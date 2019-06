Lil Nas X – Rodeo feat. Cardi B: audio, testo e traduzione della nuova canzone

Rodeo feat. Cardi B, è la quinta traccia dell’EP 7, il primo in carriera di Lil Nas X, uscito il 21 giugno 2019: Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta il brano inedito scritto dagli interpreti con la collaborazione di David Biral e Denzel Baptiste (in arte Take A Daytrip), Russ Chell e Roy Lenzo. Il citato quartetto ha anche curato la produzione.

Dopo aver parlato di Panini, il nuovo singolo dall’Extended Play spendiamo due parole anche su questa interessante traccia Country rap / trap, che a quanto sembra originariamente si intitolava “Never Cared”, impreziosita dalla partecipazione della rapper statunitense.

Qui Nas si rivolge alla sua ragazza, dipendente dalla generosità del rapper, mentre la collega sembra alludere all’infedeltà del marito Kiari Kendrell Cephus, in arte Offset, che l’ha fatta soffrire ma anche resa più forte.

Prossimamente uscirà anche Rodeo (Remix) feat. Travis Scott.

Rodeo testo Lil Nas X e Cardi B

Download su: Amazon – iTunes

[Intro]

Daytrip took it to 10 (Hey)

[Chorus]

Oh, here we go, please let me know

Oh, ‘fore you go, don’t leave me in the cold

[Verse 1]

If I took you everywhere, then well, you wouldn’t know how to walk

If I spoke on your behalf, then well, you wouldn’t know how to talk

If I gave you everything and everything is what I bought

I can take it all back, I never cared ’bout what you thought

I didn’t mean to make you mad, I don’t like when you upset

I’ma call you later on, baby girl, don’t you forget

I’ma take you from this party, we might go and have some sex

Or we do that later on, now we lit like cigarettes

[Pre-Chorus]

I thought you would stay with me

I’m yours and you’re mine, I envy

So what I’m gon’ do?

I don’t have no clue, ain’t no me without you

[Chorus]

Oh, here we go, please let me know

Oh, ‘fore you go, don’t leave me in the cold

[Refrain]

If I took you everywhere, then well, you wouldn’t know how to walk

If I spoke on your behalf, then well, you wouldn’t know how to talk

If I gave you everything and everything is what I bought

I can take it all back, I never cared ’bout what you thought (Cardi)

[Verse 2]

Look, gunshot, gunshot

Thought you heard about me, must not, must not

Last nigga did me dirty, dirty

Like a bathroom in a truck stop, truck stop

Now my heart, it feels like Brillo, I’m hard like armadillo

Can’t be no nigga ex, I could only be his widow

That’s a fact, dressed in black, my heart break, bones will crack

I be chilling, watching Oxygen, my favorite show is Snapped

Now you know how I get, every day, a foreign whip

Rather see you in a hearse than see you with some other bitch

Huh?

[Chorus]

Oh, here we go, please let me know

Oh, ‘fore you go, don’t leave me in the cold





[Refrain]

If I took you everywhere, then well, you wouldn’t know how to walk

If I spoke on your behalf, then well, you wouldn’t know how to talk

If I gave you everything and everything is what I bought

I can take it all back, I never cared ’bout what you thought

[Outro]

I thought you would stay with me

I’m yours and you’re mine, I envy

So what I’m gon’ do?

I don’t have no clue, ain’t no me without you





Lil Nas Rodeo traduzione

[Nessly]

Daytrip lo ha portato a 10 (Ehi)

[Lil Nas X]

Oh, ci siamo, per favore fammi sapere

Oh, prima di andare, non lasciarmi al freddo

[Lil]

Se ti portassi dappertutto, allora bene, non riusciresti a camminare

Se parlassi a nome tuo, allora bene, non sapresti parlare

Se ti dessi proprio tutto quello che ho comprato

Posso riprendermi tutto, non mi è mai importato di quello che pensavi

Non volevo farti arrabbiare, non mi piace quando sei arrabbiata

Ti chiamo più tardi, piccola, non dimenticarti

Ti porterò via da questa festa, potremmo andare a fare sesso

O magari farlo più tardi, ora ci accendiamo come le sigarette

[Lil]

Pensavo che rimanessi con me

Sono tuo e tu sei mia, ti invidio

Quindi cosa faccio?

Non ne ho la minima idea, senza di te non esisto

[Lil]

Oh, ci siamo, per favore fammi sapere

Oh, prima di andare, non lasciarmi al freddo





[Lil]

Se ti portassi dappertutto, allora bene, non riusciresti a camminare

Se parlassi a nome tuo, allora bene, non sapresti parlare

Se ti dessi proprio tutto quello che ho comprato

Posso riprendermi tutto, non mi è mai importato di quello che pensavi (Cardi)

[Cardi B]

Guarda, sparo, sparo

Pensavo che avessi sentito parlare di me, non dovevo, non dovevo

L’ultimo tron*o mi ha trattata male, male

Come un gabinetto in una stazione di servizio, stazione di servizio

Ora, il mio cuore, sembra Brillo (nota: è la spugna abrasiva solitamente utilizzata usato per strofinare pentole e piatti), sono dura come un armadillo

Non può esserci un ex nigga, potrei essere solo la sua vedova

Il fatto è questo, vestita di nero, il mio cuore spezzato, le ossa si spezzeranno

Mi rilasso, guardando Oxygen, il mio programma preferito è Snapped

Ora sai come ottengo (o “sai che effetto mi fa”), ogni giorno, un’automobile costosa straniera

Preferirei vederti in un carro funebre che con un’altra tro*etta

Eh?

[Lil]

Oh, ci siamo, per favore fammi sapere

Oh, prima di andare, non lasciarmi al freddo

[Lil]

Se ti portassi dappertutto, allora bene, non riusciresti a camminare

Se parlassi a nome tuo, allora bene, non sapresti parlare

Se ti dessi proprio tutto quello che ho comprato

Posso riprendermi tutto, non mi è mai importato di quello che pensavi

[Lil]

Pensavo che saresti rimasta con me

Sono tuo e tu sei mia, ti invidio

Quindi cosa devo fare?

Non ne ho la minima idea idea, senza di te non esisto

