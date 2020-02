Elettra Lamborghini – Maldito Día (Remix) feat. Rkomi: audio e testo

Elettra Lamborghini e il rapper Rkomi duettano sulle note di Maldito Día (Remix), versione in italiano (con testo inedito) del brano originariamente racchiuso nel disco d’esordio pubblicato nel 2019. La nuova versione è invece contenuta nella riedizione Twerking Queen (El Resto Es Nada), disponibile dal 14 febbraio 2020. L’audio.

Questa gradevole canzone è stata scritta dagli interpreti con la collaborazione di Andrea Rosi e Marco Schietroma, mentre la produzione è opera dell’italo-argentino Pablo Miguel Lombroni Capalbo, in arte Shablo, e Zef, al secolo Stefano Tognini.

In questo pezzo, il cui titolo significa Maledetto-Dannato Giorno, la cantante sembra non volerne più sapere di una storia d’amore, ma in realtà è solo confusa. Dal canto suo, il rapper sta cercando di dimenticare la sua ex fidanzata e sembra invece essere più deciso a troncare definitivamente questa relazione, o forse no?

Maldito Día (Remix) testo — Elettra Lamborghini • Rkomi

Elettra

Elettra Lamborghini

Ti ho detto: “non sono facile”

e tu non sai come amarmi

ripeti sempre: “ho tutto” e non vuoi stare qui ad aspettarmi

mi chiedi: “resta un po” ma non ho voglia di andare avanti

e se anche avessi ragione rischierei solo di bruciarmi

Guarda è solo un gioco, ti tengo solo per poco

credi di avere il controllo ma non ci riesci, te pones loco

non continuiamo così, ho il cuore incasinato

sto qui stanotte, no, non lo muovo, il mio cuore è congelato

Ti allontani e poi mi guardi

ti giri e scappi dai tuoi sbagli

non volevo più salvarmi

senza te non vado avanti





Vorrei toccarti o no, no, no

vorrei baciarti però no, no, no, no

non voglio più stare così

maldito el día que yo te vi.

[Rkomi]

Stammi lontano, sto provando a dimenticarti

stammi lontano vorrei odiarti ma no, no

stammi lontano

stammi lontano

stammi lontano

stammi lontano

[Rkomi]

Sto semaforo fermo da due canzoni

quella prima era pure più adatta visto il cielo su cui gattono

tra le nuvole il più delle volte

girerei il mondo con molta più calma

al contrario una mappa ti porta lo stesso a casa a distanza di anni

canticchiamo

[Rkomi]

Stammi lontano

maledetto il giorno in cui ti ho incontrata

maledetto il cocktail e quel bar lì all’angolo

perchè ci ha portati a dove siamo stanchi

amiamoci a distanza

Ti allontani e poi mi guardi

ti giri e scappi dai tuoi sbagli

non volevo più salvarmi

senza te non vado avanti





Vorrei toccarti o no, no, no

vorrei baciarti però no, no, no, no

non voglio più stare così

maldito el día que yo te vi.

[Rkomi]

Che sia maledetto

che si ha male dentro

l’unico momento in cui ti amo davvero e tu

vuoi stare meglio o no

non vuoi stare meglio e allora

[Elettra (Rkomi)]

Ti allontani e poi mi guardi

(sto provando a dimenticare)

ti giri e scappi dai tuoi sbagli

(vorrei odiarti)

non volevo più salvarmi

(stammi lontano)

senza te non vado avanti

(stammi lontano)

ti allontani e poi mi guardi

(stammi lontano)

ti giri e scappi dai tuoi sbagli

(stammi lontano)

non volevo più salvarmi

(stammi lontano)

senza te non vado avanti





