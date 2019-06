Lil Nas X – Panini: audio, testo e traduzione del nuovo singolo

Il 21 giugno 2019 è uscito l’EP d’esordio di Lil Nas X battezzato 7 e Panini è il terzo singolo estratto. Leggi il testo e la traduzione in italiano e ascolta la nuova canzone, scritta dallo stesso rapper statunitense con la collaborazione di Dot Da Genius (al secolo Oladipo Omishore), Kurt Cobain, David Biral & Denzel Baptiste, mentre la produzione è opera di Take a Daytrip.

In questa canzone, che contiene un sample di “In Bloom”, canzone del 1991 dei Nirvana scritta dal frontman Kurt Cobain, Nas, che ha ringraziato la figlia Frances Bean Cobain per la gentile concessione, parla dei suoi vecchi fan e li confronta con Panini, un personaggio della popolare serie televisiva a cartone animato Chowder – Scuola di cucina.

Panini, un Coniglio-Orso-Gatto protagonista della serie, era possessiva nei confronti di Chowder. Qui rappresenta il fan che ti adora quando sei piccolo, ancora semisconosciuto, e una volta che sei arrivato ​​sotto i riflettori, non ti ascolta come faceva prima. La canzone non è un diss, ma la rabbia nei confronti di quel fan e allo stesso tempo, anche la volontà di farlo tornare.

Dopo il successo di Old Town Road e Old Town Road Remix, il ventenne Nas ci riprova con questo interessante pezzo, che sta già divenendo virale.

Panini testo Lil Nas X

[Nessly]

Daytrip took it to 10 (Hey)

[Verse 1]

Ayy, Panini, don’t you be a meanie

Thought you wanted me to go up

Why you tryna keep me teeny? I

It’s a dream, he wished it on a genie

I got fans finally, ain’t you wanting them to see me? I

[Refrain]

I thought you want this for my life, for my life

Said you wanted to see me thrive, you lied

[Chorus]

Just say to me what you want from me

Just say to me what you want from me

[Verse 2]

Ayy, Panini, don’t you be a meanie

Thought you wanted me to go up

Why you tryna keep me teeny now?

Now they need me, number one on streaming

Oh yeah, you used to love me

So what happened, what’s the meaning? I

[Refrain]

I thought you want this for my life, for my life

Said you wanted to see me thrive, you lied

[Verse 3]

Now when it’s all done, I get the upper hand

I need a big Benz, not another fan

But I still want you as a fan

I’ma need to sit down, don’t mean to make demands

But I need you to…





[Chorus]

Say to me what you want from me

Just say to me what you want from me

[Nessly]

Daytrip took it to 10 (Hey)





Lil Nas X Panini traduzione

[Nessly]

Daytrip lo ha portato a 10 (Ehi)

Ayy, Panini, non fare il cattivone

Pensavo tu volessi che io salissi alla ribalta

Perché stai cercando di farmi restare piccolo? io

È un sogno, lo ha voluto un genio

Finalmente ho dei fan, non vuoi che mi vedano? io

Pensavo volessi che la mia vita fosse questo, la mia vita

Hai detto che volevi vedermi prosperare, hai mentito

Dimmi solo quello che vuoi da me

Dimmi solo cosa vuoi da me





Ayy, Panini, non fare il cattivone

Pensavo volessi che salissi alla ribalta

Perché stai cercando di farmi restare piccolo ora?

Ora hanno bisogno di me, sono il numero uno nello streaming

Oh sì, mi adoravi

Quindi cos’è successo, che significa? io

Pensavo volessi che la mia vita fosse questo, la mia vita

Hai detto che volevi vedermi prosperare, hai mentito

Ora quando sarà tutto finito, niente mi fermerà

Ho bisogno di un grande Mercedes Benz, non di un altro fan

Ma ti voglio ancora come fan

Ho bisogno di sedermi, non intendo fare richieste

Ma ho bisogno che tu …

Mi dici cosa vuoi da me

Dimmi solo cosa vuoi da me

[Nessly]

Daytrip lo ha portato a 10 (Ehi)

