Luca Carboni & Giorgio Poi – Prima di partire: audio e testo della nuova versione

Leggi il testo e ascolta la nuova versione di Prima Di Partire, che vede duettare Luca Carboni e Giorgio Poi. Disponibile ovunque dal 14 giugno 2019, la versione solista del brano è estratta dall’album Sputnik, il tredicesimo del cantautore bolognese, pubblicato l’8 giugno 2018 via Sony Music.

Gli autori della canzone sono gli interpreti, con la collaborazione di Dario Faini, meglio conosciuto come Dardust. La musica è di quest’ultimo e Giorgio Poti, aka Giorgio Poi.

Luca Carboni & Giorgio Poi Prima di partire testo

[Luca Carboni]

La vita è il solo modo

Per bagnarsi con la pioggia

E usare la fantasia

Non ci son due giorni uguali

Né due sguardi né due baci

Né due notti tali e quali

[Giorgio Poi]

Il tempo non fa rumore

Così non lo senti passare

Che strano

Col cuore in gola tu mi hai detto ti amo.

[L. C.]

Prima di partire

Prima di partire

Ti prego portami sul mare

Portami sul mare

[Giorgio Poi]

Prima di partire

Prima di partire

Hai detto portami a ballare

A ballare vicino al mare

[L. C.]

Al ritmo delle sue onde

[Insieme]

Stretti forte in silenzio

Portarlo via con noi

[L. C.]

Portarlo dentro noi

[Giorgio Poi]

Chilometri di strada

Di asfalto e di cemento

Per arrivare qui

E tutto quello che volevi

Se prima era lontano

Ora ci arrivi con la mano.





[L. C.]

Chissà

Se anche dentro a questa canzone

Di noi, resterà qualcosa di eterno

La meta

Vedrai che in fondo siamo proprio noi.

[L. C.]

Prima di partire

Prima di partire

Ti prego portami sul mare

Portami sul mare

[Giorgio Poi]

Prima di partire

Prima di partire

Hai detto portami a ballare

[Insieme]

A ballare vicino al mare

[L. C.]

Al ritmo delle sue onde

[Insieme]

Stretti forte in silenzio

Portarlo via con noi

Portarlo dentro noi

Al suono delle sue onde

Stretti forte nel vento

Sentirlo dentro noi

Portarlo via con noi.

[L. C.]

La vita è il solo modo

Per essere felici

E sentire la nostalgia





[Giorgio Poi]

Smetterà la pioggia

Tornerà l’estate

Voglio sempre un lieto fine

Ti prego non mi dire di no.

[L. C.]

Prima di partire

Prima di partire

Hai detto portami a ballare

A ballare vicino al mare

[Insieme]

Al ritmo delle sue onde

Stretti forte in silenzio

Portarlo via con noi

Portarlo dentro noi

Al suono delle sue onde

Stretti forte nel vento

Sentirlo dentro noi

[L. C.]

Per sempre dentro noi





