DJ Snake, J. Balvin, Ozuna & Nicky Jam – Loco Contigo (Remix) feat Darell, Sech & Natti Natasha

In Loco Contigo Remix, hit di DJ Snake, J. Balvin e Tyga, originariamente pubblicata all’inizio della scorsa estate, vale a dire il 14 giugno 2019, il produttore parigino ha totalmente fatto fuori il rapper statunitense, per dar spazio a Ozuna, Nicky Jam, Natti Natasha, Darell e Sech . E Balvin? Beh, resta veramente ben poco. Qui l’articolo relativo alla precedente Loco Contigo.

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio della nuova versione, disponibile davenerdì 27 dicembre 2019, che di uguale alla precedente ha solo il ritornello e ovviamente il fortunato beat del produttore francese William Grigahcine, meglio conosciuto come Dj Snake, che ha per l’occasione ingaggiato dei pezzi forti del reggaeton, su tutti il portoricano Ozuna e lo statunitense Jam, senza ovviamente trascurare la dominicana Natti Natasha, il portoricano Darell Castro e il panamense Sech, che hanno scritto le rispettive parti di loro pugno.

Anche nel remix, i quattro cantanti osannano una donna che vorrebbero fosse single e naturalmente portarsi a letto. Questa ragazza potremmo identificarla in Natti Natasha, che inizialmente sembra non starci, ma che alla fine sembra cedere alle lusinghe… In attesa del video, ascoltatevi questa bomba!

Loco Contigo Remix testo — DJ Snake • J. Balvin • Ozuna • Nicky Jam

[Intro: Ozuna]

Tú me haces pecar

No sé, pero me tienes mal

Yo no quisiera pensar que no te quiere’ enamorar

Tú me tiene’ loco

A vece’ pienso en que si no te toco

Yo puedo morir

[Coro: Ozuna]

Tú me tiene’ loco, loco contigo (Woh-oh-oh)

Yo trato y trato, pero baby, no te olvido (Eh-eh)

Tú me tiene’ loco, loco contigo (Loco, loco)

Yo trato y trato, pero baby, no te olvido (Oh-oh, oh-oh)

[Verso 1: Ozuna]

(Ozuna)

Baby, tú ere’ única (Única)

‘Tás dura y que usas la lógica

Mata, sale en corto y no le importa na’

Una abusadora, la tiene apretá’

El Oso sale, to’ el mundo se esconde

El que nadie le responde

Agáchense o to’s van pa’ la morgue

Baby, tú quiere’ bailar, entonce’ ponte de RD hasta Londre’

De Israel hasta Ponce (Oh)

[Refrán 1: Ozuna]

Tú me tiene’ loco (Loco)

Y sin idea’

Báilame pa’ que to’ el mundo la vea (Vea)

Quiero verte, cómo te menea’ (Oh-oh)

Tú me tiene’ loco (Loco)

Y sin idea’

Báilame pa’ que to’ el mundo la vea (Vea)

Quiero verte, cómo te menea’ (Oh-oh)

[Coro: Ozuna]

Tú me tiene’ loco, loco contigo (Woh-oh-oh)

Yo trato y trato, pero baby, no te olvido (Eh-eh)

Tú me tiene’ loco, loco contigo (Loco, loco)

Yo trato y trato, pero baby, no te olvido (Oh-oh, oh-oh)

[Verso 2: Nicky Jam]

Llamen al manicomio

Que no solo es uno, yo también por ti estoy loco

Como loco pidiendo botella’ en el party ya

Cuando quiera’ perreo, baby, solamente dime (Eh)

La gente que tira más party llamaron a Nicky pal’ remix

Y aquí estoy, N-I-C-K, dale pa’ acá

La pista está dura, pero la voy a parar

Pa’ decirte que tú estás rica, mamita

Aquí traje una vaina pa’ ponerte loquita

Ahora súbeme el ritmo que vo’ a hacer un sismo con este chanteo

Las soltera’ no las veo, dime dónde están, dime dónde están

Nicky con Snake, que hoy vamo’ a matar (Prrr)

[Puente: Nicky Jam]

Yo loco, loco y ella loquita (Qué va)

Yo loco, loco y ella calientita

Me acuerdo cuando era una daga adicta

Yo me hago el fuerte, pero mi cama te necesita

Y tú, tú me tiene’ loco

Como si estuviese in love with the coco

Yo puedo olvidar cuando casi me choco

Cuando de camino me diste un chupopo-po

[Coro: Ozuna & Darell]

Tú me tiene’ loco, loco contigo (Woh-oh-oh)

Yo trato y trato, pero baby, no te olvido (Eh-eh)

Tú me tiene’ loco, loco contigo (Stop that shit; loco, loco)

Yo trato y trato, pero baby, no te olvido (Woh-oh, oh-oh)

[Verso 3: Darell]

(Everybody go to the discotek)

Y ahora pa’ ti ‘toy muerto (Hah)

Me hiciste’ el velorio

Pero yo siempre pienso en ti y eso e’ obligatorio (Pa’ que sepa)

Tú puesta pa’ ignorarme y yo pal’ matrimonio (Por ley)

Y ahora me deja’ loco sin el manicomio (Hah-hah)

Salúdame a tu amiga, la microbia (Hoh-oh)

Ya no quiere que tú seas mi novia (Eso e’ así)

Esto ya parece una parodia, to’s me aman y me odian (Oh-oh)

Me tiene’ confuse, recordando los besito’ en el bus (Oh my god)

Extraño tu pelo y el olor del mousse (Hi sweetie)

Dime si te acuerda’ los dos ‘esnús (Around the world)

Exprimiéndono’ el juice (Ratatatá)

[Coro: Sech]

Tú me tiene’ loco, loco contigo

Yo trato y trato, pero baby, no te olvido

Tú me tiene’ loco, loco contigo

Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo

[Verso 4: Sech]

Yeh, yeh

Es que tú me tiene’ loco pensando en vos (Uh-uh)

Por encima de la nota me siento yo (Ice)

Es que ese traje corto me tiene mal (Na)

Parece de cirujano, pero es natural (Prrru)

Yo te tengo en el top ten, lo vi en el MySpace

Tú prendiste un kush, en los ojos se te ve

No sé si planeaste el camino que tú usaste

Pero te aseguro, mami, que te guillaste (Wuh)

La noche entera y eso la exaspera

Que estoy rogando que tú esté’ soltera

No te comparo con cualquiera (Ah-ah-ah)

Meno’ cuando mueve’ las cadera’ (Auh-uh)

[Verso 5: Natti Natasha]

No sé lo que tiene mi piel

Que tan pronto me acerco a ti no sabe’ ni qué hacer

La cabeza te da vuelta’ tratando de entender

Cómo fui yo quien te encerró en la celda ‘e mi cuartel

Tú síguelo intentando, yo sigo pichando

Siempre que subo foto’ yo te agarro acechando

No siga’ llamando, yo te digo pa’ cuándo

‘Tá claro que en tu cama yo sigo controlando

[Refrán 2: Natti Natasha]

Cero drama, encima ‘e mi cama

Si ere’ Adán, ven, muerde la manzana

No e’ necesario decirme que me ama’

Ven y sumérgete en esta cascada

Cero drama, encima ‘e mi cama

Si ere’ Adán, ven, muerde la manzana

No e’ necesario decirme que me ama’

Ven y sumérgete en esta cascada





[Coro: J Balvin & Sech, AMBOS]

Tú me tienes loco, LOCO CONTIGO

Yo trato y trato, pero baby, no te olvido

Tú me tienes loco, LOCO CONTIGO (Contigo; come on)

Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo

[Outro: Natti Natasha, Sech & (Ozuna)]

DJ Snake

Yeh, yeh

This is the remix (This is the fucking remix)

Yeah





La traduzione di Loco Contigo Remix

[Intro: Oz.]

Tu mi fai commettere peccati

Non saprei, ma mi hai preso di brutto

Non voglio pensare che tu non voglia innamorarti

Mi fai impazzire

A volte penso al fatto che se non ti tocco

Potrei morire

[Ritornello: Oz.]

Tu mi fai impazzire, pazzo di te (Woh-oh-oh)

Ci provo e ci riprovo ma piccola, non ti dimentico (Eh-eh)

Tu mi fai impazzire, pazzo di te (Pazzo, pazzo)

Ci provo e ci riprovo ma piccola, non ti dimentico (Oh-oh, oh-oh)

[Oz.]

(Ozuna)

Piccola, tu sei unica (unica)

Sei tosta e usi la logica

Micidiale, esce tutta scollata (o “esce allo scoperto”) e non gliene frega niente

Una bulla, la tiene stretta

L’orso esce, tutti si nascondono

E nessuno le risponde

Nascondetevi o finirete tutti all’obitorio

Piccola, tu vuoi ballare, allora fai impazzire da RD fino a Londra

Da Israele a Ponce (Oh)

[Strofa 1: Oz.]

Tu mi fai impazzire (pazzo)

E senza preconcetti

Balla per me in modo che tutti la vedano (Vedi)

Voglio vederti, come ti contorci (Oh-oh)

Tu mi fai impazzire (pazzo)

E senza preconcetti

Balla per me in modo che tutti la vedano (vedano)

Voglio vederti, come come ti contorci (Oh-oh)

[Oz.]

Tu mi fai impazzire, pazzo di te (Woh-oh-oh)

Ci provo e ci riprovo ma piccola, non ti dimentico (Eh-eh)

Tu mi fai impazzire, pazzo di te (Pazzo, pazzo)

Ci provo e ci riprovo ma piccola, non ti dimentico (Oh-oh, oh-oh)

[Strofa 2: Nicky J.]

Chiamate il manicomio

Che non è solo uno, anch’io sono pazzo per te

A chiedere bottiglie alla festa come un pazzo

Quando vorrai twerkare, piccola, dimmelo (Eh)

Le persone che organizzano più feste hanno chiamato il remix di Nicky Pal

Ed eccomi qui, N-I-C-K, dai, da questa parte

La pista da ballo è piena di persone che ballano, ma le fermerò

Per dirti che sei bellissima, fighetta

Ho portato qui una cosa bella per farti impazzire

Adesso alzate il ritmo che provocherò un terremoto con questo canto

Le ragazze single non le vedo, dimmi dove sono, dimmi dove sono

Nicky con Snake, che oggi faremo strage (Prrr)

[Ponte: Nicky J.]

Io pazzo, pazzo e lei pazza (Che succede)

Io pazzo, pazzo e lei caliente

Ricordo quando era dipendente dal ca**o

Cerco di resistere, ma il mio letto ha bisogno di te

E tu, mi fai impazzire

Come se fossi innamorato del cocco

Posso dimenticare quando mi ha quasi messo ko

Quando mi hai fatto un pomp*no per strada

[Ritornello: Oz.]

Tu mi fai impazzire, pazzo di te (Woh-oh-oh)

Ci provo e ci riprovo ma piccola, non ti dimentico (Eh-eh)

Tu mi fai impazzire, pazzo di te (smettila ca**o; pazzo, pazzo)

Ci provo e ci riprovo ma piccola, non ti dimentico (Woh-oh, oh-oh)





[Strofa 3: Darell]

(Andiamo tutti in discoteca)

E ora per te giocattolo morto (Hah)

Mi hai fatto la veglia funebre

Ma penso sempre a te e questo è d’obbligo (Per tua informazione)

Lei ha deciso di ignorarmi e io ho deciso di sposarmi (secondo la legge)

E ora mi lascia con la mia pazzia senza il manicomio (Hah-hah)

Salutami la tua amica, il microbo (Hoh-oh)

Non vuole più che tu sia la mia ragazza (Esatto)

Sembra già una parodia, tutti mi amano e mi odiano (Oh-oh)

Mi hai confuso, ricordando i baci sull’autobus (Oh mio Dio)

Mi mancano i tuoi capelli e l’odore della mousse (Ciao dolcezza)

Dimmi se ricordi i due ‘esnús (Nel mondo)

Spremendo il succo (Ratatatá)

[Ritornello: Sech]

Tu mi fai impazzire, pazzo di te

Ci provo e ci riprovo ma piccola, non ti dimentico

Tu mi fai impazzire, pazzo di te

Ci provo e ci riprovo ma piccola, eccomi ancora qui (Oh-oh, oh-oh)

[Strofa 4: Sech]

Si si

È solo che pensando a te perdo la testa (Uh-uh)

Mi sento al di sopra della nota (ghiaccio)

E’ che quel vestito corto mi ha preso di brutto

Sembra da chirurgo, ma è naturale (Prrru)

Ti tengo nella top ten, l’ho visto su MySpace

Hai acceso un kush, si vede dai tuoi occhi [Nota: il Kush è una varietà di Cannabis indica e quando si fuma la cannabis, gli occhi diventano rossi]

Non so se hai pianificato il percorso che hai fatto

Ma ti assicuro, bella, che hai superato te stessa (Wuh)

Tutta la notte e questo la esaspera

Sto pregando che tu sia single

Non ti paragono a nessuno (Ah-ah-ah)

Tranne quando muovi i fianchi “(Auh-uh)

[Strofa 5: Natti Natasha]

Non so cos’abbia il mio corpo

Quando mi avvicino a te non sai neanche cosa farne

La tua testa gira cercando di capire

Come come ho fatto a rinchiuderti nella cella della mia caserma

Tu continui a provarci, io continuo a ignorarti

Ogni volta che carico foto ti prendo per stalker

Non continuare a chiamare, ti dirò io quando

È chiaro che nel tuo letto continuo a controllare

[Natti Natasha]

Zero drammi, sul mio letto

Se sei Adamo, vieni, mordi la mela

Non è serve dirmi che mi ami

Vieni a immergerti in questa cascata

Zero drammi, sul mio letto

Se sei Adamo, vieni, mordi la mela

Non è serve dirmi che mi ami

Vieni a immergerti in questa cascata

[Ritornello: J Balvin & Sech, Insieme]

Tu mi fai impazzire, PAZZO DI TE

Ci provo e ci riprovo ma piccola, non ti dimentico

Tu mi fai impazzire, PAZZO DI TE (Di te; dai)

Ci provo e ci riprovo ma piccola, eccomi ancora qui

DJ Snake

Si si

Questo è il remix (Questo è il fo**uto remix)

sì

