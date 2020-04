Lous and The Yakuza – il remix di Dilemme con tha Supreme e la sorella Mara Sattei: il testo

Dilemme, singolo d’esordio nonché hit della cantante belga Lous and The Yakuza, dal 2 aprile 2020 è disponibile nel remix con tha Supreme e la sorella Mara Sattei. Il testo.

Marie-Pierra Kakoma, in arte Lous and The Yakuza, ha fatto centro al primo colpo con questo contagioso brano, originariamente rilasciato il 19 settembre 2019, per poi essere incluso nell’EP Solo, contenente altri due inediti e pubblicato il 30 marzo 2020. Tutto questo anticipa il debut album Gore, fuori il successivo 5 giugno.

Nella canzone originale, Lous racconta un po’ se stessa, le sue emozioni, le ferite causate da brutte esperienze che le hanno fatto capire che la vita è tutt’altro che semplice. Nel rmx, della versione originale resta la prima strofa, il ritornello in francese e metà della terza strofa inserita nel finale. Naturalmente, a tutto questo sono state aggiunte due strofe nuove di zecca e in italiano.

Alle penne di El Guincho, Ponko e la stessa giovane cantautrice cresciuta tra il Rwanda e il Congo, si aggiungono ora quelle dei romani Sara e Davide Mattei: se lei sta iniziando a farsi conoscere in maniera importante, Davide si è ormai affermato nella scena rap italiana, risultando un abile e creativo rapper ma anche un grande e richiestissimo producer sforna hit, dalle capacità veramente uniche, che con la sua musica sta facendo innamorare un numero sempre più crescente di ascoltatori.

Da quel che si può ascoltare dagli spoiler che girano nel web, questa versione promette davvero bene, ma prima di giudicarla aspettiamo la release.

Testo e Traduzione Dilemme Remix

Download su: Amazon – iTunes

Passa alla traduzione in italiano delle parti in francese

[Strofa 1: Lous and The Yakuza]

Au plus j’ai la haine

Au plus ils me font de la peine

Ce n’est pas un drame

Si je ne fais plus la fête

Lous, es-tu sereine

Ou fais-tu juste la guerre ?

La vie est une chienne

Qu’il faut tenir en laisse

Vivre me hante

Tout ce qui m’entoure m’a rendu méchante

Si je rate, je recommence

Quand je suis triste, je chante

Ne jamais tout donner de moi

Dans ce monde c’est le diable qui est roi

Elles me disent que j’ai la poisse

« Blague à part » devient « Lous à part »

[Pre-Ritornello]

Seule, seule, seule

[Ritornello] [x2]

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na na na na na

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaines et des gens que j’aime

Na na na na





[Strofa 2: tha S.]

Yah, ho un dilemma nella testa ta-ta-ta-ta-ta

Perché quando si arrabbia bagna tutta casa

Perché quella bastarda finge di amarmi

Fa’ rabbia, ti passerà contro

Un due tre quattro

Tu un po’ distratto

Non sei una promessa

Sei uno Youtuber pacco

Con i miei fratelli un passo metti se passo

Per insulti col caxxo che lego un cappio

Se butti la tua vita e quella di un altro

Me ne fot*e di starti solo lontano

O-o-ok o-o gang

Faccio un passo nel tuo iPhone

Mi chiama, richiama ma non ci vado

D’accordo se non è d’accordo il mio iPod

Non so come fare se ti rifai con ‘ina

Fotto nemici dai continua

Che ti rimetto in fila

Chiedi come sto in prima

C’ho dilemmi in cantina

[Ritornello: Lous and The Yakuza & (tha Supreme)]

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na na na na na (Na na na na na)

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaines et des gens que j’aime

Na na na na (Na na na na)

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na na na na na (Na na na na na)

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaines et des gens que j’aime

Na na na na (Na na na na)

[Strofa 3: Mara S.]

Ehi

Ascolto note impresse

Come fosse un cd

Piango e lo detesto

Mi chiudessi qui dentro un universo

Ruota come un backflip

Faccio un passo lento, muove come un trip

Scrivo e lancio come a tennis (tennis)

Mi rimbalza fuori campo grezzo

In questa vita non ho mezzi (mezzi)

Ma se perdi vuoi rifarne a meno (meno)

Ballo e faccio un giro sopra un eclissi (eclissi)

Il tempo cura ogni scazzo vero (vero)

La solitudine quanto è triste (è triste)

Chi s’attorciglia [?]

Siamo estremi forse è colpa nostra

I miei dilemmi sono un treno in corsa

Forse è il mare che [?]

Poi si smuove dentro come su una giostra

Siamo fermi, oh no

Sali e scendi no, non mi prendi

Si, siamo in piedi, oh no

I miei dilemmi, oh no

[Ritornello: Lous and The Yakuza & (Mara Sattei)]

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na na na na na (Na na na na na)

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaines et des gens que j’aime

Na na na na (Na na na na)

Si je pouvais je vivrais seule

Loin des problèmes et des dilemmes

Na na na na na (Na na na na na)

Si je pouvais je vivrais seule

Loin de mes chaines et des gens que j’aime

Na na na na (Na na na na)

In aggiornamento





Traduzione





Passa al testo

[Strofa 1]

Più ho pietà per loro

Non è niente di che

Se non faccio più baldoria

Lous, sei serena

O stai solo facendo la guerra?

La vita è un cane

Che occorre tenere al guinzaglio.

La vita mi tormenta

Tutto ciò che mi circonda mi ha reso malvagia

Se fallisco, ricomincio

Quando sono triste canto

Non do mai tutta me

In questo mondo il re è il diavolo che

Mi dicono che sono sfortunata

Gli “scherzi a parte” diventano “Lous a parte”

[Pre-Rit]

Da sola, sola, solitaria

[Rit.]

Se potessi vivrei da sola

Lontana da guai e dai dilemmi

Na Na Na Na Na

Se potessi vivrei da sola

Lontana dalle mie catene e dalle persone che amo

Na Na Na Na

Ascolta su:

Youtube

Spotify

Deezer