avvisa che non torni (che non torni)

Facce sconosciute nei dintorni (nei dintorni)

Il vento che ci fa lacrimare gli occhi (gli occhi)

Nuvole che formano dei mostri

E adesso metti giù, dai non ci pensare più

Superiamo il limite, senza regole e tabù

Mi hanno sempre detto no, i sogni non si avverano

Quanto costa crederci per chi ha gambe che tremano

Ma sono con te

E voliamo, immaginiamo sarà la quiete

Noi che già ci vediamo come nei film

Se ti tengo la mano tu segui me, eheh hai paura lo so, ma sono qui.





E parliamo

E parliamo

E parliamo in macchina tutta la notte

E parliamo (hey)

E parliamo (hey)

E parliamo dei viaggi nei posti nascosti

E parliamo

E parliamo

E parliamo in macchina tutta la notte

E parliamo (hey)

E parliamo (hey)

E parliamo in macchina fin quando si chiudono gli occhi

E parliamo

E parliamo

E parliamo

E parliamo

E parliamo.





