Luchè canta in inglese in “Burn”: audio, testo e traduzione

Testo e traduzione del brano Burn di Luchè dall'album Potere – Il Giorno Dopo

Testo e traduzione

[Ritornello]

I miss you girl

I live and learn

My sun, my world

Don’t let me burn

Oh, I miss you girl

The skies are grey

I pray for rain

To wipe my flames

So, I miss you girl

Will you love me?

Like you told me?

Do you feel me?

Oh, I miss you girl

Will you free me

Or will you let me stay?

Mi manchi, ragazza.

Vivo e imparo

Il mio sole, il mio mondo

Non farmi bruciare

Oh, mi manchi, ragazza

Il cielo è grigio

Prego affinché piova

Per spegnere le mie fiamme

Allora, mi manchi, ragazza

Mi amerai?

Come mi avevi detto?

Hai capito?

Oh, mi manchi ragazza

Mi libererai

O mi lascerai stare?

They dreamin’ about you

Slow-mo when inside you

I run to your rescue

For a life there is brand new

They will never ever get us

Will you rock on the graveyard

I forever be your keeper

Just know, I’m only human

Ti sognano

Al rallentatore quando dentro te

Corro a salvarti

Per una vita c’è una novità

Non ci prenderanno mai

Ti cullerai al cimitero

Sarò in eterno il tuo custode

Sappiate che sono solo un essere umano.





Oh, I miss you girl

I live and learn

My sun, my world

Don’t let me burn

Oh, I miss you girl

The skies are grey

I pray for rain

To wipe my flames

So, I miss you girl

Will you love me?

Like you told me?

Do you feel me?

Oh, I miss you girl

Will you free me

Or will you let me stay?

Take me back to summer ’09

We were young and she was all mine

No feel running to my bloodline

If we hurt shuts, we would just smile

If you fall, I fall too

If you die, I’ll die with you

But, we ain’t know who was who

We ain’t know what to do

Riportami all’estate 2009

Eravamo giovani e lei era tutta mia

Nessuna sensazione di correre alla mia linea di sangue

Se ci facessimo del male, sorrideremmo e basta

Se cadi tu, cado anch’io

Se tu morirai, io moriro’ con te

Ma, non sappiamo chi era chi

Non sappiamo che fare.

Oh, I miss you girl

I live and learn

My sun, my world

Don’t let me burn

Oh, I miss you girl

The skies are grey

I pray for rain

To wipe my flames

So, I miss you girl

Will you love me?

Like you told me?

Do you feel me?

Oh, I miss you girl

Will you free me

Or will you let me stay?





Will you love me?

Like you told me? (will you love me?)

Will you love me?

Like you told me? (will you love me?)

Will you love me?

Like you told me? (will you love me?)

Will you love me?

Like you told me? (will you love me?)

Mi amerai?

Come mi avevi detto? (Mi amerai?)

Mi amerai?

Come mi avevi detto? (Mi amerai?)

Mi amerai?

Come mi avevi detto? (Mi amerai?)

Mi amerai?

Come mi avevi detto? (Mi amerai?)





