Elettra Lamborghini – Musica (El Resto Es Nada): audio, testo e traduzione della canzone

Il testo, la traduzione in italiano e l’audio di Musica (El Resto Es Nada), adattamento in spagnolo del brano portato a Sanremo 2020. Entrambe le versioni sono incluse nell’album Twerking Queen (El Resto Es Nada), nuova versione del disco d’esordio, pubblicata il 14 febbraio 2020.

La canzone porta la firma di Davide Petrella (lyrics) e Michele Canova Iorfida (musica) ed è a parer mio piuttosto gradevole anche se con la versione in italiano “Musica (E Il Resto Scompare)”, la cantante bolognese si è classificata solo in ventunesima posizione alla kermesse.

In questo brano, canta di essersi sempre scelta fidanzati sbagliati che definisce “cabrón” e se in amore le cose non vanno come dovrebbero, Elettra si consola con la musica e come suggerisce il titolo “il resto e nulla”.

Elettra Lamborghini Musica (El Resto Es Nada) testo e traduzione

Prendo la música para salir

Comienzo la rumba solita yo no bebo vino, escucha cretino

La vida es corta, quiero aperitivo

Enamorada de otro cabrón

Esta es la historia de un amor

No me importa si a París y a Hong Kong

Sabes que siempre decía que sí (decía que sí)

Caigo, Caigo

Seducida por él, piano piano

Esta noche no duermo a tu lado

Para no pensar en ti

Vamo’ que siga la

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Aunque nunca me decías “soy hermosa”

Siempre me arreglaba para sonreír

Tus palabras hacían sentirme poca cosa

Todo lo que queda cuándo pienso en ti es

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Me gusta mirar cuándo sale el alba

Camino desnuda por cada rincón de la casa

¿Cuánto te queda? Llamas a mí por el nombre de otra

Yo enamorada de otro cabrón

Esta es la historia de un amor

No estaba mala, pendeja era yo

Vivía un infierno total junto a ti (sabes que sí)

Sola, sola

Nunca me dices tu amor asola

Tú te fuiste a revolcar con otra

Ya yo no pienso en ti

Vamo’ que siga la

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Aunque nunca me decías “soy hermosa”

Siempre me arreglaba para sonreír

Tus palabras hacían sentirme poca cosa

Todo lo que queda cuándo pienso en ti

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Yo enamorada de otro cabrón

Esta es la historia de un amor

de un amor





Aunque nunca me decías “soy hermosa”

Siempre me arreglaba para sonreír

Tus palabras hacían sentirme poca cosa

Todo lo que queda cuándo pienso en ti es

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)

Música (que el resto es nada)





Accendo la musica per uscire

Inizio la rumba da sola, non bevo vino, ascolta cretino

La vita è breve, voglio l’antipasto

Innamorata di un altro bastardo

Questa è la storia di un amore

Non mi interessa se a Parigi e Hong Kong

Sai che ha sempre detto di sì (ha detto di sì)

Cado, cado

Sedotta da lui, piano piano

Stasera non dormo accanto a te

Per non pensare a te

Andiamo che segue la

Musica (che il resto non è nulla)

Musica (che il resto non è niente)

Musica (che il resto non è nulla)

Musica (che il resto non è niente)

Anche se non mi hai mai detto “Sono bellissima”

Sono sempre riuscita a sorridere

Le tue parole mi hanno fatto sentire una cosa da poco

Tutto ciò che rimane quando ti penso è la

Musica (che il resto non è niente)

Musica (che il resto non è niente)

Musica (che il resto non è niente)

Musica (che il resto non è niente)

Mi piace guardare quando arriva l’alba

Cammino nuda in ogni angolo della casa

Quanto ti rimane? Mi chiami con il nome di un’altra

Sono innamorata di un altro bastardo

Questa è la storia di un amore

Non era pessima, sono stata io la sciocca

Ho vissuto un inferno totale con te (lo sai)

Un unico,

Non mi dici mai di amarmi

Sei andato a sguazzare con un’altra

Non ti penso più





Andiamo a seguire la

Musica (che il resto non è niente)

Musica (che il resto non è niente)

Musica (che il resto non è niente)

Musica (che il resto non è niente)

Anche se non mi hai mai detto “Sono bellissima”

Sono sempre riuscito a sorridere

Le tue parole mi hanno fatto sentire una cosa da poco

Tutto ciò che rimane quando ti penso è la

Musica (che il resto non è niente)

Musica (che il resto non è niente)

Musica (che il resto non è niente)

Musica (che il resto non è niente)

Sono innamorata di un altro bastardo

Questa è la storia di un amore

di un amore

Anche se non mi hai mai detto “Sono bellissima”

Sono sempre riuscita a sorridere

Le tue parole mi hanno fatto sentire una cosa da poco

Tutto ciò che rimane quando ti penso è

Musica (che il resto non è niente)

Musica (che il resto non è niente)

Musica (che il resto non è niente)

Musica (che il resto non è niente)

Musica (che il resto non è niente)

Musica (che il resto non è niente)

Musica (che il resto non è niente)

Musica (che il resto non è niente)

