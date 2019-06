Jain – Gloria: ascolta il nuovo singolo (testo e traduzione)

Gloria è un singolo della cantautrice francese Jain, rilasciato il 19 aprile 2019. Leggi il testo e la traduzione in italiano di questo interessante brano, scritto dall’interprete e prodotto da Maxim Nucci, in arte Yodelice.

La cantante di Tolosa, si è esibita sulle note di questa canzone (ascoltala), in occasione della Cerimonia di Apertura del Campionato del Mondo di Calcio Femminile, che si sta svolgendo proprio in Francia.

Qui Jain si rivolge a Gloria, intesa come metafora di successo, quel successo che come la cantante, tutti vorrebbero raggiungere, ma per la Gloria lei non è proprio disposta a tutto…

Gloria testo Jain

[Chorus]

Gloria, Gloria

I have my eyes on ya

Gloria, Gloria

I have my eyes on ya (Woo!)

Gloria, Gloria

I have my eyes on ya

Gloria, Gloria

I have my eyes on ya

[Post-Chorus]

Oh Gloria, everybody wants ya

Success is goal but you won’t have it all

Oh Gloria, I had dreams about ya

Your success is goal but you won’t have my soul

[Verse 1]

I keep my freedom deep into my bones

I keep my freedom as it was my home

No, I will not fall for you, Gloria

You may glow in the dark but glitter never lasts

[Chorus]

Gloria, Gloria

I have my eyes on ya

Gloria, Gloria

I have my eyes on ya

[Post-Chorus]

Oh Gloria, everybody wants ya

Success is bold but music is all

Oh Gloria, I had dreams about ya

Yeah, success is goal but I won’t give you all

[Verse 2]

I keep into my heart places full of art

I stop turning my head to see where you are

No we are not your slaves, oh Gloria

Keep looking at yourself, I’m watching your back





[Chorus]

Gloria, Gloria

I have my eyes on ya

Gloria, Gloria

I have my eyes on ya

[Outro]

(Gloria, Gloria, Gloria, Gloria)

(Gloria, Gloria, Gloria, Gloria)

(Gloria, Gloria)

(Gloria, Gloria)

Gloria, Gloria

(Success is goal but you won’t have it all)

Gloria, Gloria

(Success is goal but you won’t have my soul)





Jain Gloria traduzione

Gloria, Gloria

Ho gli occhi addosso a te (o “ti tengo d’occhio”)

Gloria, Gloria

Ho gli occhi addosso a te (Woo!)

Gloria, Gloria

Ho gli occhi addosso a te

Gloria, Gloria

Ho gli occhi addosso a te

Oh Gloria, tutti ti vogliono

Il successo è l’obiettivo ma non avrai tutto

Oh Gloria, ho sognato te

Il tuo successo è l’obiettivo ma non avrai la mia anima

Mantengo la mia libertà nel profondo delle mie ossa

Mantengo la mia libertà come se fosse casa mia

No, non perderò la testa per te, Gloria

Puoi brillare nel buio ma il luccichio prima o poi finisce

Gloria, Gloria

Ho gli occhi addosso a te

Gloria, Gloria

Ho gli occhi addosso a te





Oh Gloria, tutti ti vogliono

Il successo è audace ma la musica è tutto

Oh Gloria, ho sognato te

Sì, il successo è l’obiettivo ma non avrai tutto

Tengo nel cuore luoghi pieni di arte

Smetto di girare la testa per vedere dove sei

No, non siamo tuoi schiavi, oh Gloria

Continua a guardare te stessa, ti guardo le spalle

Gloria, Gloria

Ho gli occhi addosso a te

Gloria, Gloria

Ho gli occhi addosso a te

(Gloria, Gloria, Gloria, Gloria)

(Gloria, Gloria, Gloria, Gloria)

(Gloria, Gloria)

(Gloria, Gloria)

Gloria, Gloria

(Il successo è l’obiettivo ma non avrai tutto)

Gloria, Gloria

(Il successo è l’obiettivo ma non avrai la mia anima)

