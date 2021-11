Sfera Ebbasta, il vero significato del nuovo singolo “Triste” | TESTO

By

Triste è il nuovo singolo di Sfera Ebbasta in featuring col rapper colombiano Feid. Ecco il testo e il significato del brano.

Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta, 1992, nato a Sesto San Giovanni ma cresciuto a Cinisello Balsamo, è uno dei rapper di maggior successo in Italia a seguito di alcuni suoi brani pubblicati sul web.

Dopo il successo, nonostante alcune critiche, la fama del cantante si è andata sempre più ad accrescere fino a farlo diventare uno dei giudici di X Factor.

Sfera Ebbasta: ecco il nuovo brano

Il cantautore è uno degli artisti più premiati degli ultimi anni e i suoi guadagni stellari sono frutto dei suoi successi e delle sue sponsorizzazioni e collaborazioni.

Ultimamente Sfera Ebbasta ha pubblicato su Instagram un post dove ha annunciato a sorpresa l’arrivo del nuovo singolo Triste in collaborazione con rapper colombiano Feid.

Il testo e il significato di Triste

La canzone è una dichiarazione-provocazione d’amore ad una ragazza fidanzata con un uomo ricco, che però non sembra essere felice nonostante il lusso in cui vive.

Ecco di seguito il testo:

Se le jodieron los chakras

Y olvidarlo es tan cabrón, que hasta se abrió un Snapchat

Anda subiendo stories al garete de jangueos en casa

Prendiendo melaza, yeah

Y subiendo los cuadros de preguntas en el Insta, a ver qué pasa

Il cielo è pieno di stelle, se vuoi prendine una

Ho la testa tra le nuvole ed i miei piedi per terra qua sotto la luna

Lo so che i tuoi occhi hanno pianto, non avere paura

Ti proteggеrò io

Tu che hai il cuore congelato, sì, proprio comе il mio

Tu verso altro vino

Quando tramonterà, scapperemo via

Le altre non sanno cosa sento, solo tu sei mia

Yo sé que estás triste y vacía

Hoy prendamos este leño, y yo te enseño cómo tú lo olvidas

Nunca lee los mensaje’, pero

Cuando le escriben cómo estás, ella dice como siempre

Y cuando se tira fotos, enseña los diamantes, pero ya nunca los dientes

Es que un polvo como ella te juro que no se olvida

Baby, yo quiero entender por qué estás triste y vacía

Quando tramonterà scapperemo via

Le altre non sanno cosa sento, solo tu sei mia

Yo sé que estás triste y vacía

Hoy prendamos este leño, y yo te enseño cómo tú lo olvidas

Sorridi solo su Insta, però mai dal vivo

Si capisce che sei triste guardando il tuo viso

Lui ti compra con le Visa, señorita

Mentre fissi quell’ anello sul tuo dito

Oh, no, no, baby, scappa con me

Ho due posti in prima classe, non so la destinazione

Dici per me è OK, se siamo io e te

Le nostre labbra umide, volando sulle nuvole

Amenecerá y mañana será otro día

Perreándote yo te caliento, por si el cora se te enfría

Yo sé que estás triste y vacía

Hoy prendamos este leño, y yo te enseño cómo tú lo olvidas

Quando tramonterà scapperemo via

Le altre non sanno cosa sento, solo tu sei mia

Yo sé que estás triste y vacía

Hoy prendamos este leño, y yo te enseño cómo tú lo olvidas